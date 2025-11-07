Begin typing your search above and press return to search.
    മോദി പ്രധാനമന്ത്രിയായത് വോട്ട് മോഷ്ടിച്ചെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ മോ​ഷ്ടി​ച്ചാ​ണ് ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യാ​യ​തെ​ന്നും ബി.​ജെ.​പി തെ​ര​ഞ്ഞ​ടു​പ്പ് മൊ​ത്ത​മാ​യി ക​ട്ടെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും ലോ​ക്സ​ഭ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി. ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ വോ​ട്ടു​കൊ​ള്ള യു​വാ​ക്ക​ൾ​ക്കും ‘ജെ​ൻ സി’​ക്കും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് കാ​ണി​ച്ചു​കൊ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന് രാ​ഹു​ൽ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു.

    വോ​ട്ടു​മോ​ഷ​ണം പു​റ​ത്തു​​കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​ത് തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. നി​ര​വ​ധി കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ മോ​ഷ്ടി​ച്ചാ​ണ് ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യാ​യ​തെ​ന്ന് തെ​ളി​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് രാ​ഹു​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ത​ന്റെ ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ മ​റു​പ​ടി പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ല. ബി.​ജെ.​പി ക​മീ​ഷ​നെ പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. താ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞ​തി​നെ അ​വ​ർ നി​ഷേ​ധി​ക്കു​ന്നി​​ല്ല. ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ വി​ജ​യം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ ഒ​ത്തു​ക​ളി​ച്ചു. ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി, അ​മി​ത് ഷാ, ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ഒ​രു​മി​ച്ച് ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യെ ആ​ക്ര​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഒ​രാ​ൾ​ക്ക് ഒ​രു വോ​ട്ട് എ​ന്നാ​ണ് ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന പ​റ​യു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ഹ​രി​യാ​ന​യി​ൽ ഒ​രാ​ൾ​ക്ക് ഒ​രു വോ​ട്ടി​ല്ല എ​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണെ​ന്നും രാ​ഹു​ൽ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

