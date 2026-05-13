    Posted On
    date_range 13 May 2026 7:57 AM IST
    Updated On
    date_range 13 May 2026 7:57 AM IST

    മുലായം സിങ് യാദവിന്റെ മകൻ പ്രതീക് യാദവ് അന്തരിച്ചു

    പ്രതീക് യാദവ്

    ലഖ്നൗ: സമാജ്‌വാദി പാർട്ടി സ്ഥാപകൻ അന്തരിച്ച മുലായം സിങ് യാദവിന്റെ മകൻ പ്രതീക് യാദവ് (38) അന്തരിച്ചു. ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെ ആറ് മണിയോടെ ലഖ്‌നൗവിലെ സിവിൽ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നു.

    മരണകാരണം സംബന്ധിച്ച് ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെ പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല. ഉത്തർപ്രദേശിലെ പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ കുടുംബത്തിലെ അംഗമായ പ്രതീകിന്റെ അപ്രതീക്ഷിത വിയോഗം രാഷ്ട്രീയ കേന്ദ്രങ്ങളെ ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നിലവിൽ പ്രതീകിന്റെ മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം നടപടികൾക്കായി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവന്നാൽ മാത്രമേ മരണത്തിലെ കൃത്യമായ കാരണം വ്യക്തമാവുകയുള്ളൂ.

    സമാജ്‌വാദി പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ അഖിലേഷ് യാദവിന്റെ സഹോദരനാണ് പ്രതീക് യാദവ്. രാഷ്ട്രീയ കുടുംബത്തിലാണെങ്കിലും സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്നും എപ്പോഴും അകലം പാലിച്ചിരുന്ന അദ്ദേഹം ബിസിനസ് രംഗത്താണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്നത്. പ്രമുഖ ബി.ജെ.പി നേതാവ് അപർണ യാദവാണ് ഭാര്യ. ഇവർക്ക് ഒരു മകളുണ്ട്. മൃതദേഹം ലഖ്‌നൗ സിവിൽ ആശുപത്രിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

    TAGS:Mulayam Singh YadavDeath Newssamajvadi partyprateek yadav
    News Summary - Mulayam Singh Yadav's Younger Son, Prateek Yadav, Dies At 38
