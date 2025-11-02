Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    2 Nov 2025 10:41 PM IST
    Updated On
    2 Nov 2025 10:42 PM IST

    തേജസ്വി മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥിയായത് തോക്ക് ചൂണ്ടി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്ന് മോദി

    അ​രാ: തേ​ജ​സ്വി യാ​ദ​വി​നെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​ക്കാ​ൻ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ത​യാ​റാ​യി​രു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും ആ​ർ.‌​ജെ‌.​ഡി ത​ല​യി​ൽ തോ​ക്ക് വെ​ച്ച​തി​നാ​ലാ​ണ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ആ​വ​ശ്യം അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച​തെ​ന്നും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി. ഭോ​ജ്പൂ​ർ ജി​ല്ല​യു​ടെ ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യ അ​രാ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന റാ​ലി​യി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യ​യാി​രു​ന്നു പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി. ബി​ഹാ​റി​ൽ എ​ൻ‌.​ഡി‌.​എ​ക്ക് റെ​ക്കോ​ഡ് വി​ജ​യ​മു​ണ്ടാ​കും. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നു ശേ​ഷം കോ​ൺ​ഗ്ര​സും ആ​ർ.​ജെ.​ഡി​യും ത​ല്ലി​പ്പി​രി​യു​മെ​ന്നും മോ​ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പ് ക​ണ​ക്കു​ക​ളി​ൽ ത​ല​പു​ക​ക്കു​ന്ന വി​ശ​ക​ല​ന വി​ദ​ഗ്ധ​ർ ഇ​വി​ടെ വ​ന്ന് കാ​റ്റ് ഏ​തു​വ​ഴി​ക്കാ​ണ് വീ​ശു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​നു​ഭ​വി​ച്ച​റി​യു​ന്ന​ത് ന​ന്നാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് മോ​ദി പ​റ​ഞ്ഞു. ‘ജം​ഗി​ൾ രാ​ജ് വാ​ല​ക​ൾ’ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ പ​രാ​ജ​യം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങാ​ൻ പോ​കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ‘ജം​ഗി​ൾ രാ​ജ്’ മ​റ​ന്നി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ടു.

    Tejashwi Yadav PM Modi Bihar Election 2025
