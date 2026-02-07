Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 7 Feb 2026 10:49 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Feb 2026 10:49 PM IST

    ബറേലിയിൽ പള്ളി പൊളിച്ചു

    ബറേലിയിൽ പള്ളി പൊളിച്ചു
    ബ​റേ​ലി: ഉ​ത്ത​ർ​പ്ര​ദേ​ശി​ലെ ബ​റേ​ലി​യി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഭൂ​മി കൈ​യേ​റി നി​ർ​മി​ച്ചെ​ന്നാ​രോ​പി​ച്ച് പ​ള്ളി ജി​ല്ല ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം പൊ​ളി​ച്ചു​നീ​ക്കി. ശ​നി​യാ​ഴ്ച വ​ൻ പൊ​ലീ​സ് സ​ന്നാ​ഹ​ത്തോ​ടെ എ​ത്തി​യ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ബു​ൾ​ഡോ​സ​ർ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് പ​ള്ളി ഇ​ടി​ച്ചു​നി​ര​ത്തി. ബ​റേ​ലി​യി​ലെ പി​പാ​രി​യ ഗ്രാ​മ​ത്തി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ രേ​ഖ​ക​ളി​ൽ ത​രി​ശു​ഭൂ​മി​യാ​യി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ സ്ഥ​ല​ത്താ​ണ് പ​ള്ളി നി​ർ​മി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. 18 വ​ർ​ഷം നീ​ണ്ട നി​യ​മ​പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ന് ശേ​ഷ​മാ​ണ് പ​ള്ളി പൊ​ളി​ക്കാ​ൻ കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട​ത്. കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വ് വ​ന്ന​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ ഭൂ​മി ഒ​ഴി​യാ​ൻ നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്ന​താ​യും അ​ത് പാ​ലി​ക്കാ​ത്ത​തി​നാ​ലാ​ണ് ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ത്ത​തെ​ന്നും സ​ബ് ഡി​വി​ഷ​ന​ൽ മ​ജി​സ്‌​ട്രേ​റ്റ് പ്ര​മോ​ദ് കു​മാ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    എ​ന്നാ​ൽ പ​ള്ളി​ക്ക് ഏ​ക​ദേ​ശം 50 വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ​ഴ​ക്ക​മു​ണ്ടെ​ന്നും, മു​ൻ​കൂ​ട്ടി നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കാ​തെ​യാ​ണ് പൊ​ളി​ച്ച​തെ​ന്നും പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി പ​റ​ഞ്ഞു. പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് സം​ഘ​ർ​ഷ സാ​ധ്യ​ത ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് വ​ൻ പൊ​ലീ​സ് സം​ഘ​ത്തെ​യും പി.​എ.​സി സേ​ന​യെ​യും വി​ന്യ​സി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    News Summary - Mosque demolished in Bareilly
