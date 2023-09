cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ഇ​ന്ത്യ​ൻ​ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യോ​ട് കൂ​റു​പു​ല​ർ​ത്തു​ന്നു​വെ​ന്നും രാ​ജ്യ​ത്തി​​ന്റെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​രം അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നു​മു​ള്ള സ​ത്യ​വാ​ങ്മൂ​ലം ന​ൽ​കാ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ് നേ​താ​വ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ക്ബ​ർ ലോ​ണി​നോ​ട് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. 2018ൽ ​ജ​മ്മു-​ക​ശ്മീ​ർ നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ ‘പാ​കി​സ്താ​ൻ സി​ന്ദാ​ബാ​ദ്’ എ​ന്ന മു​ദ്രാ​വാ​ക്യം മു​ഴ​ക്കി​യെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടാ​ണ് കോടതിയുടെനി​ർ​ദേ​ശം. ജ​മ്മു-​ക​ശ്മീ​രി​ന് പ്ര​ത്യേ​ക പ​ദ​വി ന​ൽ​കു​ന്ന 370ാം അ​നു​ച്ഛേ​ദം റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ​തി​നെ​തി​രാ​യ പ്ര​ധാ​ന ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ര​നാ​ണ് ലോ​ൺ.ലോ​ൺ മാ​പ്പു​പ​റ​യ​ണ​മെ​ന്ന് കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് വേ​ണ്ടി ഹാ​ജ​രാ​യ സോ​ളി​സി​റ്റ​ർ ജ​ന​റ​ൽ തു​ഷാ​ർ മേ​ത്ത ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. Show Full Article

Muhammad Akbar Lon says that he is loyal to the constitution. -Supreme Court