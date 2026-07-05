മധ്യവയസ്ക കെട്ടിടത്തിൽനിന്ന് ചാടി മരിച്ചു

മധ്യവയസ്ക കെട്ടിടത്തിൽനിന്ന് ചാടി മരിച്ചുtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: കെട്ടിടത്തിൽനിന്ന് മധ്യവയസ്ക താഴേക്ക് ചാടി മരിച്ചു. നോയിഡയിലെ സെക്ടർ 18-ൽ മൾട്ടി ലെവൽ പാർക്കിങ് കെട്ടിടത്തിന്റെ രണ്ടാം നിലയിൽനിന്നാണ് ഇവർ ചാടിയത്. സിതു തൽവാർ (50) എന്ന സ്ത്രീയാണ് മരിച്ചത്. ശനിയാഴ്ചയാണ് സംഭവം നടന്നതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു.
സംഭവത്തിൽ ആത്മഹത്യയാണെന്നാണ് പോലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം. ശനിയാഴ്ച ഇ-റിക്ഷ വാടകയ്ക്കെടുത്ത് സിതു തൽവാർ കെട്ടിടത്തിന്റെ പാർക്കിങ് കേന്ദ്രത്തിലെത്തി. തുടർന്ന് കെട്ടിടത്തിന്റെ രണ്ടാം നിലയിലേക്ക് പോയ ഇവർ അവിടെനിന്ന് താഴേക്ക് ചാടുകയായിരുന്നു.
വിവരം ലഭിച്ച ഉടൻ പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി. ഇവർ കഴിഞ്ഞ 20 വർഷമായി വിഷാദരോഗത്തിന് ചികിത്സയിലായിരുന്നുവെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു. മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾക്കായി അയച്ചു. പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ മരണകാരണം വ്യക്തമാകൂ എന്നും കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
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