Madhyamam
    India
    India
    Posted On
    6 Dec 2025 10:04 PM IST
    Updated On
    6 Dec 2025 10:04 PM IST

    അയോധ്യയിൽ ബാബരിക്ക് പകരം മസ്ജിദ്: അനിശ്ചിതത്വം മാത്രം ബാക്കി

    അ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷം ഏ​​പ്രി​ലി​ൽ നി​ർ​മാ​ണം തു​ട​ങ്ങി​യേ​ക്കു​മെ​ന്ന് സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ
    Mosque to replace Babri in Ayodhya: Only uncertainty remains
    ബാബരി മ​സ്ജി​ദ്

    ല​ഖ്നോ: 33 വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് ബാ​ബ​രി മ​സ്ജി​ദ് ത​ക​ർ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട അ​യോ​ധ്യ​യി​ൽ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് പ​ക​രം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച മ​സ്ജി​ദ് നി​ർ​മാ​ണം ഇ​നി​യും തു​ട​ങ്ങി​യി​ല്ല. മ​സ്ജി​ദ് നി​ന്ന സ്ഥ​ല​ത്തു​നി​ന്ന് 25 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ മാ​റി ധ​നി​പൂ​രി​ൽ സ്ഥ​ലം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ മ​സ്ജി​ദി​ന്റെ നി​ർ​മാ​ണ​​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ഷം ഏ​പ്രി​ലി​ൽ തു​ട​ങ്ങാ​നാ​യേ​ക്കു​മെ​ന്ന് ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള ഇ​ന്തോ-​ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് ക​ൾ​ച​റ​ൽ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ (ഐ.​ഐ.​സി.​എ​ഫ്) ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സു​ഫ​ർ ഫാ​റൂ​ഖി പ്ര​ത്യാ​ശ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    മ​സ്ജി​ദി​ന്റെ പ്ലാ​ൻ മു​ത​ൽ ഓ​രോ വി​ഷ​യ​ത്തി​ലും അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വം നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​ണ്. സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് 2020 ആ​ഗ​സ്റ്റി​ൽ അ​നു​വ​ദി​ച്ച അ​ഞ്ച് ഏ​ക്ക​ർ ഭൂ​മി​യി​ൽ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന മ​സ്ജി​ദി​നാ​യി ആ​ദ്യം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച പ്ലാ​ൻ അ​യോ​ധ്യ ജി​ല്ല ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം ത​ള്ളി​യി​രു​ന്നു. നി​ർ​മാ​ണം ആ​രം​ഭി​ക്കാ​ൻ ആ​ദ്യ​മാ​യി പ​ദ്ധ​തി രൂ​പ​രേ​ഖ​ക്ക് അ​നു​മ​തി ല​ഭി​ക്ക​ണം. പ്രാ​യോ​ഗി​ക ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ളു​ള്ള​തി​നാ​ൽ അ​നു​വ​ദി​ച്ച ഭൂ​മി പൂ​ർ​ണ​മാ​യി മ​സ്ജി​ദു​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് തി​ക​യി​ല്ലെ​ന്ന പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യു​മു​ണ്ട്. 500 കി​ട​ക്ക​ക​ളു​ള്ള ആ​ശു​പ​ത്രി, സ​മൂ​ഹ അ​ടു​ക്ക​ള, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യും പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്.

    മ​സ്ജി​ദ് നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നു മാ​ത്രം 65 കോ​ടി​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി ചെ​ല​വെ​ന്നും നി​ല​വി​ൽ മൂ​ന്നു​കോ​ടി മാ​ത്ര​മാ​ണ് ​ക​രു​ത​ലെ​ന്നും സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഫാ​റൂ​ഖി പ​റ​ഞ്ഞു. 10-15 കോ​ടി​യെ​ങ്കി​ലും ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ലേ നി​ർ​മാ​ണം ആ​രം​ഭി​ക്കാ​നാ​കൂ. വി​ദേ​ശ സ​ഹാ​യം സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​നു​മ​തി​യ​ട​ക്കം ല​ഭി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ രേ​ഖ​ക​ൾ സ​ഹി​തം കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന് അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കി കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. വ​ർ​ഷാ​വ​സാ​ന​മോ അ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷ​മോ ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ​യെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം തു​ട​ർ​ന്നു. അ​തേ​സ​മ​യം, ബാ​ബ​രി മ​സ്ജി​ദ് നി​ല​നി​ന്ന സ്ഥ​ല​ത്ത് 2.77 ഏ​ക്ക​ർ ഭൂ​മി​യി​ൽ രാ​മ​ക്ഷേ​ത്ര നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    മുർഷിദാബാദിൽ ബാബരി മാതൃകയിൽ മസ്ജിദിന് ശിലയിട്ട് മുൻ തൃണമൂൽ എം.എൽ.എ

    കൊ​ൽ​ക്ക​ത്ത: അ​യോ​ധ്യ​യി​ൽ ബാ​ബ​രി മ​സ്ജി​ദ് ത​ക​ർ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​തി​ന്റെ വാ​ർ​ഷി​ക​ദി​ന​മാ​യ ഡി​സം​ബ​ർ ആ​റി​ന് പ​ശ്ചി​മ ബം​ഗാ​ളി​ലെ മു​ർ​ഷി​ദാ​ബാ​ദി​ൽ ബാ​ബ​രി മോ​ഡ​ൽ മ​സ്ജി​ദി​ന് ശി​ല​യി​ട്ട് സ​സ്​​പെ​ൻ​ഷ​നി​ലു​ള്ള തൃ​ണ​മൂ​ൽ എം.​എ​ൽ.​എ ഹു​മ​യൂ​ൺ ക​ബീ​ർ. പൊ​ലീ​സ്, ദ്രു​ത ക​ർ​മ​സേ​ന, കേ​ന്ദ്ര സേ​ന എ​ന്നി​വ ഒ​രു​ക്കി​യ വ​ൻ കാ​വ​ലി​ൽ നി​ര​വ​ധി പേ​രു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു മു​ർ​ഷി​ദാ​ബാ​ദി​ലെ ബെ​ൽ​ദം​ഗ​യി​ൽ ശി​ല​യി​ട​ൽ ച​ട​ങ്ങ്. നിരവധി പേർ പ​ങ്കെടുത്തു.

    മസ്ജിദ് നിർമാണത്തിന് ഇഷ്ടികയുമായി ആളുകൾ എത്തുന്നു

    പലരും ഇഷ്ടിക ചുമന്നാണ് പരിപാടിക്കെത്തിയത്. ഈ ​മാ​സാ​ദ്യ​ത്തി​ലാ​ണ് ഹു​മ​യൂ​ൺ ക​ബീ​ർ ബാ​ബ​രി മോ​ഡ​ൽ മ​സ്ജി​ദ് നി​ർ​മാ​ണം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്. പി​ന്നാ​ലെ, എം.​എ​ൽ.​എ​യെ വെ​ച്ച് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി മ​മ​ത ബാ​ന​ർ​ജി സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ മു​സ്‍ലിം​ക​ളെ ധ്രു​വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്നെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണ​വു​മാ​യി ബി.​ജെ.​പി ആ​ക്ര​മ​ണം ശ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഇ​തി​നെ​തു​ട​ർ​ന്ന്, വ​ർ​ഗീ​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യം ക​ളി​ക്കു​ന്നെ​ന്ന് ആ​രോ​പി​ച്ച് പാ​ർ​ട്ടി ഹു​മ​യൂ​ൺ ക​ബീ​റി​നെ സ​സ്​​പെ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ശി​ല​യി​ട​ൽ ച​ട​ങ്ങ് അ​ല​ങ്കോ​ല​മാ​ക്കാ​ൻ ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന ന​ട​ന്ന​താ​യി ഹു​മ​യൂ​ൺ ക​ബീ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​വി​​ടെ മ​സ്ജി​ദി​ന് പു​റ​മെ ആ​ശു​പ​ത്രി, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​നം, ഗെ​സ്റ്റ് ഹൗ​സ് എ​ന്നി​വ​യും നി​ർ​മി​ക്കു​മെ​ന്നും 2026ലെ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ മു​സ്‍ലിം​ക​ൾ 90 സീ​റ്റ് നേ​ടു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    Girl in a jacket

