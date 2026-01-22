Begin typing your search above and press return to search.
    India
    Posted On
    date_range 22 Jan 2026 10:05 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Jan 2026 10:05 PM IST

    മുംബൈക്ക്​ വനിത മേയർ; തീരുമാനം നറുക്കെടുപ്പിൽ

    മുംബൈക്ക്​ വനിത മേയർ; തീരുമാനം നറുക്കെടുപ്പിൽ
    മും​ബൈ: മും​ബൈ മേ​യ​ർ പ​ദ​വി​യി​ൽ വ​നി​ത (പൊ​തു വി​ഭാ​ഗം) സം​വ​ര​ണം. മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര ന​ഗ​ര വി​ക​സ​ന വ​കു​പ്പ്​ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി​യ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ലാ​ണ്​ തീ​രു​മാ​നം. ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പ്​ ആ​സൂ​ത്രി​ത​മാ​ണെ​ന്ന്​ ഉ​ദ്ധ​വ്​ പ​ക്ഷ ശി​വ​സേ​ന​യും കോ​ൺ​ഗ്ര​സും ആ​രോ​പി​ച്ചു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ടു ത​വ​ണ​യും പൊ​തു​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​നാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും ഇ​ത്ത​വ​ണ ഒ.​ബി.​സി​ക്കോ പ​ട്ടി​ക വ​ർ​ഗ​ത്തി​നോ (എ​സ്.​ടി) ആ​ണ്​ സം​വ​ര​ണം ചെ​യ്യേ​ണ്ട​തെ​ന്നും ഇ​രു​വ​രും പ​റ​ഞ്ഞു.

    മു​ൻ മേ​യ​റും ഉ​ദ്ധ​വ്​ പ​ക്ഷ കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ​ർ​മാ​രു​ടെ ഗ്രൂ​പ്​ നേ​താ​വു​മാ​യ കി​ശോ​ർ പെ​ട്​​നേ​ക്ക​ർ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പ്​ ബ​ഹി​ഷ്ക​രി​ച്ചു. ഇ​തോ​ടെ ഉ​ദ്ധ​വ്​ പ​ക്ഷ ശി​വ​സേ​ന​ക്ക്​ നേ​രി​യ അ​വ​സ​ര​മു​ള്ള​തും ന​ഷ്ട​മാ​യി. എ​സ്.​ടി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ​ർ​മാ​ർ ഉ​ദ്ധ​വ്​ പ​ക്ഷ​ത്താ​ണു​ള്ള​ത്. 29 ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക​ളി​ൽ മും​ബൈ അ​ട​ക്കം ഒ​മ്പ​തി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ മേ​യ​ർ സം​വ​ര​ണ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ൽ പൊ​തു​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​നാ​ണ്.

    അ​തി​ൽ നാ​ലി​ൽ വ​നി​ത​ക​ൾ​ക്കാ​ണ്. ഏ​ക്​​നാ​ഥ്​ ഷി​ൻ​ഡെ പ​ക്ഷ ശി​വ​സേ​ന ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം നേ​ടി​യ താ​നെ​യി​ൽ മേ​യ​ർ പ​ദ​വി പ​ട്ടി​ക ജാ​തി​യി​ൽ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്കാ​ണ്. ഷി​ൻ​ഡെ​യും ബി.​ജെ.​പി​യും ത​ർ​ക്ക​ത്തി​ലു​ള്ള ക​ല്യാ​ൺ-​ഡൊ​മ്പി​വ​ല്ലി പ​ട്ടി​ക വ​ർ​ഗ​ത്തി​നാ​ണ്. എ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ.​ബി.​സി​ക്കാ​ർ​ക്കാ​ണ്. അ​തി​ൽ നാ​ലി​ട​ത്ത്​ വ​നി​ത സം​വ​ര​ണ​മാ​ണ്. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച​യാ​ണ്​ മേ​യ​ർ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, മേ​യ​ർ പ​ദ​വി​യെ ചൊ​ല്ലി ബി.​ജെ.​പി-​ഷി​ൻ​ഡെ പ​ക്ഷം ത​മ്മി​ലു​ള്ള ത​ർ​ക്ക​ത്തി​ൽ അ​യ​വി​ല്ല. ശ​നി​യാ​ഴ്ച മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യും ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​വു​മാ​യ ദേ​വേ​ന്ദ്ര ഫ​ഡ്​​നാ​വി​സ്​ തി​രി​ച്ചെ​ത്തു​ന്ന​തോ​ടെ അ​ന്തി​മ തീ​രു​മാ​ന​മു​ണ്ടാ​യേ​ക്കും. അ​തി​നി​ടെ, അ​കോ​ല​യി​ൽ വ​ലി​യ ഒ​റ്റ​ക്ക​ക്ഷി​യാ​യ ബി.​ജെ.​പി​ക്ക്​ മേ​യ​ർ പ​ദ​വി കി​ട്ടാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്, അ​സ​ദു​ദ്ദീ​ൻ ഉ​വൈ​സി​യു​ടെ ഓ​ൾ ഇ​ന്ത്യ മ​ജ്​​ലി​സെ ഇ​ത്തി​ഹാ​ദു​ൽ മു​സ്​​ലി​മീ​ൻ, പ്ര​കാ​ശ്​ അം​ബേ​ദ്​​ക​റു​ടെ വ​ഞ്ചി​ത്​ ബ​ഹു​ജ​ൻ അ​ഘാ​ഡി, ഇ​രു​വി​ഭാ​ഗം എ​ൻ.​സി.​പി, ഉ​ദ്ധ​വ്​ പ​ക്ഷ ശി​വ​സേ​ന എ​ന്നി​വ​ർ ച​ർ​ച്ച​യി​ലാ​ണ്.

