Madhyamam
    2 Feb 2026 11:32 PM IST
    2 Feb 2026 11:32 PM IST

    'ചൈനീസ് സേന അടുത്തുവന്നപ്പോൾ മുൻ കരസേനാ മേധാവിയോട് പറഞ്ഞത്'; ന​ര​വ​നെ​യു​ടെ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്
    ന്യൂഡൽഹി: ചൈ​നീ​സ് ടാ​ങ്കു​ക​ൾ 2020 ആ​ഗ​സ്റ്റ് 31ന് ​രാ​ത്രി 8.15 ആ​യ​പ്പോ​ഴേ​ക്കും ല​ഡാ​ക്കി​ലെ റ​ചി​ൻ ലാ​യി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പോ​സ്റ്റു​ക​ളോ​ട് അ​ടു​ത്ത​പ്പോ​ഴാ​ണ് സൈ​നി​ക​മേ​ധാ​വി ആ​യി​രു​ന്ന റി​ട്ട. ജ​ന​റ​ൽ മ​നോ​ജ് മു​കു​ന്ദ് ന​ര​വ​നെ പ്ര​തി​രോ​ധ​മ​ന്ത്രി രാ​ജ്‍നാ​ഥ് സി​ങ്ങി​നെ വി​ളി​ച്ച​ത്. ദേ​ശീ​യ സു​ര​ക്ഷാ ഉ​പ​ദേ​ഷ്‍ടാ​വ് അ​ജി​ത് ഡോ​വ​ൽ, സം​യു​ക്ത സൈ​നി​ക മേ​ധാ​വി ജ​ന​റ​ൽ ബി​പി​ൻ റാ​വ​ത്ത്, വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ​മ​ന്ത്രി എ​സ്.​ജ​യ്ശ​ങ്ക​ർ എ​ന്നി​വ​രെ​യും വി​ളി​ച്ച അ​ദ്ദേ​ഹം എ​ന്ത് ഉ​ത്ത​ര​വാ​ണ് ത​രാ​നു​ള്ള​ത് എ​ന്നാ​ണ് ആ​രാ​ഞ്ഞ​ത്. മു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ന്തി​മ അ​നു​മ​തി ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തു​വ​രെ വെ​ടി​യു​തി​ർ​ക്ക​രു​തെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ല​ഭി​ച്ച മ​റു​പ​ടി.

    ചൈ​നീ​സ് പ​ട്ടാ​ളം മു​ന്നേ​റ്റം തു​ട​ർ​ന്ന​പ്പോ​ൾ രാ​ജ്‍നാ​ഥ് സി​ങ്ങി​നെ തെ​രു​തെ​രെ വി​ളി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ഫ​ല​മു​ണ്ടാ​യി​ല്ല. എ​ന്തു​ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ രാ​ഷ്‍ട്രീ​യ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​യ നി​ർ​ദേ​ശ​മൊ​ന്നും ല​ഭി​ച്ചു​മി​ല്ല. ചൈ​നീ​സ് പ​ട്ടാ​ള​ത്തി​നു​നേ​രെ നി​റ​യൊ​ഴി​ക്കാ​ൻ വെ​മ്പ​ൽ കൊ​ള്ളു​ന്ന ക​മാ​ന്‍ഡ​ർ​മാ​രു​ടെ​യും, വ്യ​ക്ത​മാ​യ ഉ​ത്ത​ര​വ് ന​ൽ​കാ​തി​രു​ന്ന സ​ർ​ക്കാ​ർ സ​മി​തി​യു​ടെ​യും ഇ​ട​യി​ൽ താ​ൻ നി​സ്സ​ഹാ​യ​നാ​യി നി​ന്നു​വെ​ന്നാ​ണ് ജ​ന​റ​ൽ ന​ര​വ​നെ എ​ഴു​തി​യ​ത്. രാ​ത്രി പ​ത്ത​ര​യോ​ടെ​യാ​ണ് രാ​ജ്‍നാ​ഥ് സി​ങ് തി​രി​കെ വി​ളി​ച്ച​ത്.

    സേനാ മേധാവി പറഞ്ഞത് മോദിയും രാജ്നാഥും ഭയക്കുന്നു -രാഹുൽ

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: രാ​ജ്യ​ത്തി​ന് ദി​ശ നി​ർ​ണ​യി​ച്ചു​കൊ​ടു​ക്കു​ക​യാ​ണ് രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ നേ​താ​വ് ചെ​യ്യേ​ണ്ട​തെ​ന്നും അ​ല്ലാ​തെ തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ മ​റ്റു​ള്ള​വ​രു​ടെ ചു​മ​ലി​ലേ​ക്കി​ട്ട് അ​തി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​ളി​ച്ചോ​ടു​ക​യ​ല്ല വേ​ണ്ട​തെ​ന്നും എ​ന്നാ​ൽ, പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി അ​താ​ണ് ചെ​യ്ത​തെ​ന്നും പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി. അ​തി​ർ​ത്തി​യി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഭൂ​മി​യി​ലേ​ക്ക് ചൈ​നീ​സ് സൈ​ന്യം കൈ​യേ​റി​യ വേ​ള​യി​ൽ സൈ​ന്യ​ത്തോ​ട് സ്വ​യം തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞെ​ന്ന അ​ന്ന​ത്തെ ക​ര​സേ​നാ മേ​ധാ​വി​യു​ടെ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ സ​ഭ​യി​ൽ ഉ​ന്ന​യി​ക്കാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​ത്ത​തി​നു പി​ന്നാ​ലെ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ന് പു​റ​ത്ത് മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രോ​ട് സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി.

    മു​ൻ ക​ര​സേ​നാ മേ​ധാ​വി പ​റ​ഞ്ഞ​ത് താ​ൻ സ​ഭ​യി​ലു​ദ്ധ​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രി​യും ഭ​യ​ക്കു​ന്നു അ​തി​നാ​ൽ ഒ​ളി​ച്ചോ​ടു​ക​യാ​ണെ​ന്നും രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി വി​മ​ർ​ശി​ച്ചു. ത​ന്നെ പ​റ​യാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. അ​തി​ൽ​നി​ന്ന് എ​ല്ലാം മ​ന​സ്സി​ലാ​കു​മാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, അ​തു പ​റ​യാ​ൻ അ​വ​ർ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. ഇ​തു ദേ​ശ​സു​ര​ക്ഷ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​ഷ​യ​മാ​ണെ​ന്നാ​ണ് താ​ൻ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ക​ര​സേ​നാ മേ​ധാ​വി​യു​ടെ വാ​ക്കു​ക​ളാ​ണി​ത്. പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​യു​മാ​യും കേ​ന്ദ്ര പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രി രാ​ജ്നാ​ഥ് സി​ങ്ങു​മാ​യും ക​ര​സേ​നാ മേ​ധാ​വി ന​ട​ത്തി​യ സം​ഭാ​ഷ​ണ​മാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്. സ​ഭ​യി​ൽ​ത​ന്നെ പ​റ​യാ​നാ​ണ് താ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത്. ക​ര​സേ​നാ മേ​ധാ​വി എ​ഴു​തി​യ​തെ​ന്നും ​മോ​ദി​യും രാ​ജ്നാ​ഥ് സി​ങ്ങും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തോ​ട് എ​ന്താ​ണ് പ​റ​ഞ്ഞ​തെ​ന്നും സ​ഭ​യി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കാ​നാ​ണ് താ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ച്ച​ത്. അ​തി​ന് ഇ​വ​ർ​ക്കെ​ന്തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് ഭ​യ​മെ​ന്ന് ത​നി​ക്ക് മ​ന​സ്സി​ലാ​കു​ന്നി​ല്ല.

