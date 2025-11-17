Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 17 Nov 2025 8:04 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Nov 2025 8:04 AM IST

    നളന്ദയിലെ സി.പി.ഐ കേഡറുകൾ ചോദിക്കുന്നു: ഞങ്ങളുടെ വോട്ടെവിടെ?

    നളന്ദയിലെ സി.പി.ഐ കേഡറുകൾ ചോദിക്കുന്നു: ഞങ്ങളുടെ വോട്ടെവിടെ?
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: വോ​ട്ടെ​ണ്ണി​യ​തി​ന്റെ പി​റ്റേ​ന്ന് രാ​വി​ലെ ന​ള​ന്ദ ജി​ല്ല​യി​ലെ ബ​ഡീ പ​ഹാ​ഡി, ഛോട്ടി ​പ​ഹാ​ഡി, മ​ൻ​സൂ​ർ ന​ഗ​ർ ബൂ​ത്തു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ഒ​രു കൂ​ട്ടം സ​ഖാ​ക്ക​ൾ സി.​പി.​ഐ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യെ തേ​ടി​യെ​ത്തി. വോ​ട്ടെ​ണ്ണാ​നാ​യി വോ​ട്ടു​യ​ന്ത്രം തു​റ​ന്ന​പ്പോ​ൾ ബി​ഹാ​ർ ശ​രീ​ഫ് മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ 18, 19, 20 വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലെ സി.​പി.​ഐ​യു​ടെ കേ​ഡ​റു​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യ 10,000ത്തി​ലേ​റെ വോ​ട്ടു​ക​ൾ എ​ങ്ങ​നെ കാ​ണാ​താ​യെ​ന്നാ​ണ് സി.​പി.​ഐ പ്രാ​ദേ​ശി​ക ​നേ​താ​വ് കൂ​ടി​യാ​യ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി ശി​വ​കു​മാ​ർ യാ​ദ​വി​നോ​ട് ഇ​വ​ർ ചോ​ദി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    10,000ത്തി​ലേ​റെ വോ​ട്ടു​ചെ​യ്ത സി.​പി.​ഐ​യു​ടെ ഈ ​സ്വാ​ധീ​ന മേ​ഖ​ല​യി​ലെ വോ​ട്ടു​യ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ തു​റ​ന്ന​പ്പോ​ൾ 300 വോ​ട്ടു​മാ​ത്രം ക​ണ്ട​തി​ന്റെ അ​മ്പ​ര​പ്പ് മാ​റി​യി​ട്ടി​ല്ല. പാ​ർ​ട്ടി വോ​ട്ടു​ക​ൾ പോ​ളി​ങ് ദി​വ​സം ബൂ​ത്തു​ക​ളി​ലെ​ത്തി​ച്ച​തി​ന്റെ ക​ണ​ക്കു​മാ​യാ​ണ് 19-ാം വാ​ർ​ഡി​ലെ ഉ​മേ​ഷ് ച​ന്ദ് ചൗ​ധ​രി​യും 20-ാം വാ​ർ​ഡി​ലെ കി​​ഷോ​രി സാ​ഹു​വും സോ​ൻ​സ​യി​ലെ വി​ക്വി പാ​സ്വാ​നും ത​നി​ക്ക് മു​ന്നി​ലെ​ത്തി​യ​തെ​ന്ന് ശി​വ​കു​മാ​ർ യാ​ദ​വ് ‘മാ​ധ്യ​മ’​ത്തോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു.

    മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ സി.​പി.​ഐ​യു​ടെ ‘മോ​സ്കോ’ ആ​യ ഈ ​മൂ​ന്ന് വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലെ 20 ബൂ​ത്തു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നാ​യി വോ​ട്ടു നാ​ളി​ൽ പാ​ർ​ട്ടി എ​ടു​ത്ത ക​ണ​ക്ക് പ്ര​കാ​രം 10,000ത്തി​ലേ​റെ വോ​ട്ടു​ക​ൾ പോ​ൾ ചെ​യ്യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​വി​ടെ 300 വോ​ട്ടു​ക​ൾ മാ​ത്രം കാ​ണി​ച്ച വോ​ട്ടു​യ​ന്ത്രം ചി​ല ബൂ​ത്തു​ക​ളി​ൽ സി.​പി.​ഐ​ക്ക് ഒ​ന്നു​ം ര​ണ്ടും വോ​ട്ടു​ക​ൾ മാ​ത്രം കാ​ണി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ശി​വ​കു​മാ​ർ യാ​ദ​വി​ന് ചെ​യ്ത വോ​ട്ടു​ക​ൾ യ​ന്ത്രം തു​റ​ന്ന​പ്പോ​ൾ ക​ണ്ടി​ല്ലെ​ന്ന പ​രാ​തി ശ​രി​വെ​ച്ച 20-ാം വാ​ർ​ഡി​ലെ സി.​പി.​ഐ കേ​ഡ​ർ രാ​ജേ​​ന്ദ്ര യാ​ദ​വ് വോ​ട്ടു​നാ​ളി​ൽ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​നാ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് വോ​ട്ടു​ചേ​യ്യാ​നാ​കാ​തെ പോ​യ​തി​ന്റെ അ​നു​ഭ​വ​വും പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു. എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ എ​ന്യു​മ​റേ​ഷ​ൻ ഫോ​റം പൂ​രി​പ്പി​ച്ച് ന​ൽ​കി​യ 500ലേ​റെ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ​യാ​ണ് വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പേ​രി​ല്ലെ​ന്നു പ​റ​ഞ്ഞ് തി​രി​ച്ച​യ​ച്ച​തെ​ന്ന് രാ​ജേ​ന്ദ്ര യാ​ദ​വ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    പോ​ളി​ങ് ബൂ​ത്തി​ൽ കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​നു​ള്ള വോ​ട്ട​ർ സ്ലി​പ് ബൂ​ത്ത് ത​ല ഓ​ഫി​സ​ർ (ബി.​എ​ൽ.​ഒ) വീ​ടു​ക​ളി​ൽ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത​പ്പോ​ൾ ഇ​വ​രെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യ​പ്പോ​ഴേ സം​ശ​യ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. വി​ട്ടു​പോ​യ​താ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് ക​രു​തി തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ രേ​ഖ​ക​ളു​മാ​യി 11ന് ​ബൂ​ത്തു​ക​ളി​ലെ​ത്തിയ​പ്പോ​ഴാ​ണ് വെ​ട്ടി​മാ​റ്റി​യ​ത് മ​ന​സ്സി​ലാ​യ​തെ​ന്നും രാ​ജേ​ന്ദ്ര യാ​ദ​വ് പ​റ​ഞ്ഞു.

