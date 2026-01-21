Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 21 Jan 2026 8:03 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Jan 2026 8:03 AM IST

    മുംബൈ മേയർ: തങ്ങൾക്കും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന്​ ഉദ്ധവ്​ പക്ഷം

    മുംബൈ മേയർ: തങ്ങൾക്കും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന്​ ഉദ്ധവ്​ പക്ഷം
    Listen to this Article

    മും​ബൈ: മും​ബൈ​യി​ൽ മേ​യ​ർ പ​ദ​വി വീ​ണ്ടെ​ടു​ക്കാ​ൻ ഇ​നി​യും സാ​ധ്യ​ത​ക​ളു​ണ്ടെ​ന്ന്​ ഉ​ദ്ധ​വ്​ താ​ക്ക​റെ പ​ക്ഷ ശി​വ​സേ​ന​യു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദം. പാ​ർ​ട്ടി വ​ക്താ​വ്​ സ​ഞ്ജ​യ്​ റാ​വു​ത്തി​ന്റെ​താ​ണ്​ അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദം. 227 അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ള്ള ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ കേ​വ​ല ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന്​ 114 കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ​ർ​മാ​രു​ടെ പി​ന്തു​ണ​യാ​ണ്​ വേ​ണ്ട​ത്. ബി.​ജെ.​പി (89)യും ​ഷി​ൻ​ഡെ പ​ക്ഷ ശി​വ​സേ​ന​യും (29) ചേ​ർ​ന്നാ​ൽ 118 പേ​രു​ണ്ട്.

    ബാ​ക്കി സീ​റ്റു​ക​ൾ ഉ​ദ്ധ​വ്​ പ​ക്ഷം (65), എം.​എ​ൻ.​എ​സ്​ (6), കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ (24), ശ​ര​ദ്​ പ​വാ​ർ പ​ക്ഷ എ​ൻ.​സി.​പി (1), അ​ജി​ത്​ പ​ക്ഷം (3), മ​ജ്​​ലി​സ്​ (08), സ​മാ​ജ്​​വാ​ദി പാ​ർ​ട്ടി (2) എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കാ​ണ്. ഇ​തി​ൽ 108 പേ​രു​ടെ പി​ന്തു​ണ ഉ​ണ്ടെ​ന്നും ഉ​ദ്ധ​വ്​ പ​ക്ഷ​ത്തി​ന്​ മേ​യ​ർ പ​ദം നേ​ടാ​ൻ ആ​റ്​ പേ​രു​ടെ കൂ​ടി സ​ഹാ​യം മ​തി​യെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞ സ​ഞ്ജ​യ്​ റാ​വു​ത്ത്​ ത​ന്റെ കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ​ർ​മാ​ർ മാ​തൃ​സം​ഘ​ട​ന​യി​ലേ​ക്ക്​ തി​രി​ച്ചു​വ​രാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത്​ തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞി​ട്ടാ​ണ്​ ഷി​ൻ​ഡെ അ​വ​രെ പ​ഞ്ച​ന​ക്ഷ​ത്ര ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ പാ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ ആ​രോ​പി​ച്ചു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ബി.​ജെ.​പി മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര അ​ധ്യ​ക്ഷ​നും ഷി​ൻ​ഡെ പ​ക്ഷ​വും ന​ട​ത്തി​യ ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ മേ​യ​ർ, സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ങ്​ ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പ​ദ​വി​ക​ളി​ൽ വി​ട്ടു​വീ​ഴ്ച​യി​ല്ലെ​ന്ന്​ ബി.​ജെ.​പി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​താ​യി അ​ടു​ത്ത വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു.

