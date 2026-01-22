Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    22 Jan 2026 6:46 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Jan 2026 6:46 AM IST

    നഗരസഭ മേയർ: കല്യാണിൽ ഷിൻഡേക്ക്​ എം.എൻ.എസ്​ പിന്തുണ

    ര​ണ്ട്​ ഉ​ദ്ധ​വ്​ പ​ക്ഷ കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ​ർ​മാ​രും കൂ​റു​മാ​റു​മെ​ന്ന്​
    നഗരസഭ മേയർ: കല്യാണിൽ ഷിൻഡേക്ക്​ എം.എൻ.എസ്​ പിന്തുണ
    ഏ​ക്​​നാ​ഥ്​ ഷി​ൻ​ഡെ

    മും​ബൈ: ക​ല്യാ​ൺ-​ഡോ​മ്പി​വ​ലി ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ ഭ​ര​ണം പി​ടി​ക്കാ​ൻ ഏ​ക്​​നാ​ഥ്​ ഷി​ൻ​ഡെ പ​ക്ഷ ശി​വ​സേ​ന​ക്ക്​ പി​ന്തു​ണ​യു​മാ​യി രാ​ജ്​ താ​ക്ക​റെ​യു​ടെ എം.​എ​ൻ.​എ​സ്. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ഉ​ദ്ധ​വ്​ താ​ക്ക​റെ പ​ക്ഷ ശി​വ​സേ​ന​യു​ടെ സ​ഖ്യ​ക​ക്ഷി​യാ​യി​രു​ന്നു എം.​എ​ൻ.​എ​സ്. 122 സീ​റ്റു​ക​ളു​ള്ള ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ ഷി​ൻ​ഡെ പ​ക്ഷ​ത്തി​ന്​ 53 ഉം ​ബി.​ജെ.​പി​ക്ക്​ 51 ഉം ​സീ​റ്റു​ക​ളാ​ണ്​ ല​ഭി​ച്ച​ത്.

    കേ​വ​ല ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​മാ​യ 62 തി​ക​യാ​ൻ ഷി​ൻ​ഡെ​ക്ക്​ ഒ​മ്പ​ത്​ പേ​രു​ടെ കൂ​ടി പി​ന്തു​ണ വേ​ണം. എം.​എ​ൻ.​എ​സി​ന്​ അ​ഞ്ച്​ കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ​ർ​മാ​രു​ണ്ട്. മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ഉ​ദ്ധ​വ്​ പ​ക്ഷ ശി​വ​സേ​ന​യി​ൽ ജ​യി​ച്ച 11 ൽ ​ര​ണ്ട്​ പേ​ർ എം.​എ​ൻ.​എ​സു​കാ​രാ​ണ്. ഇ​വ​രു​ടെ പി​ന്തു​ണ​യും ഷി​ൻ​ഡെ പ​ക്ഷ​ത്തി​നാ​ണ്. ഒ​പ്പം ഉ​ദ്ധ​വ്​ പ​ക്ഷ​ത്തെ മ​റ്റ്​ ര​ണ്ട്​ പേ​രു​ടെ പി​ന്തു​ണ​യും ഷി​ൻ​ഡെ പ​ക്ഷ​ത്തി​നാ​ണെ​ന്നാ​ണ്​ അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദം.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​ടെ കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ്​ ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളെ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ ഉ​ദ്ധ​വ്​ പ​ക്ഷ കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ​ർ​മാ​രു​ടെ കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഈ ​ര​ണ്ടു​പേ​രു​മി​ല്ല. ബി.​ജെ.​പി​ക്ക്​ മേ​യ​ർ പ​ദ​വി കി​ട്ടാ​തി​രി​ക്കാ​നാ​ണ്​ എം.​എ​ൻ.​എ​സ്​ ഷി​ൻ​ഡെ​ക്ക്​ പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ന്ന​തെ​ന്നാ​ണ്​ സൂ​ച​ന. അ​തേ​സ​മ​യം, ബി.​ജെ.​പി​യു​മാ​യു​ള്ള ച​ർ​ച്ച തു​ട​രു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​തി​നി​ട​യി​ൽ, കാ​ലു​മാ​റ്റം ഭ​യ​ന്ന്​ പ​ഞ്ച​ന​ക്ഷ​ത്ര ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ പാ​ർ​പ്പി​ച്ച മും​ബൈ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലെ ഷി​ൻ​ഡെ പ​ക്ഷ കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ​മാ​ർ വീ​ടു​ക​ളി​ലേ​ക്ക്​ മ​ട​ങ്ങി. ഗ്രൂ​പ്പ്​ ര​ജി​സ്​​ട്രേ​ഷ​ന്​ ശേ​ഷ​മാ​ണ്​ ഇ​വ​രെ പ​റ​ഞ്ഞു​വി​ട്ട​ത്. മും​ബൈ മേ​യ​ർ ആ​രാ​കു​മെ​ന്ന ബി.​ജെ.​പി-​ഷി​ൻ​ഡെ പ​ക്ഷ ച​ർ​ച്ച​യും എ​ങ്ങു​മെ​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ല.

