കടകളിൽ രാമക്ഷേത്ര മോഡൽ സ്ഥാപിച്ചില്ലെങ്കിൽ പാഠംപഠിപ്പിക്കുമെന്ന് ഇൻഡോർ മേയർ

ഇൻഡോർ: രാമക്ഷേത്ര ഉ​ദ്ഘാടനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കടകളിലും മാളുകളിലും ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ചെറുമോഡലുകൾ സ്ഥാപിക്കണമെന്ന ഭീഷണി​യുമായി ഇൻഡോർ മേയർ. സ്ഥാപിച്ചില്ലെങ്കിൽ പാഠംപഠിപ്പിക്കുമെന്നും മേയർ പുഷ്യാമിത്ര ഭാർഗവ് വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

‘ക്രിസ്മസിന് മാളുകളിലും റെസ്റ്റോറന്റുകളിലും ക്രിസ്മസ് ട്രീയും സാന്താക്ലോസും സ്ഥാപിക്കാമെങ്കിൽ, രാമക്ഷേത്ര ഉദ്ഘാടന ദിവസം ക്ഷേത്ര മാതൃക സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് എന്താണ് തടസ്സം? ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ ആരെങ്കിലും ഇതുമായി സഹകരിക്കാതിരുന്നാൽ ഇൻഡോറിലെ പൗരന്മാർ അവരെ പാഠം പഠിപ്പിക്കും’ -അദ്ദേഹം ഉടമകൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

In a media briefing, Indore Mayor Pushyamitra Bhargav allegedly urged [threatened] Malls, restaurants and institutions owners to install a replica of Ram Temple at their places ahead of Jan 22 inauguration.



His controversial statement triggered… pic.twitter.com/QHLE0MnVgp