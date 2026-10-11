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    വിജയ്‌ക്കൊപ്പം യാത്ര ചെയ്ത് മോദി; ചെന്നൈ മെട്രോ രണ്ടാംഘട്ടം ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു

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    വിജയ്‌ക്കൊപ്പം യാത്ര ചെയ്ത് മോദി; ചെന്നൈ മെട്രോ രണ്ടാംഘട്ടം ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു
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    ചെ​ന്നൈ: ചെ​ന്നൈ മെ​ട്രോ റെ​യി​ൽ ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ടം ഉദ്ഘാടനത്തിൽ തമിഴ്നാട് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വി​ജ​യ്‌​ക്കൊപ്പം യാത്ര ​ചെയ്ത് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി. പൂ​ന്ത​മ​ല്ലി ബൈ​പാ​സ്-​വ​ട​പ​ള​നി പാ​തയാണ് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തത്.

    4,900 കോ​ടി ചെ​ല​വി​ൽ നി​ർ​മി​ച്ച 15 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ പാ​ത​യി​ലെ ട്രെ​യി​ൻ സ​ർ​വി​സ് ഫ്ലാ​ഗ് ഓ​ഫ് ചെ​യ്തു. സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് 13,000 കോ​ടി​യി​ല​ധി​കം ചെ​ല​വ് വ​രു​ന്ന വി​വി​ധ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​വും ത​റ​ക്ക​ല്ലി​ട​ലും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.


    ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 11 ഓ​ടെ വി​മാ​ന​മാ​ർ​ഗം ചെ​ന്നൈ​യി​ലെ​ത്തി​യ മോ​ദി​യെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വി​ജ​യ്, ഗ​വ​ർ​ണ​ർ രാ​ജേ​ന്ദ്ര വി​ശ്വ​നാ​ഥ് ആ​ർ​ലേ​ക്ക​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​പ്പെ​ട്ട മോ​ദി റോ​ഡ് ഷോ ​ന​ട​ത്തി. മെ​ട്രോ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ശേ​ഷം ക്യു.​ആ​ർ കോ​ഡ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് പ​ണ​മ​ട​ച്ച് ടി​ക്ക​റ്റെ​ടു​ത്ത മോ​ദി, മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വി​ജ​യ്‌​ക്കും മ​റ്റ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കു​മൊ​പ്പം ട്രെ​യി​നി​ൽ ക​യ​റി. പോ​രൂ​ർ ബൈ​പാ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ​നി​ന്ന് പൂ​ന്ത​മ​ല്ലി ബൈ​പാ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലേ​ക്കും തി​രി​ച്ചു​മാ​യി​രു​ന്നു യാ​ത്ര.

    പി​ന്നീ​ട് ഐ.​ഐ.​ടി മ​ദ്രാ​സി​ലെ ‘സു​ധ ഗോ​പാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ ബ്രെ​യി​ൻ സെ​ന്റ​ർ’ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച മോ​ദി ഐ.​ഐ.​ടി മ​ദ്രാ​സ് കാ​മ്പ​സി​ലെ ജ​ല​ക​ണ്ഠേ​ശ്വ​ര​ർ ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലും ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തി. ചെ​ന്നൈ ന​ന്ദം​പാ​ക്ക​ത്തെ ചെ​ന്നൈ ട്രേ​ഡ് സെ​ന്റ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന ജ​യ​ഗോ​പാ​ൽ ഗ​രോ​ഡി​യ ഹി​ന്ദു വി​ദ്യാ​ല​യ സു​വ​ർ​ണ​ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ലും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ചെ​ന്നൈ​യി​ൽ ക​ന​ത്ത​സു​ര​ക്ഷ​യാ​ണ് ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

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    News Summary - Modi, Vijay travel together, Chennai Metro phase 2 inaugurated
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