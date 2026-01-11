Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightമുംബൈ മഹാരാഷ്ട്രയുടെ...
    India
    Posted On
    date_range 11 Jan 2026 11:11 PM IST
    Updated On
    date_range 11 Jan 2026 11:11 PM IST

    മുംബൈ മഹാരാഷ്ട്രയുടെ സ്വന്തമല്ലെന്ന് ബി.ജെ.പി നേതാവ് അണ്ണാമലൈ

    text_fields
    bookmark_border
    മുംബൈ മഹാരാഷ്ട്രയുടെ സ്വന്തമല്ലെന്ന് ബി.ജെ.പി നേതാവ് അണ്ണാമലൈ
    cancel
    Listen to this Article

    മും​ബൈ: ബി.​ജെ.​പി​യെ വെ​ട്ടി​ലാ​ക്കി പാ​ർ​ട്ടി ത​മി​ഴ്നാ​ട് മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ. ​അ​ണ്ണാ​മ​ലൈ​യു​ടെ വി​വാ​ദ പ്ര​സ്താ​വ​ന. മും​ബൈ മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര​യു​ടേ​ത​ല്ലെ​ന്നും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ന​ഗ​ര​മാ​ണെ​ന്നു​മാ​ണ് അ​ണ്ണാ​മ​ലൈ​യു​ടെ പ​രാ​മ​ർ​ശം. ന​ഗ​ര​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ന് ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​യ അ​ദ്ദേ​ഹം മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട് സം​സാ​രി​ക്ക​വെ​യാ​ണ് ഇ​ങ്ങ​നെ പ​റ​ഞ്ഞ​ത്.

    മും​ബൈ ന​ഗ​ര​ത്തെ മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര​യി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ട​ർ​ത്തു​ക എ​ന്ന​ത് ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ അ​ജ​ണ്ട​യാ​ണെ​ന്ന ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​രോ​പ​ണം ശ​രി​വെ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് അ​ണ്ണാ​മ​ലൈ​യു​ടെ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യെ​ന്ന് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ ആ​രോ​പി​ച്ചു. അ​ണ്ണാ​മ​ലൈ​യു​ടെ പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക്ക് ബി.​ജെ.​പി മ​റു​പ​ടി പ​റ​യ​ണ​മെ​ന്ന് ഉ​ദ്ധ​വ് താ​ക്ക​റേ പ​ക്ഷ ശി​വ​സേ​ന ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    യ​ഥാ​ർ​ഥ ശി​വ​സേ​ന ത​ങ്ങ​ളു​ടേ​തെ​ന്ന് അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഏ​ക്നാ​ഥ് ഷി​ൻ​ഡേ പ​ക്ഷ​ത്തി​ന്റെ മൗ​ന​ത്തെ​യും ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്തു. അ​ണ്ണാ​മ​ലൈ​യു​ടെ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യെ ഉ​ദ്ധ​വ് പ​ക്ഷം വ​ള​ച്ചൊ​ടി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നാ​ണ് ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ പ്ര​തി​ക​ര​ണം. ന​ഗ​ര​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ മ​റാ​ത്തി വി​കാ​ര​മു​ണ​ർ​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന ഉ​ദ്ധ​വ് പ​ക്ഷ​ത്തി​ന് വീ​ണു​കി​ട്ടി​യ ആ​യു​ധ​മാ​ണ് അ​ണ്ണാ​മ​ലൈ​യു​ടെ പ്ര​സ്താ​വ​ന.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:TamilnaduMaharashtraK AnnamalaiShivsena UBTBJP
    News Summary - Mumbai is not a Maharashtra city -Annamalai
    Similar News
    Next Story
    X