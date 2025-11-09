Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightഭക്തർക്ക് പ്രതിദിനം...
    India
    Posted On
    date_range 9 Nov 2025 6:13 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Nov 2025 6:13 PM IST

    ഭക്തർക്ക് പ്രതിദിനം രണ്ടുലക്ഷം ഭക്ഷണപ്പൊതി; തിരുമലയിൽ അത്യാധുനിക അടുക്കള നിർമിക്കുമെന്ന് മുകേഷ് അംബാനി

    text_fields
    bookmark_border
    ഭക്തർക്ക് പ്രതിദിനം രണ്ടുലക്ഷം ഭക്ഷണപ്പൊതി; തിരുമലയിൽ അത്യാധുനിക അടുക്കള നിർമിക്കുമെന്ന് മുകേഷ് അംബാനി
    cancel
    Listen to this Article

    ഹൈദരാബാദ്: ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ തിരുമലയിൽ റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് അത്യാധുനിക അടുക്കള നിർമിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് മുകേഷ് അംബാനി. തിരുമല തിരുപ്പതി ദേവസ്ഥാനത്തിന്റെയും (ടി.ടി.ഡി) സംസ്ഥാന സർക്കാറിന്റെയും സഹകരണത്തോടെയാണ് അടുക്കള നിർമിക്കുക.

    പ്രതിദിനം രണ്ടുലക്ഷം പോഷകസമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണപ്പൊതികൾ നൽകും. എല്ലാ ടി.ടി.ഡി ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്കും അന്നസേവ പാരമ്പര്യം വ്യാപിക്കുക എന്ന തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വീക്ഷണത്തിൽ പങ്കാളികളാകാൻ സാധിച്ചതിൽ സ​ന്തോഷമുണ്ടെന്നും കമ്പനി പത്രക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു. ഞായറാഴ്ചയാണ് അംബാനി തിരുമലയിൽ എത്തിയത്. പിന്നീട് ഗുരുവായൂരിലും ദർശനം നടത്തി. ഗുരുവായൂരിൽ അംബാനി അഞ്ചുകോടി രൂപയാണ് സംഭാവന നൽകിയത്.



    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Mukesh AmbaniTirumalaLatest News
    News Summary - Mukesh Ambani announces modern kitchen at Tirumala to serve 2 lakh meals daily
    Similar News
    Next Story
    X