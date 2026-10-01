സ്ഫോടനത്തിൽ മരിച്ച യുവാവിന്റെ കുടുംബത്തിന് 1.20 കോടി സഹായം പ്രഖ്യാപിച്ച് എംആർപിഎൽ

സ്ഫോടനത്തിൽ മരിച്ച യുവാവിന്റെ കുടുംബത്തിന് 1.20 കോടി സഹായം പ്രഖ്യാപിച്ച് എംആർപിഎൽtext_fields
മംഗളൂരു: മംഗളൂരു റിഫൈനറിയിൽ ഇന്നലെ ഉണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിൽ മരിച്ച ജീവനക്കാരന് 1.20 കോടി സഹായം പ്രഖ്യാപിച്ച് എംആർപിഎൽ. ബുധനാഴ്ച കോക്കർ ഹൈഡ്രോട്രീറ്റർ യൂണിറ്റിലെ (സിഎച്ച്ടിയു) തീപിടിത്തത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട മനീഷ് കർക്കഡയുടെ(30) കുടുംബത്തിനാണ് ഏകദേശം 1.20 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക സഹായവും ഇൻഷുറൻസ് ആനുകൂല്യങ്ങളും മംഗളൂരു റിഫൈനറി ആൻഡ് പെട്രോകെമിക്കൽസ് ലിമിറ്റഡ് (എംആർപിഎൽ) മാനേജ്മെന്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
മരണത്തിൽ അഗാധമായ ദുഃഖം പ്രകടിപ്പിച്ച കമ്പനി, വിലയേറിയ ഒരു ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ ഒരു സാമ്പത്തിക സഹായത്തിനും കഴിയില്ലെങ്കിലും ദുഃഖിതരായ കുടുംബത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞു. കുടുംബത്തിന് എംആർപിഎൽ 90 ലക്ഷം രൂപ നേരിട്ട് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകും. കൂടാതെ ഗ്രൂപ്പ് ടേം ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് (ജിടിഎൽഐ) പ്രകാരം ഏകദേശം 10 ലക്ഷം രൂപയും വർക്ക്മെൻ കോമ്പൻസേഷൻ പോളിസി (ഡബ്ല്യുസിപി) പ്രകാരം ഏകദേശം 20 ലക്ഷം രൂപയും അവർക്ക് ലഭിക്കും.
ജീവനക്കാരുടെ ക്ഷേമം കണക്കിലെടുത്ത് മെഡിക്ലെയിം ഇൻഷുറൻസിനായുള്ള നിർദ്ദേശം തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും അത് ചർച്ചയിലാണെന്നും എംആർപിഎൽ പറഞ്ഞു. ഈ മെഡിക്ലെയിം ക്രമീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രക്രിയ നാല് ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി കമ്പനി അറിയിച്ചു.
മാനേജ്മെന്റിനുവേണ്ടി ചീഫ് ജനറൽ മാനേജർ (കോർപറേറ്റ് ബ്രാൻഡിങ് ആൻഡ് കോർപറേറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ്) ഡോ. റുഡോൾഫ് വി.ജെ. നൊറോണ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി.
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