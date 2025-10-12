Begin typing your search above and press return to search.
    India
    date_range 12 Oct 2025 10:24 PM IST
    date_range 12 Oct 2025 10:24 PM IST

    യു.പിയിൽ പള്ളി ഇമാമിന്റെ ഭാര്യയുടെയും മക്കളുടെയും കൊല; രണ്ടു കുട്ടികൾ അറസ്റ്റിൽ

    ബാ​ഗ്പ​ത് (യു.​പി): ഉത്തർ പ്രദേശിലെ ബഗ്പത് ജില്ലയിൽ പ​ള്ളി ഇ​മാ​മി​ന്റെ ഭാ​ര്യ​യെ​യും ര​ണ്ട് പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളെ​യും കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ കേ​സി​ൽ പ്രാ​യ​പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കാ​ത്ത ര​ണ്ട് പേർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ. ചു​റ്റി​ക കൊ​ണ്ട് അ​ടി​ക്കു​ക​യും ക​ത്തി​കൊ​ണ്ട് കു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു​വെ​ന്നാ​ണ് കേസ്. പ​ള്ളി ഇ​മാ​മാ​യ ഇ​ബ്രാ​ഹി​മി​ന്റെ ഭാ​ര്യ ഇ​സ്രാ​ന (30), മ​ക്ക​ളാ​യ സോ​ഫി​യ (അ​ഞ്ച്), സു​മ​യ്യ (ര​ണ്ട്) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​ത്. ഗം​ഗ്നൗ​ലി ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലെ പ​ള്ളി വ​ള​പ്പി​ലു​ള്ള വ​സ​തി​യി​ൽ ശ​നി​യാ​ഴ്ച​യാ​ണ് മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്.

    അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ, ഇ​ബ്രാ​ഹി​മി​ന് കീ​ഴി​ൽ മ​ത​പ​ഠ​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന ര​ണ്ടു​പേ​രാ​ണ് കു​റ്റ​കൃ​ത്യം ചെ​യ്ത​തെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​യ​താ​യി പൊ​ലീ​സ് സൂ​പ്ര​ണ്ട് സൂ​ര​ജ് കു​മാ​ർ റാ​യ് പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ബ്രാ​ഹിം നി​ര​ന്ത​രം ശ​കാ​രി​ക്കു​ന്ന​തും അ​ടി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​ണ് ത​ങ്ങ​ളെ കൃ​ത്യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ച്ച​തെ​ന്നാ​ണ് ഇ​വ​രു​ടെ മൊ​ഴി.

