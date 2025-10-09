Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 9 Oct 2025 6:21 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Oct 2025 6:21 AM IST

    മാതൃകാ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം കേന്ദ്രത്തിനും ബാധകം -തെര. കമീഷൻ

    Election Commission
    Listen to this Article

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ബി​ഹാ​ർ നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് മാ​തൃ​കാ പെ​രു​മാ​റ്റ​ച്ച​ട്ട​ത്തി​ലെ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​നും ബാ​ധ​ക​മാ​ണെ​ന്ന് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ. വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​തോ​​ടെ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ പെ​രു​മാ​റ്റ​ച്ച​ട്ടം പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​ന്നു. ബി​ഹാ​റി​നു​ള്ള പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും മ​റ്റ് ന​യ​പ​ര​മാ​യ തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളും മാ​തൃ​കാ പെ​രു​മാ​റ്റ​ച്ച​ട്ട​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​കു​മെ​ന്ന് ക​മീ​ഷ​ൻ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ സ്വ​കാ​ര്യ​ത മാ​നി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും വീ​ടു​ക​ൾ​ക്ക് പു​റ​ത്ത് പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളോ ധ​ർ​ണ​യോ ന​ട​ത്ത​രു​തെ​ന്നും നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

    ഉ​ട​മ​യു​ടെ സ​മ്മ​ത​മി​ല്ലാ​തെ ഭൂ​മി, കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ, മ​തി​ലു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ പ​താ​ക​ക​ൾ, ബാ​ന​റു​ക​ൾ, പോ​സ്റ്റ​റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​രു​ത്. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളോ സ​ർ​ക്കാ​ർ താ​മ​സ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളോ ദു​രു​പ​യോ​ഗം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് ത​ട​യ​ണം, സ​ർ​ക്കാ​ർ ചെ​ല​വി​ൽ പ​ര​സ്യ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് നി​രോ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പെ​രു​മാ​റ്റ​ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ക​മീ​ഷ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

    Girl in a jacket

    Bihar Election central government Election Commission Code of conduct
