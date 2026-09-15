'ഫ്രണ്ടിനെ' കൈവിട്ട് മോദി; ബ്രിക്സിൽ ഇസ്രയേലിനെതിരെ നിലപാടെടുത്ത് ഇന്ത്യ

'ഫ്രണ്ടിനെ' കൈവിട്ട് മോദി; ബ്രിക്സിൽ ഇസ്രയേലിനെതിരെ നിലപാടെടുത്ത് ഇന്ത്യtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: തെൽ അവീവിലെ വേദിയിൽ ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിനെ ആലിംഗനം ചെയ്ത് ഇന്ത്യ-ഇസ്രയേൽ 'പ്രത്യേക തന്ത്രപ്രധാന പങ്കാളിത്തം' പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെ, ആഗോള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നാടകീയമായ നിലപാട് മാറ്റവുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ന്യൂഡൽഹിയിൽ സമാപിച്ച 18-ാമത് ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടിയുടെ സംയുക്ത പ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഫലസ്തീൻ വിഷയത്തിൽ ഇസ്രയേലിനെതിരെ ഏറ്റവും കടുത്ത നിലപാടുകൾക്ക് ഇന്ത്യ പൂർണ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ് അന്താരാഷ്ട്ര നയതന്ത്ര ലോകത്ത് വൻ ചർച്ചയായിരിക്കുന്നത്.
ഫലസ്തീൻ ജനതയെ നിർബന്ധിതമായി കുടിയൊഴിപ്പിക്കുന്നതിനെ ശക്തമായി അപലപിച്ച ബ്രിക്സ് ഡിക്ലറേഷൻ, ഗസ്സയിലെ ജനസംഖ്യാപരമായ ഘടനയിൽ മാറ്റം വരുത്താനുള്ള ഇസ്രയേലിന്റെ ഏതൊരു നീക്കത്തെയും ശക്തമായി എതിർത്തു. ഗസ്സയിലെ വെടിനിർത്തലും സമാധാന പുനഃസ്ഥാപനവും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള യു.എൻ രക്ഷാസമിതിയുടെ 2803-ാം പ്രമേയത്തിന് ഉച്ചകോടി പൂർണ പിന്തുണ നൽകി. ആഗോള ദക്ഷിണ (ഗ്ലോബൽ സൗത്ത്) രാജ്യങ്ങളുടെ ഐക്യവും വികാരം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യ ഈ ചരിത്ര പ്രഖ്യാപനത്തിന് ആതിഥേയത്വം വഹിച്ചതും ഒപ്പുവെച്ചതും.
ഇസ്രയേലി അനധികൃത കുടിയേറ്റ മേഖലകൾക്ക് മേൽ ബ്രിട്ടൻ സമ്പൂർണ വ്യാപാര ഉപരോധവും ഉപരോധ നടപടികളും പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ഡൽഹിയിൽ നിന്നുള്ള ഈ പ്രഹരം. വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലെ കുടിയേറ്റക്കാർ 'വംശീയ ഉന്മൂലനം' നടത്തുകയാണെന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി എഡ് മിലിബാൻഡ് തുറന്നടിച്ചതോടെ ജറുസലേമിലെ ബ്രിട്ടീഷ് കോൺസുലേറ്റ് അടച്ചുപൂട്ടി ഇസ്രയേൽ തിരിച്ചടിച്ചിരുന്നു. വരുന്ന ഒക്ടോബറിൽ കടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പോരാട്ടം നേരിടുന്ന നെതന്യാഹുവിന്, ലണ്ടന് പിന്നാലെ ന്യൂഡൽഹിയിൽ നിന്നും നേരിടേണ്ടി വന്ന ഈ കൂട്ടായ നയതന്ത്ര സമ്മർദ്ദം കനത്ത തിരിച്ചടിയാണ് സമ്മാനിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഇസ്രയേലുമായുള്ള പ്രതിരോധ-സുരക്ഷാ പങ്കാളിത്തം അതിശക്തമായി തുടരുമ്പോഴും, ആഗോള ദക്ഷിണ രാജ്യങ്ങളുടെ നേതൃസ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുന്ന ഇന്ത്യക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര വേദിയിൽ സ്വന്തം വിദേശനയത്തിന്റെ സന്തുലിതാവസ്ഥ തെളിയിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമായിരുന്നു. അറബ്-മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങൾ, ആഫ്രിക്കൻ യൂണിയൻ, ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ ശക്തികൾ എന്നിവരെല്ലാം ഒരേസ്വരത്തിൽ ഫലസ്തീനിലെ വംശഹത്യയെയും കുടിയൊഴിപ്പിക്കലിനെയും അപലപിക്കുമ്പോൾ, ഒരു ആഗോള നേതൃപദവി ലക്ഷ്യമിടുന്ന ഇന്ത്യയ്ക്ക് പൂർണമായും ഇസ്രയേൽ പക്ഷത്തേക്ക് ചായുന്നത് അസാധ്യമായി മാറി. പ്രത്യേകിച്ചും ഊർജ്ജ ഇറക്കുമതിയിലും ഗൾഫ് മേഖലയിലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രവാസി ഇന്ത്യക്കാരുടെ സുരക്ഷയിലും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ, വ്യക്തിപരമായ സൗഹൃദങ്ങളേക്കാൾ രാജ്യതാൽപര്യങ്ങൾക്കും ബഹുമുഖ നയതന്ത്ര സമവായങ്ങൾക്കുമാണ് ന്യൂഡൽഹി മുൻഗണന നൽകിയത്.
യുദ്ധം അനിശ്ചിതമായി നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതിലൂടെ ആഭ്യന്തര രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിലനിൽപ്പ് തേടുന്ന നെതന്യാഹുവിൻ്റെ തന്ത്രങ്ങൾക്ക് പാശ്ചാത്യ ശക്തികൾക്കിടയിൽപ്പോലും സ്വീകാര്യത നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു എന്നതിൻ്റെ വ്യക്തമായ തെളിവാണ് ഈ നിലപാട് മാറ്റങ്ങൾ. ബ്രിട്ടന്റെ സാമ്പത്തിക ഉപരോധവും, ജി-7 രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിലെ ഭിന്നതകളും, ഇപ്പോൾ ബ്രിക്സ് വേദിയിലൂടെ ഇന്ത്യയും റഷ്യയും ചൈനയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥകൾ ഒരുമിച്ചെടുത്ത കടുത്ത തീരുമാനങ്ങളും നെതന്യാഹുവിനെ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ മുമ്പെങ്ങുമില്ലാത്ത വിധം ഒറ്റപ്പെടുത്തുകയാണ്. വരാനിരിക്കുന്ന പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആഭ്യന്തരമായി കടുത്ത വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക്, തൻ്റെ വിശ്വസ്ത സഖ്യകക്ഷിയെന്ന് കരുതിയ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നേറ്റ ഈ നയതന്ത്ര തിരിച്ചടി ആഗോള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ അധികാര സന്തുലനം അതിവേഗം മാറുന്നുവെന്നതിന്റെ വ്യക്തമായ സൂചനയാണ് നൽകുന്നത്.
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