ഭക്തർക്ക് പ്രതിദിനം രണ്ടുലക്ഷം ഭക്ഷണപ്പൊതി; തിരുമലയിൽ അത്യാധുനിക അടുക്കള നിർമിക്കുമെന്ന് മുകേഷ് അംബാനി

Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range 9 Nov 2025 6:13 PM IST
Updated Ondate_range 9 Nov 2025 6:13 PM IST
ഭക്തർക്ക് പ്രതിദിനം രണ്ടുലക്ഷം ഭക്ഷണപ്പൊതി; തിരുമലയിൽ അത്യാധുനിക അടുക്കള നിർമിക്കുമെന്ന് മുകേഷ് അംബാനിtext_fields
bookmark_border
News Summary - Mukesh Ambani announces modern kitchen at Tirumala to serve 2 lakh meals daily
Listen to this Article
ഹൈദരാബാദ്: ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ തിരുമലയിൽ റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് അത്യാധുനിക അടുക്കള നിർമിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് മുകേഷ് അംബാനി. തിരുമല തിരുപ്പതി ദേവസ്ഥാനത്തിന്റെയും (ടി.ടി.ഡി) സംസ്ഥാന സർക്കാറിന്റെയും സഹകരണത്തോടെയാണ് അടുക്കള നിർമിക്കുക.
പ്രതിദിനം രണ്ടുലക്ഷം പോഷകസമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണപ്പൊതികൾ നൽകും. എല്ലാ ടി.ടി.ഡി ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്കും അന്നസേവ പാരമ്പര്യം വ്യാപിക്കുക എന്ന തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വീക്ഷണത്തിൽ പങ്കാളികളാകാൻ സാധിച്ചതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും കമ്പനി പത്രക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു. ഞായറാഴ്ചയാണ് അംബാനി തിരുമലയിൽ എത്തിയത്. പിന്നീട് ഗുരുവായൂരിലും ദർശനം നടത്തി. ഗുരുവായൂരിൽ അംബാനി അഞ്ചുകോടി രൂപയാണ് സംഭാവന നൽകിയത്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
Next Story