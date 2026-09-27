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    എം.​ഡി.​ആ​ർ നി​ര​ക്കി​നെ​തി​രെ ​മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ; ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ര​ണ്ടി​ന് യു.​പി.​ഐ ബ​ഹി​ഷ്‍ക​രി​ക്കും

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    ‘നോ ​യു.​പി.​ഐ ഡേ’ ആ​ച​രി​ക്കും
    എം.​ഡി.​ആ​ർ നി​ര​ക്കി​നെ​തി​രെ ​മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ; ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ര​ണ്ടി​ന് യു.​പി.​ഐ ബ​ഹി​ഷ്‍ക​രി​ക്കും
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    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: യു.​പി.​ഐ ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ​ക്ക് 0.4 ശ​ത​മാ​നം മ​ർ​ച്ച​ന്റ് ഡി​സ്കൗ​ണ്ട് റേ​റ്റ് (എം.​ഡി.​ആ​ർ) ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നെ​തി​രെ രാ​ജ്യ​ത്തെ മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ര​ണ്ടി​ന് ‘നോ ​യു.​പി.​ഐ ഡേ’ ​ആ​ച​രി​ക്കും. വ്യ​വ​സാ​യ സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ ഓ​ൾ ഇ​ന്ത്യ മൊ​ബൈ​ൽ റീ​ട്ടെ​യി​ലേ​ഴ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (എ.​ഐ.​എം.​ആ​ർ.​എ) ആ​ണ് ഇ​ക്കാ​ര്യം അ​റി​യി​ച്ച​ത്. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 15 മു​ത​ൽ വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന 2000 രൂ​പ​ക്ക് മു​ക​ളി​ലു​ള്ള യു.​പി.​ഐ ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ​ക്ക് 0.4 ശ​ത​മാ​നം നി​ര​ക്ക് ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    വ്യ​ക്തി​ക​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള (പി2​പി) ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളെ​യും ചെ​റി​യ തു​ക​യു​ടെ ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളെ​യും നി​ര​ക്കി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഗാ​ന്ധി​ജ​യ​ന്തി ദി​ന​ത്തി​ൽ വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ പ്ര​തീ​കാ​ത്മ​ക​മാ​യി യു.​പി.​ഐ ക്യു.​ആ​ർ കോ​ഡു​ക​ൾ ക​റു​ത്ത തു​ണി​കൊ​ണ്ട് മ​റ​യ്ക്കു​ക​യും യു.​പി.​ഐ പേ​മെ​ന്റു​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ട്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ം.

    യു.​പി.​ഐ വ​ഴി പ്ര​തി​മാ​സം അ​ഞ്ച് ല​ക്ഷം മു​ത​ൽ 30 ല​ക്ഷം വ​രെ രൂ​പ ഇ​ട​പാ​ട് ന​ട​ത്തു​ന്ന ചെ​റു​കി​ട വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് എം.​ഡി.​ആ​ർ കാ​ര​ണം പ്ര​തി​മാ​സം 2000 മു​ത​ൽ 12,000 വ​രെ രൂ​പ ന​ഷ്ട​മു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന് എ.​ഐ.​എം.​ആ​ർ.​എ ധ​ന​മ​ന്ത്രി നി​ർ​മ​ല സീ​താ​രാ​മ​ന് ന​ൽ​കി​യ നി​വേ​ദ​ന​ത്തി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. 0.4 ശ​ത​മാ​നം എം.​ഡി.​ആ​ർ രാ​ജ്യ​ത്തെ ചെ​റു​കി​ട മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​തി​മാ​സം ഏ​ക​ദേ​ശം 40 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ​യും പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം 500 കോ​ടി രൂ​പ​യോ​ള​വും അ​ധി​ക​ബാ​ധ്യ​ത സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ക​ണ​ക്ക്.

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    News Summary - Mobile Phone Retailers to Boycott UPI on October 2
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