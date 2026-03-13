എം.പിമാരുടെ സസ്പെൻഷൻ: പിൻവലിക്കില്ലെന്ന് സ്പീക്കർ
ന്യൂഡൽഹി: പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ സംസാരിക്കാൻ അനുവദിക്കാത്തതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ പ്രതിഷേധത്തിൽ ബജറ്റ് സമ്മേളനത്തിന്റെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ പുറത്താക്കിയ എട്ട് എം.പിമാരുടെ സസ്പെൻഷൻ പിൻവലിക്കണമെന്ന പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആവശ്യം സ്പീക്കർ ഓം ബിർള തള്ളി. എ.ഐ.സി.സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.സി. വേണുഗോപാൽ അടക്കമുള്ളവരാണ് ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചത്. സഭയുടെ മേശപ്പുറത്ത് കയറിയാൽ ഇതായിരിക്കും നടപടിയെന്നായിരുന്നു സ്പീക്കറുെട മറുപടി.
ഹൈബി ഈഡൻ, ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് ഉൾപ്പെടെ ഏഴ് കോൺഗ്രസ് അംഗങ്ങളെയും സി.പി.എമ്മിന്റെ ഒരംഗത്തെയുമാണ് പ്രതിഷേധത്തിന് പിന്നാലെ ബജറ്റ് സമ്മേളനം കഴിയുന്നതുവരെ സഭയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിൽ നിന്നും വിലക്കിയത്.
