Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightഒടുവിൽ മണിപ്പൂരിൽ...
    India
    Posted On
    date_range 13 Sept 2025 6:00 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Sept 2025 6:00 AM IST

    ഒടുവിൽ മണിപ്പൂരിൽ മോദിയെത്തുന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    ഒടുവിൽ മണിപ്പൂരിൽ മോദിയെത്തുന്നു
    cancel

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: മെ​യ്തേ​യി-​കു​ക്കി ക​ലാ​പം ന​ട​ന്ന മ​ണി​പ്പൂ​രി​ൽ 28 മാ​സം ക​ഴി​ഞ്ഞ് ഇ​ന്ന് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ​ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി എ​ത്തു​ന്നു. 2023 മേ​യ് മൂ​ന്നി​ന് ക​ലാ​പം തു​ട​ങ്ങി​യ ശേ​ഷം പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നാ​യി പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​വും മ​ണി​പ്പൂ​രി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ളും നി​ര​ന്ത​രം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ലും ഏ​റെ വൈ​കി​യാ​ണ് മോ​ദി​യു​ടെ യാ​ത്ര. കോ​ടി​ക​ളു​ടെ വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി മ​ണി​പ്പൂ​രി​ൽ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കും. ക​ലാ​പ​ത്തി​ൽ 250 പേ​ർ​ക്ക് ജീ​വ​ൻ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ക​യും 60,000 പേ​ർ ഭ​വ​ന​ര​ഹി​ത​രാ​വു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    ര​ണ്ട് പൊ​തു പ​രി​പാ​ടി​ക​ളാ​ണ് മൂ​ന്നു​മ​ണി​ക്കൂ​ർ നീ​ളു​ന്ന മ​ണി​പ്പൂ​ർ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന വേ​ള​യി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​ക്കാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. വം​ശീ​യ ക​ലാ​പ​ത്തി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ട്ട മെ​യ്തേ​യി, കു​ക്കി വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണി​ത്. ഇം​ഫാ​ൽ താ​ഴ്വ​ര​യി​ലെ കോ​ഓ​ഡി​നേ​ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി ഓ​ഫ് കോ​ർ​കോം പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ പൊ​തു പ​രി​പാ​ടി ബ​ഹി​ഷ്ക​രി​ക്കാ​ൻ ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ചു​രാ​ച​ന്ദ്പൂ​രി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന ഹെ​ലി​പ്പാ​ഡി​ന​ടു​ത്തു​ള്ള ബാ​ന​റു​ക​ളും മു​ള​വേ​ലി​ക​ളും പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ക്കാ​ർ ന​ശി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് സാ​യു​ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​ത്തി​വെ​ക്കാ​ൻ കു​ക്കി സോ ​കൗ​ൺ​സി​ലും കേ​ന്ദ്ര ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വും ത​മ്മി​ൽ ധാ​ര​ണ​യി​ൽ എ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. യാ​ത്ര​ക്കും ച​ര​ക്കു​നീ​ക്ക​ത്തി​നു​മാ​യി, കു​ക്കി​ക​ൾ ഉ​പ​രോ​ധി​ച്ച ദേ​ശീ​യ​പാ​ത തു​റ​ന്നു കി​ട്ടാ​ൻ കൂ​ടി​യാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, വി​ല്ലേ​ജ് വ​ള​ന്റി​യ​ർ കോ​ഡി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി എ​ന്ന കു​ക്കി സം​ഘ​ട​ന കു​ക്കി സോ ​കൗ​ൺ​സി​ൽ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വു​മാ​യി ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യ ധാ​ര​ണ​യെ അ​പ​ല​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ര​ക്ത​രൂ​ഷി​ത​മാ​യ വം​ശീ​യ ക​ലാ​പ​ത്തി​ന് ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷം തി​ക​ഞ്ഞ ശേ​ഷം പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​ട​ത്തു​ന്ന ഈ ​സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ വ​ലി​യ കാ​ര്യ​മി​ല്ലെ​ന്ന് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി വി​മ​ർ​ശി​ച്ചു. വോ​ട്ട് ചോ​രി​യാ​ണ് രാ​ജ്യം ഇ​പ്പോ​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന മു​ഖ്യ​വി​ഷ​യ​മെ​ന്നും രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Narendra ModiManipurIndiaManipur riots
    News Summary - Modi to visit Manipur
    Similar News
    Next Story
    X