Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 18 Aug 2025 10:54 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Aug 2025 10:54 PM IST

    മഴയിൽ കുതിർന്ന്​ മുംബൈ; അ​ഞ്ചു​പേ​രെ കാ​ണാ​താ​യി

    മഴയിൽ കുതിർന്ന്​ മുംബൈ; അ​ഞ്ചു​പേ​രെ കാ​ണാ​താ​യി
    മും​ബൈ: ശ​ക്ത​മാ​യ മ​ഴ​യെ തു​ട​ർ​ന്ന് മും​ബൈ ന​ഗ​ര​ത്തി​ലും താ​ണെ, പാ​ൽ​ഘ​ർ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച വ​രെ റെ​ഡ് അ​ല​ർ​ട്ട് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ഇ​രു​ൾ​മൂ​ടി പെ​യ്യു​ന്ന മ​ഴ​യി​ലേ​ക്കാ​ണ് തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച മും​ബൈ ന​ഗ​രം ഉ​ണ​ർ​ന്ന​ത്. ര​ണ്ടു ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി മ​ഴ തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. പ​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ര​ത്തി​ലും റെ​യി​ൽ​പാ​ള​ത്തി​ലും വെ​ള്ളം ക​യ​റി ഗ​താ​ഗ​ത ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ൾ നേ​രി​ട്ടു. കാ​ലാ​വ​സ്ഥ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്റെ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​വ​ധി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    വി​വി​ധ വി​മാ​ന ക​മ്പ​നി​ക​ൾ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് ജാ​ഗ്ര​ത നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി. വെ​ള്ളം ക​യ​റി​യ നി​ര​ത്തി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​യ സ്കൂ​ൾ ബ​സി​ൽ നി​ന്നും കു​ട്ടി​ക​ളെ പൊ​ലീ​സെ​ത്തി ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി. അ​തേ​സ​മ​യം, മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര​യി​ലെ നാ​ന്ദ​ഡി​ൽ മേ​ഘ​വി​സ്ഫോ​ട​ന​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് അ​ഞ്ചു​പേ​രെ കാ​ണാ​താ​യ​താ​യി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ദേ​വേ​ന്ദ്ര ഫ​ഡ്​​നാ​വി​സ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:mumbai rain
    News Summary - Mumbai drenched in rain; Five people missing
