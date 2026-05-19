Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightനോർവേയിൽ...
    India
    Posted On
    date_range 19 May 2026 10:48 PM IST
    Updated On
    date_range 19 May 2026 10:48 PM IST

    നോർവേയിൽ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാതെ മോദി; വിമർശനം

    text_fields
    bookmark_border
    ന്യാ​യീ​ക​രി​ച്ച് വി​ദേ​ശ മ​ന്ത്രാ​ല​യം; പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യെ പ​രി​ഹ​സി​ച്ച് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി
    നോർവേയിൽ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാതെ മോദി; വിമർശനം
    cancel

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: നോ​ർ​വേ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നി​ടെ മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​യു​ടെ ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ളോ​ട് പ്ര​തി​ക​രി​ക്കാ​തെ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി പെ​ട്ടെ​ന്ന് വേ​ദി​വി​ട്ട​തി​ൽ വ്യാ​പ​ക വി​മ​ർ​ശ​നം. നോ​ർ​വേ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി യൊ​നാ​സ് ഗ​റി​നൊ​പ്പം ഓ​സ്​​ലോ​യി​ൽ സം​യു​ക്ത പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക്ക് ശേ​ഷ​മാ​ണ് മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക മോ​ദി​യോ​ട് ചോ​ദ്യം ചോ​ദി​ച്ച​ത്. ഉ​ത്ത​രം പ​റ​യാ​തെ ​മോ​ദി ഇ​റ​ങ്ങി​പ്പോ​കു​മ്പോ​ൾ, ‘ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും സ്വ​ത​ന്ത്ര​മാ​യ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് എ​ന്തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കാ​ത്ത​ത്’ എ​ന്ന് മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക ഹെ​ല്ലെ ലി​ങ് ഉ​റ​ക്കെ വി​ളി​ച്ചു​പ​റ​ഞ്ഞെ​ങ്കി​ലും മോ​ദി പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചി​ല്ല.

    ഇ​തി​നി​ടെ, ഈ ​ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കു​വെ​ച്ച് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​ക്കെ​തി​രെ രൂ​ക്ഷ വി​മ​ർ​ശ​നം ഉ​ന്ന​യി​ച്ചു. ഒ​ളി​ച്ചു​വെ​ക്കാ​ൻ ഒ​ന്നു​മി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഭ​യ​പ്പെ​ടേ​ണ്ട​തി​ല്ലെ​ന്നും, ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി പ​രി​ഭ്രാ​ന്ത​നാ​യി ഓ​ടി​യൊ​ളി​ക്കു​ന്ന​ത് രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തി​ച്ഛാ​യ​ക്ക് മ​ങ്ങ​ലേ​ൽ​പി​ക്കു​മെ​ന്നും രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി എ​ക്സി​ൽ ആ​രോ​പി​ച്ചു. അ​തേ​സ​മ​യം, രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ എ​ക്സ് പോ​സ്റ്റി​ന് താ​ഴെ, ഫോ​ൺ വ​ഴി അ​ഭി​മു​ഖ​ത്തി​ന് സ​മ​യം അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​മോ എ​ന്നും, പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ നോ​ർ​വേ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തെ പ്ര​തി​പ​ക്ഷം എ​ങ്ങ​നെ വീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന് അ​റി​യാ​ൻ താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ണ്ടെ​ന്നും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി ഹെ​ല്ലെ ലി​ങ് ക​മ​ന്റ് ചെ​യ്തു.

    ലോ​ക​മാ​ധ്യ​മ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ സൂ​ചി​ക​യി​ൽ നോ​ർ​വേ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്താ​ണെ​ന്നും ഇ​ന്ത്യ 157ാം സ്ഥാ​ന​ത്താ​ണെ​ന്നും ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ച അ​വ​ർ, ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ളോ​ട് ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ ചോ​ദി​ക്കു​ക എ​ന്ന​ത് മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ ജോ​ലി​യാ​ണെ​ന്നും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. വി​വാ​ദ​ത്തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ ഒ​സ്​​ലോ​യി​ൽ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ന​ട​ത്തി​യ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ഹെ​ല്ലെ ലി​ങ്ങും ഇ​ന്ത്യ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി (വെ​സ്റ്റ്) സി​ബി ജോ​ർ​ജും ത​മ്മി​ൽ വാ​ക്പോ​രു​ണ്ടാ​യി. ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യം, മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ, മാ​ധ്യ​മ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ന്ന​യി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ക​ടു​ത്ത ഭാ​ഷ​യി​ലാ​ണ് സി​ബി ജോ​ർ​ജ് മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    ഇ​ന്ത്യ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് യാ​തൊ​രു ധാ​ര​ണ​യു​മി​ല്ലാ​ത്ത ചി​ല എ​ൻ.​ജി.​ഒ​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന ഒ​ന്നോ ര​ണ്ടോ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ വാ​യി​ച്ച് ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ ചോ​ദി​ക്ക​രു​തെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. വി​വാ​ദ​ത്തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ, രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി ഇ​തു​വ​രെ ന​ട​ത്തി​യ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​വും മോ​ദി ഇ​തു​വ​രെ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​നം ന​ട​ത്താ​ത്ത​തും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യു​ള്ള​ പോ​സ്റ്റ​റു​ക​ൾ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ വ​ഴി പ്ര​ച​രി​പ്പി​ച്ചു. ചോ​ദ്യം ഉ​ന്ന​യി​ച്ച​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ ഹെ​ല്ലെ ലി​ങ്ങി​നെ​തി​രെ സം​ഘ്പ​രി​വാ​ർ അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നും വ​ലി​യ രീ​തി​യി​ൽ സൈ​ബ​ർ ആ​ക്ര​മ​ണ​മു​ണ്ടാ​യി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Narendra Modimedianorway
    News Summary - Modi criticized for not responding to media in Norway
    Similar News
    Next Story
    X