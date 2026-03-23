Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightമണിപ്പൂരിൽ കുക്കി...
    India
    Posted On
    date_range 23 March 2026 11:40 PM IST
    Updated On
    date_range 23 March 2026 11:40 PM IST

    മണിപ്പൂരിൽ കുക്കി ​നേതാവി​ന്റെ വീട്ടിൽ ഇരച്ചുകയറി ജനക്കൂട്ടം വെടിയുതിർത്തു

    text_fields
    bookmark_border
    cancel

    ഇം​ഫാ​ൽ: മ​ണി​പ്പൂ​രി​ൽ കു​ക്കി വി​ഭാ​ഗം നേ​താ​വി​ന്റെ വീ​ട്ടി​ൽ ഇ​ര​ച്ചു​ക​യ​റി ജ​ന​ക്കൂ​ട്ടം വെ​ടി​യു​തി​ർ​ത്തു. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ചു​രാ​ച​ന്ദ്പൂ​ർ പ​ട്ട​ണ​ത്തി​ലെ കു​ക്കി സോ ​കൗ​ൺ​സി​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എ​ച്ച്. ത​ങ്‌​ലെ​റ്റി​ന്റെ വ​സ​തി​യി​ലേ​ക്കാ​ണ് ആ​യു​ധ​ധാ​രി​ക​ൾ ഇ​ര​ച്ചു​ക​യ​റി​യ​ത്. ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​​​ന്റെ വ​സ​തി​യി​ൽ തീ​വ്ര​വാ​ദി​ക​ൾ ത​മ്പ​ടി​ച്ച​താ​യി ആ​രോ​പി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു ആ​ക്ര​മ​ണം. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​ത്രി​യാ​ണ് സം​ഭ​വം. വീ​ടി​നു​നേ​രെ ക​ല്ലേ​റു​മു​ണ്ടാ​യി. സു​ര​ക്ഷാ ​സേ​ന സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി ക​ണ്ണീ​ർ​വാ​ത​ക​മ​ട​ക്കം പ്ര​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് അ​ക്ര​മി​ക​ളെ തു​ര​ത്തി​യ​ത്. ആ​ർ​ക്കും പ​രി​ക്കേ​റ്റ​താ​യി വി​വ​ര​മി​ല്ല. അ​തി​നി​ടെ, ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ ഇം​ഫാ​ലി​ൽ നി​രോ​ധി​ത സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ യു​നൈ​റ്റ​ഡ് നാ​ഷ​ന​ൽ ലി​ബ​റേ​ഷ​ൻ ഫ്ര​ണ്ടി​ന്റെ (യു.​എ​ൻ.​എ​ൽ.​എ​ഫ്-​കൊ​യ്‌​റെ​ങ്) 14 പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റു​ചെ​യ്തു. ഇ​വ​രി​ൽ​നി​ന്ന് വെ​ടി​​ക്കോ​പ്പ് അ​ട​ക്കം ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​താ​യി ഇം​ഫാ​ൽ പൊ​ലീ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു. കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:ManipurGunman Opens FireKuki- Meitei
    News Summary - Mob storms Kuki leader's house in Manipur, opens fire
    Similar News
    Next Story
    X