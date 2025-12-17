Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    17 Dec 2025 11:13 PM IST
    വ്യാ​​ജ പ​​രാ​​തി ഉ​​യ​​ർ​​ത്തി ഗാ​​ന്ധി കു​​ടും​​ബ​​ത്തെ വേ​​ട്ട​​യാ​​ടി​​യ മോ​ദി​യും ഷാ​യും രാ​ജി​വെ​ക്ക​ണം -ഖാ​ർ​ഗെ

    വ്യാ​​ജ പ​​രാ​​തി ഉ​​യ​​ർ​​ത്തി ഗാ​​ന്ധി കു​​ടും​​ബ​​ത്തെ വേ​​ട്ട​​യാ​​ടി​​യ മോ​ദി​യും ഷാ​യും രാ​ജി​വെ​ക്ക​ണം -ഖാ​ർ​ഗെ
    ന്യൂ​​ഡ​​ൽ​​ഹി: നാ​​ഷ​​ന​​ൽ ഹെ​​റാ​​ൾ​​ഡ് കേ​​സി​​ൽ എ​​ൻ​​ഫോ​​ഴ്‌​​സ്‍മെ​​ന്‍റ് ഡ​​യ​​റ​​ക്‌​​ട​​റേ​​റ്റ് (ഇ.​​ഡി) സ​​മ​​ർ​​പ്പി​​ച്ച കു​​റ്റ​​പ​​ത്രം വി​​ചാ​​ര​​ണ കോ​​ട​​തി ത​​ള്ളി​​യ​​ത് പ്ര​​ധാ​​ന​​മ​​ന്ത്രി ന​​രേ​​ന്ദ്ര മോ​​ദി​​യു​​ടെ​​യും ആ​​ഭ്യ​​ന്ത​​ര​​മ​​ന്ത്രി അ​​മി​​ത് ഷാ​​യു​​ടെ​​യും മു​​ഖ​​ത്തേ​​റ്റ അ​​ടി​​യാ​​ണെ​​ന്ന് കോ​​ൺ​​ഗ്ര​​സ് അ​​ധ്യ​​ക്ഷ​​ൻ മ​​ല്ലി​​കാ​​ർ​​ജു​​ൻ ഖാ​​ർ​​ഗെ. വ്യാ​​ജ പ​​രാ​​തി ഉ​​യ​​ർ​​ത്തി ഗാ​​ന്ധി കു​​ടും​​ബ​​ത്തെ നി​​ര​​ന്ത​​രം വേ​​ട്ട​​യാ​​ടി​​യ​​തി​​ന് ഇ​​രു​​വ​​രും രാ​​ജി​​വെ​​ക്ക​​ണ​​മെ​​ന്ന് അ​​ദ്ദേ​​ഹം ആ​​വ​​ശ്യ​​പ്പെ​​ട്ടു.

    സി.​​ബി.​​ഐ, ഇ.​​ഡി എ​​ന്നി​​വ ഉ​​ൾ​​പ്പെ​​ടെ അ​​ന്വേ​​ഷ​​ണ ഏ​​ജ​​ൻ​​സി​​ക​​ളെ രാ​​ഷ്‍ട്രീ​​യ എ​​തി​​രാ​​ളി​​ക​​ൾ​​ക്കെ​​തി​​രെ ദു​​രു​​പ​​യോ​​ഗി​​ക്കു​​ന്ന മോ​​ദി​​ക്കും അ​​മി​​ത് ഷാ​​ക്കും ഇ​​തൊ​​രു പാ​​ഠ​​മാ​​ണെ​​ന്നും, ഈ ​​വി​​ഷ​​യ​​ത്തി​​ൽ നീ​​തി​​ക്ക് മു​​ൻ​​തൂ​​ക്കം ല​​ഭി​​ച്ചെ​​ന്നും മു​​തി​​ർ​​ന്ന പാ​​ർ​​ട്ടി നേ​​താ​​ക്ക​​ൾ​​ക്കൊ​​പ്പം ന​​ട​​ത്തി​​യ വാ​​ർ​​ത്ത​​സ​​മ്മേ​​ള​​ന​​ത്തി​​ൽ ഖ​​ർ​​ഗെ പ​​റ​​ഞ്ഞു.

    ഗാ​​ന്ധി കു​​ടും​​ബ​​ത്തെ​​യും കോ​​ൺ​​ഗ്ര​​സ് പാ​​ർ​​ട്ടി​​യെ​​യും അ​​പ​​കീ​​ർ​​ത്തി​​പ്പെ​​ടു​​ത്താ​​നാ​​യി മാ​​ത്രം കൊ​​ണ്ടു​​വ​​ന്ന കേ​​സാ​​ണി​​ത്. അ​​ന​​ധി​​കൃ​​ത പ​​ണ​​മി​​ട​​പാ​​ട് നി​​രോ​​ധ​​ന നി​​യ​​മം ദു​​രു​​പ​​യോ​​ഗം ചെ​​യ്തും അ​​ന്വേ​​ഷ​​ണ ഏ​​ജ​​ൻ​​സി​​ക​​ളെ ആ​​യു​​ധ​​മാ​​ക്കി​​യും സ​​മ്മ​​ർ​​ദ​​ത്തി​​ലാ​​ക്കി പ​​ല എം.​​പി​​മാ​​രെ​​യും ബി.​​ജെ.​​പി​​യി​​ലേ​​ക്ക് എ​​ത്തി​​ച്ചെ​​ന്നും പ​​ല സം​​സ്ഥാ​​ന സ​​ർ​​ക്കാ​​റു​​ക​​ളും രൂ​​പ​​വ​​ത്ക​​രി​​ച്ചെ​​ന്നും അ​​ദ്ദേ​​ഹം ചൂ​​ണ്ടി​​ക്കാ​​ട്ടി. തെ​​രു​​വു​​ക​​ൾ മു​​ത​​ൽ പാ​​ർ​​ല​​മെ​​ന്‍റ് വ​​രെ എ​​ല്ലാ വേ​​ദി​​ക​​ളും ഉ​​പ​​യോ​​ഗ​​പ്പെ​​ടു​​ത്തി പാ​​ർ​​ട്ടി സ​​ർ​​ക്കാ​​റി​​നെ തു​​റ​​ന്നു കാ​​ട്ടു​​മെ​​ന്നും പാ​​ഠം പ​​ഠി​​പ്പി​​ക്കു​​മെ​​ന്നും ചോ​​ദ്യ​​ത്തി​​ന് മ​​റു​​പ​​ടി​​യാ​​യി അ​​ദ്ദേ​​ഹം പ​​റ​​ഞ്ഞു.

    കോ​​ട​​തി എ​​ടു​​ത്ത തീ​​രു​​മാ​​ന​​ത്തി​​ന്‍റെ വി​​ശ​​ദാം​​ശ​​ങ്ങ​​ൾ ന​​ൽ​​ക​​വെ, അ​​ർ​​ഥ​​ര​​ഹി​​ത​​മാ​​യ ശ​​ബ്ദ​​കോ​​ലാ​​ഹ​​ന​​ത്തി​​നു​​പ​​രി​​യാ​​യി നി​​യ​​മം നി​​ല​​കൊ​​ണ്ടെ​​ന്ന് പാ​​ർ​​ട്ടി എം.​​പി​​യും സു​​പ്രീം​​കോ​​ട​​തി അ​​ഭി​​ഭാ​​ഷ​​ക​​നു​​മാ​​യ മ​​നു അ​​ഭി​​ഷേ​​ക് സി​​ങ്‌​​വി പ​​റ​​ഞ്ഞു. ഇ.​​ഡി ര​​ജി​​സ്റ്റ​​ർ ചെ​​യ്ത വി​​ചി​​ത്ര​​മാ​​യ കേ​​സാ​​ണ് ഇ​​തെ​​ന്നും പ​​ണ​​മോ സ്വ​​ത്തോ ആ​​രി​​ൽ​​നി​​ന്നും ആ​​രി​​ലേ​​ക്കും കൈ​​മാ​​റ്റം ചെ​​യ്തി​​ട്ടി​​ല്ലെ​​ന്നും അ​​ദ്ദേ​​ഹം വ്യ​​ക്ത​​മാ​​ക്കി.

    പി.​​എം.​​എ​​ൽ.​​എ നി​​യ​​മ​​ത്തി​​ന് കീ​​ഴി​​ലെ ഏ​​റ്റ​​വും കു​​റ​​ഞ്ഞ നി​​ബ​​ന്ധ​​ന​​ക​​ൾ പോ​​ലും പാ​​ലി​​ക്ക​​പ്പെ​​ട്ടി​​ല്ലെ​​ന്നും സോ​​ണി​​യ ഗാ​​ന്ധി​​യും രാ​​ഹു​​ൽ ഗാ​​ന്ധി​​യും ഖ​​ർ​​ഗെ​​യും ഉ​​ൾ​​പ്പെ​​ടെ കോ​​ൺ​​ഗ്ര​​സ് നേ​​താ​​ക്ക​​ളെ ആ​​കെ 90 മ​​ണി​​ക്കൂ​​ർ നേ​​രം ചോ​​ദ്യം ചെ​​യ്യ​​ലി​​ന് വി​​ധേ​​യ​​മാ​​ക്കി​​യെ​​ന്നും അ​​ദ്ദേ​​ഹം ചൂ​​ണ്ടി​​ക്കാ​​ട്ടി. രാ​​ഹു​​ൽ ഗാ​​ന്ധി​​യെ മാ​​ത്രം 50 മ​​ണി​​ക്കൂ​​റി​​ലേ​​റെ ചോ​​ദ്യം ചെ​​യ്തു. എ​​ന്നി​​ട്ടും കു​​റ്റാ​​രോ​​പ​​ണം തെ​​ളി​​യി​​ക്കാ​​ൻ ത​​ക്ക യാ​​തൊ​​രു വി​​വ​​ര​​വും കി​​ട്ടി​​യി​​ല്ലെ​​ന്നും അ​​ദ്ദേ​​ഹം പ​​റ​​ഞ്ഞു.

