രാജ്യത്ത് വിദ്വേഷ സാഹചര്യം സൃഷ്ടിച്ചതിൽ മോദിക്കും അമിത് ഷാക്കും പങ്ക് -രാഹുൽ

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article കൽപറ്റ: രാജ്യത്ത് വിദ്വേഷ സാഹചര്യം സൃഷ്ടിച്ചതിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കും ആ​ഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാക്കും പ​ങ്കെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി. ​മുഹമ്മദ് നബിയെ നിന്ദിച്ച കേസിൽ ബി.ജെ.പി നേതാവ് നൂപുർ ശർമയെ ​സുപ്രീംകോടതി വെള്ളിയാഴ്ച രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചത് സംബന്ധിച്ച് കൽപറ്റയിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

നൂപുർ ശർമക്കെതിരായ സുപ്രീംകോടതി വിമർശനം സത്യമാണെങ്കിലും രാജ്യത്ത് വിദ്വേഷ സാഹചര്യം സൃഷ്ടിച്ചത് ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയായ ബി.ജെ.പിയും പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയും ആ​ഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായും ആർ.എസ്.എസുമാണ്. വെറുപ്പിന്റെയും വിദ്വേഷത്തിന്റെയും സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് തുറന്ന രാജ്യവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനമാണെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. Show Full Article

Modi and Amit Shah have role in creating hate situation in the country - Rahul