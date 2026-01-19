Begin typing your search above and press return to search.
    മുംബൈ മേയർ: ബി.ജെ.പി –ഷിൻഡെ തർക്കം തുടരുന്നു

    ര​ണ്ട​ര വ​ർ​ഷം മേ​യ​ർ സ്ഥാ​ന​മോ സ്​​റ്റാ​ൻ​ഡി​ങ്​ ക​മ്മി​റ്റി അ​ധ്യ​ക്ഷ പ​ദ​വി​യോ ചോദിച്ച് ഷിൻഡെ പക്ഷം
    മുംബൈ മേയർ: ബി.ജെ.പി –ഷിൻഡെ തർക്കം തുടരുന്നു
    ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെയും ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസും (ഫയൽ ചിത്രം)

    മും​ബൈ: മും​ബൈ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ മേ​യ​ർ പ​ദ​വി​ക്കാ​യി ബി.​ജെ.​പി​യും ഏ​ക്​​നാ​ഥ്​ ഷി​ൻ​ഡെ പ​ക്ഷ ശി​വ​സേ​ന​യും ത​മ്മി​ലെ വ​ടം​വ​ലി തു​ട​രു​ന്നു. ഒ​പ്പം വി​വി​ധ ത​രം അ​ഭ്യൂ​ഹ​ങ്ങ​ളും പ്ര​ച​രി​ക്കു​ന്നു. മും​ബൈ​യി​ൽ 89 കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ​ർ​മാ​രു​മാ​യി വ​ലി​യ ഒ​റ്റ​ക​ക്ഷി​യാ​യെ​ങ്കി​ലും ബി.​ജെ.​പി​ക്ക്​ മേ​യ​ർ പ​ദ​വി കി​ട്ട​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ 29 കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ​ർ​മാ​രു​ള്ള ഷി​ൻ​ഡെ പ​ക്ഷ ശി​വ​സേ​ന​യു​ടെ പി​ന്തു​ണ വേ​ണം. 114 ആ​ണ്​ കേ​വ​ല ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന്​ വേ​ണ്ട​ത്. ര​ണ്ട​ര വ​ർ​ഷം മേ​യ​ർ സ്ഥാ​ന​മോ സ്​​റ്റാ​ൻ​ഡി​ങ്​ ക​മ്മി​റ്റി അ​ധ്യ​ക്ഷ പ​ദ​വി​യോ വേ​ണ​മെ​ന്ന നി​ല​പാ​ടി​ലാ​ണ്​ ഷി​ൻ​ഡെ.

    എ​ന്നാ​ൽ, ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​വും മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ദേ​വേ​ന്ദ്ര ഫ​ഡ്​​നാ​വി​സും ശി​വ​സേ​ന (യു.​ബി.​ടി) അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ ഉ​ദ്ധ​വ്​ താ​ക്ക​റെ​യും ത​മ്മി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ച​താ​യി അ​ഭ്യൂ​ഹം പ്ര​ച​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. 65 കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ​ർ​മാ​രു​ള്ള ഉ​ദ്ധ​വ്​ പ​ക്ഷം മേ​യ​ർ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ നി​ന്ന്​ വി​ട്ടു​നി​ൽ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ​ത്രെ ബി.​ജെ.​പി ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. 2017ൽ ​ശി​വ​സേ​ന​ക്ക്​ മേ​യ​ർ പ​ദ​വി കി​ട്ടാ​ൻ പാ​ർ​ട്ടി മാ​റി​നി​ന്ന​തി​ന്റെ പ്ര​ത്യു​പ​കാ​ര​മാ​യാ​ണ്​ ആ​വ​ശ്യ​മ​ത്രെ. പി​ള​ർ​പ്പ്​ ഭ​യ​ന്ന്​ ഷി​ൻ​ഡെ പ​ക്ഷ കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ​ർ​മാ​രെ മൂ​ന്ന്​ ദി​വ​സ​മാ​യി പ​ഞ്ച​ന​ക്ഷ​ത്ര ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ പാ​ർ​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    ദാ​വോ​സി​ൽ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ദേ​വേ​ന്ദ്ര ഫ​ഡ്​​നാ​വി​സ്​ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ ശേ​ഷ​മേ അ​ന്തി​മ തീ​രു​മാ​ന​മു​ണ്ടാ​വു​ക​യു​ള്ളൂ. മും​ബൈ​ക്കൊ​പ്പം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ന​ട​ന്ന മ​റ്റ്​ 28 ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക​ളി​ലും രാ​ഷ്ട്രീ​യ നീ​ക്കം സ​ജീ​വ​മാ​ണ്. സം​സ്ഥാ​ന, ദേ​ശീ​യ ത​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ ഭ​ര​ണ, പ്ര​തി​പ​ക്ഷ സ​ഖ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ അ​പ്പു​റ​മു​ള്ള കൂ​ട്ടു​കെ​ട്ടു​ക​ൾ​ക്കാ​ണ്​ വേ​ദി​യൊ​രു​ങ്ങു​ന്ന​ത്. ഷി​ൻ​ഡെ പ​ക്ഷ​ത്തി​ന്​ മേ​യ​ർ പ​ദ​വി കി​ട്ടാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ ബി.​ജെ.​പി മ​റ്റ്​ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​മാ​യും ബി.​ജെ.​പി​ക്ക്​ അ​ധി​കാ​രം കി​ട്ടാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്, ഉ​വൈ​സി​യു​ടെ ഓ​ൾ ഇ​ന്ത്യ മ​ജ്​​ലി​സെ ഇ​ത്തി​ഹാ​ദു​ൽ മു​സ്​​ലി​മീ​ൻ (മ​ജ്​​ലി​സ്​ പാ​ർ​ട്ടി) അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​രു​മാ​യി ഷി​ൻ​ഡെ​യും സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ തേ​ടു​ന്നു. ഷി​ൻ​ഡെ പ​ക്ഷ​മ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​ർ നാ​ലി​ട​ത്ത്​ സ​ഖ്യ​സ​ഹാ​യം തേ​ടി​യ​താ​യി മ​ജ്​​ലി​സ്​ പാ​ർ​ട്ടി മു​ൻ എം.​പി ഇം​തി​യാ​സ്​ ജ​ലീ​ൽ അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ടു.

    TAGS:Devendra Fadnavisshiv senaBMC electionsEknath ShindeBJP
    News Summary - Mumbai Mayor: BJP-Shinde dispute continues
