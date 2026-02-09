Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 9 Feb 2026 11:03 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Feb 2026 11:03 PM IST

    പി.​എ​ഫ് അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലെ പ​ണം യു.​പി.​ഐ​യി​ലൂ​ടെ പി​ൻ​വ​ലി​ക്കാം; പു​തി​യ ആ​പ് ഏ​പ്രി​ൽ മു​ത​ൽ

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: എം​പ്ലോ​യീ​സ് പ്രോ​വി​ഡ​ന്റ് ഫ​ണ്ട് (ഇ.​പി.​എ​ഫ്) അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പി.​എ​ഫ് അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലെ പ​ണം യു.​പി.​ഐ​യി​ലൂ​ടെ ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ട് വ​ഴി പി​ൻ​വ​ലി​ക്കാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യം ഏ​പ്രി​ൽ മു​ത​ൽ നി​ല​വി​ൽ വ​രും. ഇ​തി​നാ​യു​ള്ള മൊ​ബൈ​ൽ ആ​പ് ത​യാ​റാ​യ​താ​യി ഇ.​പി.​എ​ഫ് വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ടു​മാ​യി ലി​ങ്ക് ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന യു.​പി.​ഐ പി​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് വി​നി​മ​യം ന​ട​ത്താ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലാ​ണ് ആ​പ് ത​യാ​റാ​ക്കി​യ​ത്.

    പ​ണം പി​ൻ​വ​ലി​ക്ക​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ഇ.​പി.​എ​ഫ്.​ഒ ന​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ​ലി​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി​ട്ടാ​ണ് ആ​പ് വി​ക​സി​പ്പി​ച്ച​ത്. പ​ണം പി​ൻ​വ​ലി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പു​റ​മെ, പാ​സ്ബു​ക്ക് സ​ർ​വി​സ് അ​ട​ക്കം മ​റ്റു സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും ആ​പ് വ​ഴി ല​ഭ്യ​മാ​കും. ഇ​പ്പോ​ൾ ആ​പ് കൃ​ത്യ​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടോ എ​ന്ന് പ​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. പ​രീ​ക്ഷ​ണം വി​ജ​യി​ച്ചാ​ൽ ഏ​പ്രി​ൽ മു​ത​ൽ ആ​പ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​നാ​കും.

    TAGS:EPFUPI
    News Summary - Money from PF account can be withdrawn through UPI; New app from April
