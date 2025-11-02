തേജസ്വി മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥിയായത് തോക്ക് ചൂണ്ടി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്ന് മോദി

തേജസ്വി മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥിയായത് തോക്ക് ചൂണ്ടി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്ന് മോദിtext_fields
അരാ: തേജസ്വി യാദവിനെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥിയാക്കാൻ കോൺഗ്രസ് തയാറായിരുന്നില്ലെന്നും ആർ.ജെ.ഡി തലയിൽ തോക്ക് വെച്ചതിനാലാണ് കോൺഗ്രസ് ആവശ്യം അംഗീകരിച്ചതെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ഭോജ്പൂർ ജില്ലയുടെ ആസ്ഥാനമായ അരായിൽ നടന്ന റാലിയിൽ സംസാരിക്കുകയയാിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി. ബിഹാറിൽ എൻ.ഡി.എക്ക് റെക്കോഡ് വിജയമുണ്ടാകും. തെരഞ്ഞെടുപ്പിനു ശേഷം കോൺഗ്രസും ആർ.ജെ.ഡിയും തല്ലിപ്പിരിയുമെന്നും മോദി പറഞ്ഞു.
വോട്ടെടുപ്പ് കണക്കുകളിൽ തലപുകക്കുന്ന വിശകലന വിദഗ്ധർ ഇവിടെ വന്ന് കാറ്റ് ഏതുവഴിക്കാണ് വീശുന്നതെന്ന് അനുഭവിച്ചറിയുന്നത് നന്നായിരിക്കുമെന്ന് മോദി പറഞ്ഞു. ‘ജംഗിൾ രാജ് വാലകൾ’ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങാൻ പോകുകയാണെന്നും ജനങ്ങൾ ‘ജംഗിൾ രാജ്’ മറന്നിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.
