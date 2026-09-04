നേപ്പാൾ പ്രളയം: 275 ഇന്ത്യക്കാരെ കാണാതായെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം

നേപ്പാൾ പ്രളയം: 275 ഇന്ത്യക്കാരെ കാണാതായെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയംtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: നേപ്പാൾ-ടിബറ്റ് അതിർത്തിയിലുണ്ടായ മിന്നൽപ്രളയത്തിൽ കാണാതായ ഇന്ത്യക്കാരുടെ എണ്ണം 275 ആയി തുടരുന്നതായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ഇതുവരെ 166 ഇന്ത്യക്കാരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയതായും ചൈനയിൽ നിന്ന് 1,907 ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർ സുരക്ഷിതമായി നേപ്പാളിലെത്തിയതായും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.
വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് രൺധീർ ജയ്സ്വാൾ വെള്ളിയാഴ്ച നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. കാണാതായ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരെ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി ഇന്ത്യ നേപ്പാൾ സർക്കാരുമായി നിരന്തരം ബന്ധം പുലർത്തുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നേപ്പാൾ അധികൃതർ നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളെ ഇന്ത്യ അഭിനന്ദിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പ്രളയത്തിൽ മരണസംഖ്യ കുത്തനെ ഉയരുകയാണ്. നേപ്പാൾ അധികൃതരുടെ ഏറ്റവും പുതിയ കണക്കുകൾ പ്രകാരം മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 1,295 ആയി. ദുരന്തബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതേസമയം 12,000-ത്തിലധികം പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും ഏകദേശം 5,000 പേർ ഇപ്പോഴും കാണാതായ നിലയിലാണ്. വിവിധ ഏജൻസികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വ്യാപകമായ തെരച്ചിൽ-രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുകയാണ്.
പ്രളയദുരിതം നേരിടുന്ന നേപ്പാളിന് ഇന്ത്യ തുടക്കം മുതൽ സഹായം നൽകിവരുന്നുണ്ട്. ഇതുവരെ ഏഴ് വിമാനങ്ങളിലായി ഏകദേശം 95 ടൺ ദുരിതാശ്വാസ സാമഗ്രികൾ ഇന്ത്യ നേപ്പാളിലേക്ക് എത്തിച്ചു. ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ, മരുന്നുകൾ, അടിയന്തര സഹായ ഉപകരണങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.
ദുരിതാശ്വാസ സാമഗ്രികൾക്കൊപ്പം 54 അംഗ വിദഗ്ധസംഘത്തെയും ഇന്ത്യ നേപ്പാളിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. 30 തുരങ്ക രക്ഷാപ്രവർത്തന വിദഗ്ധർ, 19 ഫോറൻസിക് വിദഗ്ധർ, അഞ്ച് അംഗ മെഡിക്കൽ സംഘം എന്നിവരാണ് ഈ സംഘത്തിലുള്ളത്. ഇവർ നേപ്പാൾ അധികൃതരുമായി ചേർന്ന് ദുരന്തബാധിത മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.
കൂടാതെ നേപ്പാൾ സർക്കാരിന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം കൂടുതൽ ഫോറൻസിക് കിറ്റുകൾ, ബെയ്ലി പാലങ്ങൾ, മറ്റ് അടിയന്തര സഹായ സാമഗ്രികൾ എന്നിവയും ഇന്ത്യ എത്തിക്കുമെന്ന് ജയ്സ്വാൾ അറിയിച്ചു. പ്രളയത്തെ തുടർന്ന് നിരവധി റോഡുകളും പാലങ്ങളും തകർന്നതിനാൽ ഗതാഗതം പല മേഖലകളിലും തടസ്സപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്.
പ്രാദേശിക ഭരണകൂടത്തിന്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം 35 പാലങ്ങൾ, 45 തൂക്കുപാലങ്ങൾ, ഏകദേശം 40 കിലോമീറ്റർ ടാർ റോഡുകൾ എന്നിവ പ്രളയത്തിൽ തകർന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രധാനമായും മധ്യ നേപ്പാളിലെ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് വലിയ നാശനഷ്ടം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
പ്രളയം ഉണ്ടായ ദിവസം തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി നേപ്പാൾ പ്രധാനമന്ത്രി ബലേന്ദ്ര ഷായുമായി ഫോണിൽ സംസാരിക്കുകയും ആവശ്യമായ എല്ലാ മാനുഷിക സഹായവും ഇന്ത്യ നൽകുമെന്ന് ഉറപ്പുനൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത്.
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