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    India
    Posted On
    date_range 28 Jun 2026 1:13 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Jun 2026 1:13 PM IST

    'ദാഹം മാറാതെ മുംബൈ'; ജലനിരപ്പ് താഴുന്നു, മഴ പെയ്തിട്ടും ആശങ്ക കുറയുന്നില്ല!

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    ദാഹം മാറാതെ മുംബൈ; ജലനിരപ്പ് താഴുന്നു, മഴ പെയ്തിട്ടും ആശങ്ക കുറയുന്നില്ല!
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    മുംബൈ: മുംബൈ നഗരത്തിന്റെ ദാഹമകറ്റുന്ന പ്രധാന തടാകങ്ങളിലെ ജലനിരപ്പിൽ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നഗരത്തിൽ പലയിടത്തും മഴ ലഭിച്ചുവെങ്കിലും, ഈ മഴ ജലസംഭരണികളെ കാര്യമായി സഹായിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. നിലവിൽ നഗരത്തിലെ ഏഴ് പ്രധാന തടാകങ്ങളിലായി ആകെ 1,02,460 ദശലക്ഷം ലിറ്റർ വെള്ളം മാത്രമാണുള്ളത്. ഇത് നഗരത്തിന്റെ ആകെ സംഭരണശേഷിയുടെ വെറും 7.08 ശതമാനം മാത്രമാണ്.

    ശനിയാഴ്ചയെ അപേക്ഷിച്ച് ജലനിരപ്പിൽ വീണ്ടും ഇടിവുണ്ടായി എന്നതാണ് ഏറെ ഗൗരവകരമായ കാര്യം. ശനിയാഴ്ച ഇത് 7.31 ശതമാനമായിരുന്നു (1,05,755 ദശലക്ഷം ലിറ്റർ). മൺസൂൺ മഴ കനിഞ്ഞു നൽകിയില്ലെങ്കിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ സ്ഥിതി കൂടുതൽ വഷളായേക്കാം എന്ന മുന്നറിയിപ്പാണ് ഇത് നൽകുന്നത്. ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥിതിഗതികൾ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണ്.

    പ്രധാന ജലസംഭരണികളുടെ അവസ്ഥ പരിശോധിച്ചാൽ, വിഹാർ തടാകം മാത്രമാണ് താരതമ്യേന മെച്ചപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലുള്ളത് (44.83 ശതമാനം). തുൾസി (21.12 ശതമാനം), മോദക് സാഗർ (18.50 ശതമാനം) എന്നിവയാണ് തൊട്ടുപിന്നിലുള്ളത്. എന്നാൽ മുംബൈയുടെ പ്രധാന ആശ്രയമായ ഭാട്സ തടാകത്തിലെ ജലനിരപ്പ് 5.85 ശതമാനമായും, തൻസ തടാകത്തിലേത് 0.41 ശതമാനമായും വളരെ താഴ്ന്ന നിലയിലാണ്. മഴയുടെ അപര്യാപ്തത തന്നെയാണ് ഈ പ്രതിസന്ധിക്ക് പ്രധാന കാരണം. തടാകങ്ങളുടെ വൃഷ്ടിപ്രദേശങ്ങളിൽ കാര്യമായ മഴ ലഭിക്കാത്തത് അധികൃതരെയും നഗരവാസികളെയും ഒരുപോലെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴ ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് നഗരം.

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    TAGS:drinking waterlakeMonsoon rainsdrinking water crisisMumbai
    News Summary - Mumbai Lake Levels Drop Further Despite Recent Monsoon Rains
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