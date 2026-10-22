ജനകീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ തകർക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ്, ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ നിന്ന് വിക്ഷേപിക്കുന്ന റോക്കറ്റുകളേക്കാൾ ഏറെയാണ് ഒരു നേതാവിനെ ഉയർത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ!; നരേന്ദ്ര മോദി

ജനകീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ തകർക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ്, ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ നിന്ന് വിക്ഷേപിക്കുന്ന റോക്കറ്റുകളേക്കാൾ ഏറെയാണ് ഒരു നേതാവിനെ ഉയർത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ!; നരേന്ദ്ര മോദിtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: സർക്കാറിന്റെ വീഴ്ചകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടാനും നിലവിലെ സംവിധാനങ്ങളിൽ പരിഷ്കാരങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനുമുള്ള ജനകീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് അനിവാര്യമാണെന്നും എന്നാൽ ഇത്തരം പ്രക്ഷോഭങ്ങളെ കോൺഗ്രസ് തകർക്കുകയാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. പ്രതിപക്ഷത്തെ പുതിയ നേതാക്കൾക്ക് അവസരം നൽകാതെ ഒരു വ്യക്തിയെ മാത്രം ഉയർത്തിക്കാട്ടാനാണ് കോൺഗ്രസ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
വ്യാഴാഴ്ച നടന്ന എൻ.ഡി.ടി.വി ലോക ഉച്ചകോടിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മോദി. സർക്കാറിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ പോരായ്മകൾ തുറന്നുകാട്ടുകയും ഭരണസംവിധാനത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് ജനാധിപത്യത്തിൽ വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന് മോദി പറഞ്ഞു. എന്നാൽ, മറ്റുള്ളവർക്ക് മുന്നോട്ടുവരാൻ അവസരം നൽകാത്ത നിലപാടാണ് കോൺഗ്രസ് സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നും മോദി ആരോപിച്ചു.
പ്രതിപക്ഷത്തെ യുവ നേതാക്കൾക്ക് അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാനും രാഷ്ട്രീയമായി വളരാനും കോൺഗ്രസ് അവസരം നൽകുന്നില്ലെന്നാണ് മോദിയുടെ വിമർശനം. ഒരു നേതാവിനെ മാത്രം പൊതുശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരാനാണ് പാർട്ടി ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ നിന്ന് ഒരു വർഷം വിക്ഷേപിക്കുന്ന റോക്കറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തേക്കാൾ കൂടുതലാണ് കോൺഗ്രസ് സ്വന്തം നേതാവിനെ ഉയർത്തിക്കാട്ടാൻ നടത്തുന്ന പരാജയപ്പെട്ട ശ്രമങ്ങളെന്നും മോദി പറഞ്ഞു. നേതൃത്വത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പരാജയങ്ങൾ മറച്ചുവെക്കാൻ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതിച്ഛായയെപ്പോലും പാർട്ടി അപകടത്തിലാക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.