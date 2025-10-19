Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 19 Oct 2025 11:10 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Oct 2025 11:10 PM IST

    നഗരസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്​: മഹാരാഷ്ട്ര വോട്ടർ പട്ടികയിൽ 96 ലക്ഷം വ്യാജന്മാരെന്ന്​ രാജ്​ താക്കറെ

    Raj Thackeray
    എം.എൻ.എസ് ​യോഗത്തിൽ രാജ് താക്കറെ സംസാരിക്കുന്നു

    Listen to this Article

    മും​ബൈ: മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര​യി​ൽ ന​ഗ​ര​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നു​ള്ള വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ 96 ല​ക്ഷം വ്യാ​ജ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ണ്ടെ​ന്ന് മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര ന​വ നി​ർ​മാ​ണ സേ​ന (എം.​എ​ൻ.​എ​സ്) അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ രാ​ജ് താ​ക്ക​റെ.

    മും​ബൈ ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ മാ​ത്രം 10 ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം വ്യാ​ജ വോ​ട്ടു​ക​ളു​ണ്ടെ​ന്നും പു​ണെ​യ​ട​ക്കം മ​റ്റ് ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക​ളി​ലും സ​മാ​ന അ​പാ​ക​ത​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം പാ​ർ​ട്ടി നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക തി​രു​ത്തി​യ​തി​നു​ശേ​ഷ​മേ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ത്താ​ൻ പാ​ടു​ള്ളൂ​വെ​ന്നും വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പ്​ ബാ​ല​റ്റ്​ പേ​പ്പ​റി​ലാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും രാ​ജ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​നോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ഇ​ഷ്ട​ക്കാ​രാ​യ കോ​ർ​പ​റേ​റ്റു​ക​ൾ​ക്ക് ഭൂ​മി പ​തി​ച്ചു​ന​ൽ​കാ​നാ​ണ്​ താ​ഴേ​ക്കി​ട​യി​ലും അ​ധി​കാ​രം പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​ൻ ബി.​ജെ.​പി ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​തി​നാ​യാ​ണ് വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ കൃ​ത്രി​മം കാ​ട്ടു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​രോ​പി​ച്ചു.

    ഷിൻഡെയുടെ തട്ടകത്തിൽ രാജ്​–ഉദ്ധവ്​ സഖ്യം

    മും​ബൈ: ന​ഗ​ര​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ഏ​ക്​​നാ​ഥ്​ ഷി​ൻ​ഡെ​യു​ടെ ശ​ക്തി​കേ​ന്ദ്ര​മാ​യ താ​ണെ​യി​ൽ രാ​ജ്​ താ​ക്ക​റെ​യു​ടെ എം.​എ​ൻ.​എ​സു​മാ​യി സ​ഖ്യ​മെ​ന്ന്​ ഉ​ദ്ധ​വ്​​പ​ക്ഷ ശി​വ​സേ​ന. 131ൽ 75 ​സീ​റ്റാ​ണ്​ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​തെ​ന്നും പാ​ർ​ട്ടി വ​ക്താ​വ്​ സ​ഞ്ജ​യ്​ റാ​വു​ത്ത്​ പ​റ​ഞ്ഞു. അ​വ​സാ​ന​മാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ന​ട​ന്ന 2017ൽ ​അ​വി​ഭ​ക്ത ശി​വ​സേ​ന 67 സീ​റ്റു​ക​ളാ​ണ്​ നേ​ടി​യ​ത്. പാ​ർ​ട്ടി പി​ള​ർ​ന്ന​തോ​ടെ, ന​ഗ​ര​സ​ഭാം​ഗ​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം ഷി​ൻ​ഡെ പ​ക്ഷ​ത്തേ​ക്ക്​ പോ​യി. ഇ​ത്ത​വ​ണ ഷി​ൻ​ഡെ​യു​മാ​യി സ​ഖ്യ​മി​ല്ലാ​തെ ത​നി​ച്ച്​ മ​ത്സ​രി​ക്കാ​നാ​ണ്​ ബി.​ജെ.​പി നീ​ക്കം. പ്രാ​ദേ​ശി​ക നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ സ​മ്മ​ർ​ദ​മാ​ണ്​ കാ​ര​ണം. അ​ങ്ങ​നെ​യെ​ങ്കി​ൽ ഉ​ദ്ധ​വ്​ പ​ക്ഷ ശി​വ​സേ​ന-​എം.​എ​ൻ.​എ​സ്​ കൂ​ട്ടു​കെ​ട്ട്​ ഷി​ൻ​ഡെ​യെ കൂ​ടു​ത​ൽ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​ക്കും.

