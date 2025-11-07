Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 7 Nov 2025 10:55 PM IST
    date_range 7 Nov 2025 10:55 PM IST

    മുംബൈ സ്​ഫോടന പരമ്പര: മേമന്മാരുടെ 17 ഇനം സ്വത്തുവകകൾ ലേലത്തിന്​

    മും​ബൈ: 1993ലെ ​മും​ബൈ സ്ഫോ​ട​ന പ​ര​മ്പ​ര കേ​സി​ൽ പി​ടി​കി​ട്ടാ​പ്പു​ള്ളി​യാ​യ ടൈ​ഗ​ർ മേ​മ​ന്റെ​യും കേ​സി​ൽ പ്ര​തി​ക​ളാ​യി​രു​ന്ന മ​റ്റ്​ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സ്വ​ത്ത് ലേ​ല​ത്തി​ന്. സ്​​ഫോ​ട​നാ​ന​ന്ത​രം 1994ൽ ​കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടി​യ സ്വ​ത്തു​ക​ളാ​ണ്​ സ്മ​ഗ്ളേ​ഴ്സ് ആ​ൻ​ഡ് ഫോ​റി​ൻ എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച് മാ​നി​പ്പു​ലേ​റ്റേ​ഴ്സ് നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം ലേ​ല​ത്തി​ന്​ ഒ​രു​ങ്ങു​ന്ന​ത്. മേ​മ​ൻ​മാ​രു​ടെ ത​റ​വാ​ടാ​യ മാ​ഹി​മി​ലെ അ​ൽ ഹു​സൈ​നി കെ​ട്ടി​ടം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 17 ഓ​ളം സ്വ​ത്തു​ക​ളാ​ണ് കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടി​യ​ത്.

    ടൈ​ഗ​ർ മേ​മ​ൻ, കേ​സി​ൽ തൂ​ക്കി​ക്കൊ​ന്ന സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ യാ​ക്കൂ​ബ്​ മേ​മ​ൻ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ക്കം പ്ര​തി​ക​ളാ​യ 11 പേ​രു​ടെ സ്വ​ത്തു​ക​ളാ​ണി​വ. ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​ർ​ച്ചി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക ടാ​ഡ കോ​ട​തി 14 സ്വ​ത്തു​ക​ൾ ലേ​ലം ചെ​യ്യാ​ൻ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. ഇ​വ​യു​ടെ മൂ​ല്യ​നി​ർ​ണ​യം ന​ട​ന്നു​വ​രു​ക​യാ​ണെ​ന്നും ഉ​ട​ൻ ലേ​ലം ന​ട​ത്തു​മെ​ന്നും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:mumbai blastauctionyousuf memon
    News Summary - Mumbai blasts: Memons' property to be auctioned
