Madhyamam
    India
    date_range 13 Aug 2025 7:30 AM IST
    date_range 13 Aug 2025 9:38 AM IST

    പേപ്പർ കീറിയെറിഞ്ഞ് എം.പിമാർ; വോട്ട് വിലക്കിൽ സഭ സ്തംഭനം തുടരുന്നു

    ‘മി​ൻ​ത ദേ​വി 124 നോ​ട്ടൗ​ട്ട്’ ജ​ഴ്സി അ​ണി​ഞ്ഞ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്
    congress mps are on protest
    മി​ൻ​ത ദേ​വി​യു​ടെ ചി​ത്രം ആ​ലേ​ഖ​നം ചെ​യ്ത ടീ​ഷ​ർ​ട്ടു​മ​ണി​ഞ്ഞ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് എം.​പി​മാ​ർ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ക്കു​ന്നു

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ബി​ഹാ​ർ​ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക പ​രി​ഷ്‍ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക ച​ർ​ച്ച ആ​വ​ശ്യ​​പ്പെ​ട്ടു​ള്ള പ്ര​തി​പ​ക്ഷ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​ൽ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് സ്തം​ഭ​നം തു​ട​രു​ന്നു. വീ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് നോ​ട്ടു​കൂ​മ്പാ​രം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ അ​ല​ഹ​ബാ​ദ് ഹൈ​കോ​ട​തി ജ​ഡ്ജി യ​ശ്വ​ന്ത് വ​ർ​മ​യെ നീ​ക്കം ചെ​യ്യു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പ​ട്ട പ്ര​മേ​യം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​പ്പോ​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ലോ​ക്സ​ഭ​യി​ൽ പ്ര​തി​പ​ക്ഷം സ​ഹ​ക​രി​ച്ച​ത്.

    ബ​ഹ​ള​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് നി​ര​വ​ധി ത​വ​ണ സ​ഭ പി​രി​ഞ്ഞു. ​​വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ല​ര​ക്ക് വീ​ണ്ടും ചേ​ർ​ന്ന് മൈ​നി​ങ് ബി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ സ​ഭ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ നീ​ണ്ടു​പോ​യ​പ്പോ​ൾ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ എം.​പി​മാ​ർ ചെ​യ​റി​ന് നേ​രെ പേ​പ്പ​ർ കീ​റി​യെ​റി​ഞ്ഞ​ത് വാ​ക്കേ​റ്റ​ത്തി​നി​ട​യാ​ക്കി. സ​ഭ​യെ അ​വ​ഹേ​ളി​ക്കു​ക​യാ​ണ് പ്ര​തി​പ​ക്ഷം ചെ​യ്യു​ന്ന​തെ​ന്ന് പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ​റി കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി കി​ര​ൺ റി​ജി​ജു കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി. പ്ര​തി​പ​ക്ഷം ഇ​റ​ങ്ങി​പ്പോ​യ​തോ​ടെ ഉ​ച്ച​ക്കു​ശേ​ഷം രാ​ജ്യ​സ​ഭ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​തെ ന​ട​ന്നു.

    ആ​ഗ​സ്റ്റ് ഒ​ന്നി​ന് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച ബി​ഹാ​ർ ക​ര​ട് വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ലു​ള്ള 124 വ​യ​സ്സു​കാ​രി മി​ൻ​ത ദേ​വി​യു​ടെ ചി​ത്ര​വും നോ​ട്ടൗ​ട്ട് എ​ന്നും ആ​ലേ​ഖ​നം ചെ​യ്ത ടീ​ഷ​ർ​ട്ടു​മ​ണി​ഞ്ഞാ​യി​രു​ന്നു കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ​ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. ഗി​ന്ന​സ് ബു​ക്ക് ഓ​ഫ് റെ​ക്കോ​ഡ് പ്ര​കാ​രം ​ലോ​ക​ത്ത് ഏ​റ്റ​വും പ്രാ​യം​കൂ​ടി​യ വ്യ​ക്തി 115 വ​യ​സ്സു​ള്ള യു.​കെ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​ണെ​ന്നും എ​ന്നാ​ൽ, ബി​ഹാ​റി​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക പ്ര​കാ​രം സി​വാ​നി മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ മി​ൻ​ത ദേ​വി​ക്ക് 124 വ​യ​സ്സാ​ണെ​ന്നും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​ക്ക​ൾ പ​രി​ഹ​സി​ച്ചു.

    മി​ൻ​ത ദേ​വി​യെ പോ​ലു​ള്ള പ​രി​ധി​യി​ല്ലാ​ത്ത കേ​സു​ക​ളു​ണ്ടെ​ന്നും ​വോ​ട്ട് കൊ​ള്ള​യു​ടെ ശ​രി​യാ​യ ചി​ത്രം വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന​തേ​യു​ള്ളൂ​വെ​ന്നും രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി പ​റ​ഞ്ഞു. പി​ശ​കു​മൂ​ലം പ്രാ​യം മാ​റി​യ​തെ​ന്നാ​ണ് തെ​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. മി​ൻ​ത ദേ​വി എ​ന്ന വോ​ട്ട​ർ ഉ​ണ്ടെ​ന്നും ശ​രി​യാ​യ പ്രാ​യം 35 ആ​ണെ​ന്നും എ​ൻ.​ഡി.​ടി.​വി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തു. അ​തേ​സ​മ​യം, ബി​ഹാ​റി​ലെ ബാ​ഗ​ൽ​പു​രി​ൽ 120 വ​യ​സ്സു​ള്ള ആ​ശ ദേ​വി, ഗോ​പാ​ൽ​ഗ​ഞ്ചി​ൽ 119 വ​യ​സ്സു​ള്ള മ​നു​ത​രി​യ ദേ​വി എ​ന്നി​വ​രു​ടെ പേ​രു​ക​ളും വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ ട്രെ​ൻ​ഡാ​ണ്.

