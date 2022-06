ന്യൂഡൽഹി: പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് നബിക്കെതിരെ മുൻ ബി.ജെ.പി വക്താവ് നൂപുർ ശർമയുടെ പരാമർശത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ തുടരുന്നതിനിടെ മുസ്‍ലിംകളെ ചേർത്തുപിടിക്കു​ന്ന ട്വീറ്റുമായി ഗായകൻ വിശാൽ ദഡ്‍ലാനി.



''ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ഇന്ത്യൻ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഇന്ത്യൻ മുസ്‍ലിംകളോട് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിങ്ങളെ കാണുകയും കേൾക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും വിലമതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ വേദന ഞങ്ങളുടെ വേദനയാണ്. നിങ്ങളുടെ രാജ്യസ്‌നേഹം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ സ്വത്വം ഇന്ത്യക്കോ മറ്റാരുടെയും മതത്തിനോ ഭീഷണിയല്ല. നമ്മൾ ഒരു രാഷ്ട്രം, ഒരു കുടുംബം'' എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു ട്വീറ്റ്.

I also want to say this to all Indians. I'm truly sorry about the ugly nature of Indian politics, that will happily divide us into smaller & smaller groups, until we each stand alone.



They are all doing that for personal gain, not for the people.



Don't let them win. 🙏🏽 https://t.co/h7pgTaFyjd