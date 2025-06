ഇറാനിലെ ഇസ്രായേൽ ആക്രമണം വീണ്ടുവിചാരമില്ലാത്തത് -സ്റ്റാലിൻ

ചെന്നൈ: ഇറാനിൽ ഇസ്രായേൽ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിനെതിരെ വിമർശനവുമായി തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ. സ്റ്റാലിൻ. ഇറാനെതിരായ ഇസ്രായേൽ ആക്രമണങ്ങൾ ഒരു വീണ്ടുവിചാരമില്ലാത്ത പ്രകോപനമാണെന്ന് അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.

ഇറാനെതിരായ ഇസ്രായേൽ ആക്രമണങ്ങൾ ഒരു വീണ്ടുവിചാരമില്ലാത്ത പ്രകോപനമാണ്. അത് വലിയ ഒരു യുദ്ധത്തിന് തിരികൊളുത്തും. ഗസ്സയിലെ തുടർച്ചയായ ബോംബാക്രമണവും ഫലസ്തീനികളുടെ ദുരിതവും ചേർന്ന ഈ അക്രമ പരമ്പര അപലപിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. സംയമനം, നീതി, അർഥവത്തായ നയതന്ത്രം എന്നിവയ്ക്കായി ലോകം സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തണം -സ്റ്റാലിൻ എക്സിൽ കുറിച്ചു.

Israel’s strikes on Iran is a reckless act of aggression that risks igniting a wider war. Coupled with the continued bombardment of #Gaza and suffering of Palestinian civilians, this violent path must be condemned.



The world must push for restraint, justice, and meaningful…