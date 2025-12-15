Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 15 Dec 2025 11:18 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Dec 2025 11:20 PM IST

    മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര​യി​ൽ ന​ഗ​ര​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു

    maharastra municipal corporation
    മും​ബൈ: മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര​യി​ൽ മും​ബൈ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 29 മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ലാ​ണ് സം​സ്ഥാ​ന ഇ​ല​ക്ഷ​ൻ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ദി​നേ​ശ് വാ​ഗ്മാ​രെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്. ജ​നു​വ​രി 15ന് ​ആ​ണ് വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പ്. 16ന് ​ഫ​ലം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കും. മൂ​ന്നു വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു ശേ​ഷം സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ഇ​ട​പെ​ട​ലി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്.

    2017ൽ ​ആ​ണ് അ​വ​സാ​ന​മാ​യി ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ന്ന​ത്. 2022 മു​ത​ൽ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ഭ​ര​ണ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു. സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ ഒ.​ബി.​സി സം​വ​ര​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ത​ർ​ക്ക​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് നീ​ണ്ട​ത്.

    മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര​യി​ൽ പാ​ർ​ട്ടി പി​ള​ർ​പ്പു​ക​ൾ​ക്കു ശേ​ഷം ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് ന​ഗ​ര​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല​മാ​യി മും​ബൈ, താ​ണെ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക​ൾ ശി​വ​സേ​ന​യു​ടെ ഭ​ര​ണ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു. ഉ​ദ്ധ​വ് പ​ക്ഷ ശി​വ​സേ​ന​യും ഏ​ക് നാ​ഥ് ഷി​ൻ​ഡെ പ​ക്ഷ ശി​വ​സേ​ന​യും ത​മ്മി​ലാ​കും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ പോ​ര്.

    TAGS:MaharashtraMunicipal election
    News Summary - Municipal elections announced in Maharashtra
