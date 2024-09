മോദിയുടെ ജന്മദിനത്തിൽ രക്തം കൊടുക്കുന്നതായി അഭിനയിച്ച ബി.ജെ.പി മേയർക്ക് ട്രോൾപൂരം

മൊറാദാബാദ്: വ്യാജ രക്തദാന വിഡിയോ സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ വൈറലായതിനെത്തുടർന്ന് വിവാദത്തി​ന്‍റെ കേന്ദ്രമായിരിക്കുകയാണ് മൊറാദാബാദ് മേയർ വിനോദ് അഗർവാൾ. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ 74ാം ജന്മദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് മൊറാദാബാദിൽ ഭാരതീയ ജനതാ യുവമോർച്ച സംഘടിപ്പിച്ച രക്തദാന ക്യാമ്പിനിടെയാണ് സംഭവം. ക്യാമ്പിൽ മേയർ രക്തം ദാനം ചെയ്യാൻ തയ്യാറായി കട്ടിലിൽ കിടക്കുന്നതും ഡോക്ടർ രക്തം എടുക്കാനൊരുങ്ങുമ്പോൾ അവസാന നിമിഷം പിന്മാറുന്നതുമാണ് ദൃശ്യങ്ങളിൽ.

ഡോക്‌ടർ സൂചി കുത്താനൊരുങ്ങിയപ്പോൾ അത് നീക്കം ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് ഒരു തുള്ളി രക്തം പോലും നൽകാതെ കക്ഷി സ്ഥലംവിട്ടു. ഇതി​ന്‍റെ വിഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിൽ അതിവേഗം പ്രചരിക്കുകയും ​അഗർവാൾ ട്രോളുകൾക്കിരയാവുകയും ചെയ്തു. നിരവധി പേർ മേയറെ പരിഹസിച്ചു. ഫോട്ടോ ഷൂട്ടിന് കിടന്നയാൾക്ക് ‘ഒന്നാന്തരം നടനെ’ന്ന പട്ടം നൽകി.

BJP Mayor Vinod Aggarwal in Moradabad, UP went to donate blood on Prime Minister Modi's birthday, once shooting was over they just removed the plaster and walked away?



All frauds are in BJP?

