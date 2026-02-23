Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 23 Feb 2026 11:33 PM IST
    date_range 23 Feb 2026 11:33 PM IST

    മോദി വ്യക്തിപരമായി സുഹൃത്ത്; സഖ്യത്തിൽ ഇന്ത്യയെന്നും നെതന്യാഹു

    മോദി വ്യക്തിപരമായി സുഹൃത്ത്; സഖ്യത്തിൽ ഇന്ത്യയെന്നും നെതന്യാഹു
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി ത​ന്റെ ര​ണ്ടാം ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന് ത​യാ​റെ​ടു​ക്ക​വെ, മോ​ദി വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യി ത​ന്റെ സു​ഹൃ​ത്താ​ണെ​ന്നും ഇ​ന്ത്യ ആ​ഗോ​ള ശ​ക്തി​യാ​ണെ​ന്നു​മു​ള്ള പ്ര​ശം​സ​യു​മാ​യി ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ബി​ന്യ​മി​ൻ നെ​ത​ന്യാ​ഹു. ഇ​ന്ത്യ​യെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി ആ​റ് രാ​ഷ്‍ട്ര സ​ഖ്യ​മാ​ണ് താ​ൻ വി​ഭാ​വ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​തെ​ന്നും നെ​ത​ന്യാ​ഹു പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​സ്രാ​യേ​ലും ആ​ഗോ​ള ശ​ക്തി​രാ​ഷ്‍ട്ര​മാ​യ ഇ​ന്ത്യ​യും ത​മ്മി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ഉ​രു​ത്തി​രി​ഞ്ഞ​ത്, ത​ങ്ങ​ളി​രു​വ​രും ചേ​ർ​ന്ന് വി​ക​സി​പ്പി​ച്ച ബ​ന്ധ​മാ​ണെ​ന്ന് നെ​ത​ന്യാ​ഹു മ​ന്ത്രി​സ​ഭ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ടു. താ​നും മോ​ദി​യും അ​ടു​ത്ത സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളാ​ണെ​ന്നും ഇ​ട​ക്കി​ടെ ഫോ​ണി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കാ​റു​ണ്ടെ​ന്നും, താ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​യും മോ​ദി ഇ​സ്രാ​യേ​ലും സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും നെ​ത​ന്യാ​ഹു വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    ഫെ​ബ്രു​വ​രി 25നും 26​നു​മാ​ണ് മോ​ദി​യു​ടെ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പ​ര്യ​ട​നം. ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പാ​ർ​ല​മെ​ന്‍റി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം സം​സാ​രി​ക്കും. ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സി​നെ ച​ട​ങ്ങി​ലേ​ക്ക് ക്ഷ​ണി​ക്കു​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ത​ർ​ക്കം ഉ​ട​ലെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്. നെ​ത​ന്യാ​ഹു​വി​ന് ജു​ഡീ​ഷ്യ​റി​യു​മാ​യു​ള്ള എ​തി​ർ​പ്പി​ന്‍റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സി​നെ ക്ഷ​ണി​ക്കാ​തി​രു​ന്നാ​ൽ മോ​ദി​യു​ടെ പ്ര​സം​ഗം ബ​ഹി​ഷ്ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ ഭീ​ഷ​ണി.

    TAGS:Narendra ModiIsraelfriendPM Modi
