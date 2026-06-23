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    India
    Posted On
    date_range 23 Jun 2026 10:49 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Jun 2026 10:49 PM IST

    മധ്യപ്രദേശിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയും കുടുംബവും വൻ ഭൂമി കുംഭകോണ വിവാദത്തിൽ

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    ഉ​​ജ്ജയിൻ പദ്ധതിക്ക് ചുറ്റും വാങ്ങിക്കൂട്ടിയത് 168 ഏക്കർ; വൻ ലാഭത്തിൽ വിറ്റഴിച്ചു
    മധ്യപ്രദേശിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയും കുടുംബവും വൻ ഭൂമി കുംഭകോണ വിവാദത്തിൽ
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    ഭോ​പാ​ൽ: ശി​വ​രാ​ജ് സി​ങ് ചൗ​ഹാ​നു ശേ​ഷം മ​ധ്യ​പ്ര​ദേ​ശ് ബി.​ജെ.​പി സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ ന​യി​ക്കാ​ൻ നി​യോ​ഗി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി മോ​ഹ​ൻ യാ​ദ​വും കു​ടും​ബ​വും വ​ൻ ഭൂ​മി കും​ഭ​കോ​ണ​ക്കേ​സ് വി​വാ​ദ​ത്തി​ൽ. തീ​ർ​ഥാ​ട​ന​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ക​സ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ മു​ൻ​കൂ​ട്ടി​യ​റി​ഞ്ഞ് വ​ൻ​തോ​തി​ൽ ഭൂ​മി വാ​ങ്ങി, പ​ദ്ധ​തി പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തി​നു​ശേ​ഷം അ​നേ​ക മ​ട​ങ്ങ് ലാ​ഭ​ത്തി​ൽ വി​റ്റ​ഴി​ച്ചു​വെ​ന്നു​മാ​ണ് ആ​രോ​പ​ണം.

    ഉ​​ജ്ജ​യി​ൻ ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യും കു​ടും​ബ​വും വ​ൻ റി​യ​ൽ എ​സ്റ്റേ​റ്റ് കും​ഭ​കോ​ണം ന​ട​ത്തി​യെ​ന്ന് ‘ദി ​ഇ​ന്ത്യ​ൻ എ​ക്സ്പ്ര​സ്’ ആ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്ത​ത്. 2023 ഡി​സം​ബ​ർ 13നാ​ണ് മ​ധ്യ​പ്ര​ദേ​ശ് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​യി മോ​ഹ​ൻ യാ​ദ​വ് അ​ധി​​കാ​ര​മേ​റ്റ​ത്. അ​തി​നു​മു​മ്പ് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് ഉ​​​​ജ്ജ​യി​ൻ എ​ന്ന പു​ണ്യ ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്റെ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര​ത്തി​ലും അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ലും ചെ​റു​ത​ല്ലാ​ത്ത പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​മാ​ണു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്.

    ഈ ​അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി മോ​ഹ​ൻ യാ​ദ​വും കു​ടും​ബ​വും സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ തീ​ർ​ഥാ​ട​ന ന​ഗ​ര​മാ​യ ഉ​​ജ്ജ​യി​നി​ലും പ​രി​സ​ര​ത്തും വാ​ങ്ങി​ക്കൂ​ട്ടി​യ​ത് കോ​ടി​ക​ളു​ടെ സ്വ​ത്താ​ണ്. മ​ധ്യ​​പ്ര​ദേ​ശി​​​ന്റെ സ്വ​പ്ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ ഉ​​ജ്ജ​യി​ൻ മാ​സ്റ്റ​ർ പ്ലാ​ൻ 2035 ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ ക​ണ്ണാ​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം ഇ​ന്ന് ​മോ​ഹ​ൻ യാ​ദ​വി​ന്റെ​യും കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്റെ​യും കൈ​വ​ശ​മാ​ണ്.

    പ​ദ്ധ​തി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച ശേ​ഷം ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ ഭൂ​മി​യു​ടെ വി​പ​ണി മൂ​ല്യം കു​തി​ച്ചു​ക​യ​റി​യ​ത് മു​ത​ലെ​ടു​ത്ത് വ​ൻ ലാ​ഭ​ത്തി​ൽ വി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്നു.

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​യ ശേ​ഷം, മോ​ഹ​ൻ യാ​ദ​വി​ന്റെ കു​ടും​ബ​വും അ​വ​രു​ടെ റി​യ​ൽ എ​സ്റ്റേ​റ്റ് ക​മ്പ​നി​ക​ളും കു​റ​ഞ്ഞ​ത് 137 പ്ലോ​ട്ടു​ക​ളെ​ങ്കി​ലും 45 കോ​ടി രൂ​പ​ക്ക് വാ​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് പ​ത്രം റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യു​ന്നു. ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഭൂ​മി രേ​ഖ​ക​ൾ അ​പ്ഡേ​റ്റ് ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ൽ കാ​ല​താ​മ​സം വ​രു​മെ​ന്ന​തി​നാ​ൽ 2026ലെ ​കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്റെ ഭൂ​മി ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ ഈ ​ക​ണ​ക്കി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടി​ല്ല. ഉ​​ജ്ജ​യി​നി​ലെ മി​ക്ക​വാ​റും എ​ല്ലാ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും കു​ടും​ബം ഉ​ട​മ​സ്ഥാ​വ​കാ​ശം വ്യാ​പി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    മു​ഖ്യ​മ​​ന്ത്രി മോ​ഹ​ൻ യാ​ദ​വി​ന്റെ ഭാ​ര്യ സീ​മ, മ​ക​ൻ വൈ​ഭ​വി​ന്റെ ഭാ​ര്യ ശാ​ലി​നി യാ​ദ​വ്, സ​ഹോ​ദ​ര​ന്മാ​രാ​യ ന​ന്ദ​ലാ​ൽ, നാ​രാ​യ​ൺ യാ​ദ​വ്, നാ​രാ​യ​ണ​ന്റെ ഭാ​ര്യ രേ​ഖ, അ​വ​രു​ടെ മ​ക​ൻ അ​ഭ​യ് യാ​ദ​വ്, അ​ടു​ത്ത ബ​ന്ധു​ക്ക​ളാ​യ ഗോ​വി​ന്ദ്, നി​ലേ​ഷ് യാ​ദ​വ് എ​ന്നി​വ​രു​​ടെ​യോ ഇ​വ​ർ ന​ട​ത്തു​ന്ന റി​യ​ൽ എ​സ്​​റ്റേ​റ്റ് ക​മ്പ​നി​യു​ടെ​യോ പേ​രി​ലാ​ണ് ഭൂ​മി ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ. ഈ ​പ്ലോ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും ഉ​​ജ്ജ​യി​നി​ലും പ​രി​സ​ര​ത്തും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച പു​തി​യ റോ​ഡ് പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക് സ​മീ​പ​​മോ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ മാ​സ്റ്റ​ർ പ്ലാ​ൻ പ​ദ്ധ​തി പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​​​ലോ ആ​ണ്.

    168 ഏ​ക്ക​റി​ൽ ഏ​ക​ദേ​ശം 111 ഏ​ക്ക​റും യാ​ദ​വ് സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച ഹൈ​വേ, റോ​ഡ് പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക് സ​മീ​പ​മാ​ണ്. യാ​ദ​വ് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​യി ചു​മ​ത​ല​യേ​റ്റ ഉ​ട​ൻ ത​ന്നെ, സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ ഈ ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ര​വ​ധി പു​തി​യ ലി​ങ്ക് റോ​ഡു​ക​ളും ഹൈ​വേ​ക​ളും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ഇ​ന്ത്യ​ൻ എ​ക്സ്പ്ര​സ് ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി.

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    TAGS:land scamUjjainMohan YadavMadhyapradesh
    News Summary - Mohan Yadav's Family Land Deals Raise Conflict Of Interest Questions
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