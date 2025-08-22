Begin typing your search above and press return to search.
    മോദിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: വിധി 25ന്

    നരേന്ദ്ര മോദി

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​യു​ടെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ യോ​ഗ്യ​ത​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ രേ​ഖ പ്ര​കാ​രം ന​ൽ​കി​യ അ​പേ​ക്ഷ​യി​ൽ ഡ​ൽ​ഹി ​ഹൈ​കോ​ട​തി തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച വി​ധി പ​റ​യും. ജ​സ്റ്റി​സ് സ​ച്ചി​ൻ ദ​ത്ത അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യ സിം​ഗി​ൾ ബെ​ഞ്ച് ആ​ഗ​സ്റ്റ് 20ന് ​വി​ധി പ​റ​യാ​ൻ നി​ശ്ച​യി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും അ​ന്ന് ലീ​വ് ആ​യ​തി​നാ​ൽ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    മോ​ദി​യു​ടെ ബി​രു​ദ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന കേ​ന്ദ്ര വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ ക​മീ​ഷ​ന്റെ ഉ​ത്ത​ര​വി​നെ​തി​രെ ഡ​ൽ​ഹി സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല ന​ൽ​കി​യ ഹ​ര​ജി​യി​ലാ​ണ് വി​ധി പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​പ്പി​ക്കാ​നൊ​രു​ങ്ങി​യ​ത്. 1978ൽ ​ഗു​ജ​റാ​ത്ത് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് ബി​രു​ദ​വും 1983ൽ ​ഡ​ൽ​ഹി സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് ബി​രു​ദാ​ന​ന്ത​ര ബി​രു​ദ​വും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി എ​ന്നാ​ണ് മോ​ദി​യു​ടെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് സ​ത്യ​വാ​ങ്മൂ​ല​ത്തി​ൽ ഉ​ള്ള​ത്. മോ​ദി​യു​ടെ ബി​രു​ദ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് നീ​ര​ജ് ശ​ർ​മ എ​ന്ന​യാ​ൾ ന​ൽ​കി​യ വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ അ​പേ​ക്ഷ ഡ​ൽ​ഹി സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല ത​ള്ളി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് കേ​ന്ദ്ര വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ​ക്ക് അ​പ്പീ​ൽ ന​ൽ​കി. തു​ട​ർ​ന്ന് വി​വ​രം പു​റ​ത്തു​വി​ടാ​ൻ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു.

    ഡ​ൽ​ഹി സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ പ​രി​ധി​യി​ലാ​ണെ​ന്നും ഇ​തു​വ​രെ ന​ൽ​കി​യ ബി​രു​ദ​ത്തി​ന്റെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ സ്വ​കാ​ര്യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​ല്ലെ​ന്നും വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​യു​ടെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ യോ​ഗ്യ​ത വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണം എ​ന്നു​മാ​ണ് എ​തി​ർ ഹ​ര​ജി​ക്കാ​രു​ടെ വാ​ദം.

    പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ബി​രു​ദം കോ​ട​തി​യെ കാ​ണി​ക്കാ​മെ​ന്നും അ​പ​രി​ചി​ത​രെ കാ​ണി​ക്കാ​നാ​കി​ല്ലെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ഡ​ൽ​ഹി സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ അ​റി​യി​ച്ച​ത്. ഹ​ര​ജി​യി​ൽ ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യി​ൽ വാ​ദം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. മോ​ദി​യു​ടെ ബി​രു​ദ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​ശ​ദ​ശാം​ശ​ങ്ങ​ൾ മു​ൻ ഡ​ൽ​ഹി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി അ​ര​വി​ന്ദ് കെ​ജ്‌​രി​വാ​ളി​ന് കൈ​മാ​റ​ണ​മെ​ന്ന ഉ​ത്ത​ര​വ് ഗു​ജ​റാ​ത്ത് ഹൈ​കോ​ട​തി 2023ൽ ​റ​ദ്ദാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. കേ​ന്ദ്ര വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ ക​മീ​ഷ​ൻ 2016ൽ ​ഗു​ജ​റാ​ത്ത് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ നി​ർ​ദേ​ശ​മാ​ണ് കോ​ട​തി റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ​ത്. കെ​ജ്‌​രി​വാ​ളി​ന് 25,000 രൂ​പ പി​ഴ​യും ചു​മ​ത്തു​ക​യു​ണ്ടാ​യി.


    TAGS:Narendra ModiRight to Information actEducation Qualification
