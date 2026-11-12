പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഫിലിപ്പിന്സിലേക്ക്; സന്ദർശനം 16 മുതൽtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ആസിയാൻ, കിഴക്കൻ ഏഷ്യ ഉച്ചകോടികളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി നവംബർ 16ന് ഫിലിപ്പീൻസിലേക്ക് തിരിക്കും. നവംബർ 16 മുതൽ 18 വരെയാണ് സന്ദർശനം. ഫിലിപ്പീൻസ് തലസ്ഥാനമായ മനിലയിൽ നടക്കുന്ന ഉച്ചകോടികളിൽ വ്യാപാരം, സമുദ്രസുരക്ഷ, പ്രാദേശിക സമാധാനം, സാമ്പത്തിക സഹകരണം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യും. വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം വ്യാഴാഴ്ച പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.
സന്ദർശനത്തിനിടെ ഫിലിപ്പീൻസ് പ്രസിഡന്റ് ഫെർഡിനാൻഡ് ഒരുക്കുന്ന വിരുന്നിലും മോദി പങ്കെടുക്കും. വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെ നേതാക്കളുമായി ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകളും നടത്തും. ഫിലിപ്പീൻസിലെ ഇന്ത്യൻ സമൂഹവുമായും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
അമേരിക്ക, ജപ്പാൻ, ആസ്ട്രേലിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലെ നേതാക്കളുമായി ചേർന്നുള്ള ക്വാഡ് ഉച്ചകോടിയും സംഘടിപ്പിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ ക്വാഡ് നേതാക്കളുടെ യോഗമോ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയോ സംബന്ധിച്ച് ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല.
ദക്ഷിണപൂർവ ഏഷ്യയിലെ 11 രാജ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന കൂട്ടായ്മയാണ് ആസിയാൻ. മേഖലയിലെ സമാധാനവും സാമ്പത്തിക വളർച്ചയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ ആസിയാന് നിർണായക പങ്കുണ്ട്. ആഗോളതലത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ മാറ്റങ്ങൾക്കിടെ ഇന്ത്യയും ആസിയാൻ രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാര, പ്രതിരോധ ബന്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ മോദിയുടെ സന്ദർശനം സഹായിക്കുമെന്നാണ് കേന്ദ്രസർക്കാർ പറയുന്നത്.