Madhyamam
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_right'മന്ത്രിമാർക്കും...
    India
    Posted On
    date_range 8 Dec 2025 12:13 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Dec 2025 12:13 PM IST

    ‘മന്ത്രിമാർക്കും നൂറിലേറെ ഐ.പി.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും വൻ ലഹരി റാക്കറ്റുമായി ഗാഢ ബന്ധം’; ഗുജറാത്തിൽ പുതിയ രാഷ്ട്രീയ കൊടുങ്കാറ്റിന് തിരികൊളുത്തി ജിഗ്നേഷ് മേവാനി

    ‘മന്ത്രിമാർക്കും നൂറിലേറെ ഐ.പി.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും വൻ ലഹരി റാക്കറ്റുമായി ഗാഢ ബന്ധം’; ഗുജറാത്തിൽ പുതിയ രാഷ്ട്രീയ കൊടുങ്കാറ്റിന് തിരികൊളുത്തി ജിഗ്നേഷ് മേവാനി
    വൻ രാഷ്ട്രീയ കൊടുങ്കാറ്റായി മാറിയേക്കാവുന്ന ഗുജറാത്തിലെ പരസ്യമായ ഒരു രഹസ്യം ഉറക്കെ പറഞ്ഞ് കോൺഗ്രസ് നേതാവും വാദ്ഗാം എം.എൽ.എയുമായ ജിഗ്നേഷ് മേവാനി. ‘ദി ടെലിഗ്രാഫ്’ ഓൺലൈന് നൽകിയ പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തിലാണ് മേവാനി സംസ്ഥാനത്ത് ഒഴുകുന്ന മദ്യത്തിന്റെയും മയക്കുമരുന്നിന്റെയും അടിസ്ഥാന സ്രോതസ്സായ ഉന്നതർക്കെതിരെ ആക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ടത്.

    ഗുജറാത്തിൽ സംസ്ഥാന മന്ത്രിമാരും നൂറിലധികം വരുന്ന ഐ.പി.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ചേർന്ന് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി വലിയൊരു ലഹരി റാക്കറ്റ് നടത്തുന്നുവെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തി​ന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ. ഭരണസംവിധാനവുമായി സഹകരിച്ച് മധ്യപ്രദേശ്, മഹാരാഷ്ട്ര, രാജസ്ഥാൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ മദ്യം കൊണ്ടുവന്ന് വൻതോതിൽ പണം സമ്പാദിക്കുന്ന ഈ ഐ.പി.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, നിയമവാഴ്ചയെയും ഭരണഘടനയെയും നഗ്നമായി അവഗണിക്കുന്നു. മിക്ക ജില്ലാ പൊലീസ് സൂപ്രണ്ടുമാരും ഡെപ്യൂട്ടി എസ്.പിമാരും ​പൊലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർമാരും പണം സമ്പാദിക്കുന്നു. അതേപണം അവരുടെ ഹവാല റാക്കറ്റിന്റെ ഭാഗമായി മാറുകയും റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിലും ബിസിനസുകളിലും നിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പൊലീസുകാർ പച്ചക്ക് നിയമലംഘകരായി മാറുന്നുവെന്നും മേവാനി തുറന്നടിച്ചു. ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് വഹിക്കുന്ന ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഹർഷ് സംഘവി രാജി വെക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

    ഒരാഴ്ച മുമ്പ് വടക്കൻ ഗുജറാത്തിൽ നടന്ന സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസിന്റെ ‘ജൻ ആക്രോശ് യാത്ര’ക്കിടെ, ലഹരി വ്യാപനത്തിനെതിരെ ഒരു സ്ത്രീ നൽകിയ പരാതിയിൽ നടപടിയൊന്നും എടുക്കാതെ നിഷ്ക്രിയത്വം കാണിച്ചതിന് 44 കാരനായ ദലിത് നേതാവ് സൂപ്രണ്ടിന്റെ ഓഫിസിലെ പൊലീസുകാരെ പരസ്യമായി ശാസിച്ചിരുന്നു. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ശ്രദ്ധ നേടിയ ഈ ഏറ്റുമുട്ടൽ മേവാനിയും ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് വഹിക്കുന്ന ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഹർഷ് സംഘവിയും പൊലീസ് ഡയറക്ടർ ജനറലും തമ്മിൽ കടുത്ത വാക്പോരിന് കാരണമായി. അതിനുശേഷം, മേവാനിയെയും അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചും റാലികൾ നടന്നു. മേവാനിയുടെ ആരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതം എന്ന് ബി.ജെ.പി തള്ളിക്കളഞ്ഞു.

    ‘ദി ടെലിഗ്രാഫി’ന് നൽകിയ പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തിൽ, മേവാനി തന്റെ കോപത്തിനും പൊട്ടിത്തെറിക്കും പിന്നിലെ കാരണങ്ങളും സംഘവിയുടെ രാജി ആവശ്യവും പങ്കുവെക്കുന്നു.

    ചോദ്യം: ജിഗ്നേഷ് മേവാനി എന്തിനാണ് ഇത്ര രോഷാകുലനാവുന്നത്?

    മേവാനി: കടുത്ത അനീതി കാണുമ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ പ്രകോപിതനാവും. എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായി ഒന്നും നേടാനില്ല. മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നിനുമെതിരായ സമീപകാല പ്രസ്ഥാനം തീർത്തും പൊതുതാൽപര്യമുള്ളതാണ്. മയക്കുമരുന്ന് ക്വാട്ട ലഭിക്കാത്തപ്പോൾ നൂറുകണക്കിന് യുവാക്കൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്.

    2017 ഡിസംബറിൽ ഞാൻ ആദ്യമായി എം.എൽ.എയായതിനുശേഷം, അഹമ്മദാബാദിലെ ഗോമതിപൂരിൽ എന്നെ അനുമോദിക്കാൻ ഒരു ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിച്ചു. സമൂഹത്തിലെ ദരിദ്ര വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരായതിനാൽ പൊലീസ് തങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലെന്ന് സ്ത്രീകൾ എന്നോട് പരാതിപ്പെട്ടു. തങ്ങളെ പീഡിപ്പിച്ചതായി അവർ പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ ഗോമതിപൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി മൂന്ന് മണിക്കൂർ പോലീസിനെ ഘെരാവോ ചെയ്തു. ഇൻസ്പെക്ടറെ രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സ്ഥലം മാറ്റി. ഗുജറാത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഞാൻ ഇത്തരം ജനതാ റെയ്ഡുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, അത്തരം അസംബന്ധങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ സർക്കാറിനും ​പൊലീസിനും ഒരു പ്രതിബദ്ധതയുമില്ല.

    രാജസ്ഥാനിൽ നിന്ന് വരുന്ന മദ്യം അഹമ്മദാബാദിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ബനസ്‌കന്ത, പത്താൻ, മെഹ്‌സാന, ഗാന്ധിനഗർ എന്നിവയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നു. ജില്ലകളിൽ മൂന്ന് ഐ.ജി തലത്തിലുള്ള ഓഫിസർമാരും നാല് അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്രണ്ട് തലത്തിലുള്ള ഓഫിസർമാരും ഇരുപതോളം ഡെപ്യൂട്ടി എസ്.പി തലത്തിലുള്ള ഓഫിസർമാരും നിരവധി പൊലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർമാരുമുണ്ട്. ഗുജറാത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ നിശബ്ദത പാലിക്കാൻ കഴിയും?

    ചോദ്യം: ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയെ മാത്രം ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്?

    മേവാനി: ഞാൻ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയെ മാത്രമല്ല ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുടെയും മന്ത്രിസഭയുടെയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും അനുഗ്രഹമില്ലാതെ ഇത് സാധ്യമാണോ?

    എന്താണ് ഇതിനർഥം? പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഇത് തുടരുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് ആരും സംസാരിക്കരുതെന്നാണോ? ഗുജറാത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾക്ക് ഇത് ഏറ്റവും വലിയ അപമാനമാണ്. മുതിർന്ന പൗരന്മാരും സ്ത്രീകളും യുവാക്കളും പൊലീസിനോട് മദ്യശാലകൾ റെയ്ഡ് ചെയ്യാനും കള്ളക്കടത്തുകാർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാനും ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ അത് ഏറ്റവും വലിയ അപമാനമാണ്. ഇതാണോ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ജനാധിപത്യം?

    2016-17 ൽ ഞാൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ മയക്കുമരുന്ന് ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമായിരുന്നില്ല. അഞ്ച്-ആറ് വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു പ്രതിഭാസമാണിത്. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായി ഗുജറാത്തിന്റെ തീരപ്രദേശത്ത് നിന്ന് 72,000 കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന മയക്കുമരുന്നുകൾ പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അദാനി തുറമുഖത്ത് നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ മയക്കുമരുന്നുകളും എ.ടി.എസും ക്രൈംബ്രാഞ്ചും മറ്റ് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും പിടിച്ചെടുത്ത മരുന്നുകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല.

    ഇത് ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നു. ഗുജറാത്തിൽ മയക്കുമരുന്ന് നിക്ഷേപിക്കുന്ന ഇവർ ആരാണ്? തമിഴ്‌നാട്, കർണാടക, മഹാരാഷ്ട്ര, ഗോവ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും തീരപ്രദേശങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോൾ മയക്കുമരുന്ന് വിൽപ്പനക്കാർ ഗുജറാത്തിനെ സുരക്ഷിത താവളമായി കാണുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്?

    ഈ മയക്കുമരുന്നുകളുടെ സ്വീകർത്താക്കൾ, കള്ളക്കടത്ത് ചാനൽ, വിതരണക്കാർ, അന്തിമ ഉപയോക്താക്കൾ, പിടിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയാത്ത മരുന്നുകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ആളുകൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഞങ്ങൾ അവരെ പിടികൂടാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് പറയുന്നതിൽ നിന്ന് ഗുജറാത്ത് സർക്കാറിന് ഒഴിഞ്ഞുമാറാൻ കഴിയില്ല.

    ഗുജറാത്ത് മയക്കുമരുന്ന് വിമുക്തമാകണം. ചൂതാട്ടം, വേശ്യാവൃത്തി, ഭൂമി ഇടപാടുകൾ, ഖനനം, മദ്യം എന്നിവയിൽ നിന്ന് പണം സമ്പാദിക്കുന്ന ഏറ്റവും മുതിർന്ന ഐ.പി.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, എസ്.പി, ഐ.ജി റാങ്കിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർ മയക്കുമരുന്നിൽ നിന്ന് പണം സമ്പാദിക്കാതിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ? ഗുജറാത്തിലെ ജനങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ തിരിയാനാവാത്തത്ര നിഷ്കളങ്കരല്ല.

    ചോദ്യം: ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ഒന്നും പറയാത്തത് എന്തുകൊണ്ട്?

    മേവാനി: അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നും പറയാനില്ല. അദ്ദേഹം എന്ത് പറയും? അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർക്കാറിന്റെ അനുഗ്രഹമില്ലാതെ അത് സാധ്യമാണോ? മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിച്ച് പണം സമ്പാദിക്കുന്ന മന്ത്രി ഗുജറാത്തിന്റെ രാജ്യദ്രോഹിയാണ്... മാതൃരാജ്യത്തിന്റെ രാജ്യദ്രോഹിയാണ്. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ (സംഘവി) എന്നോട് തുറന്ന സംവാദത്തിന് വെല്ലുവിളിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന് ധൈര്യമില്ല.

    ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മയക്കുമരുന്ന് പിടിച്ചെടുത്താൽ ഞങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യും, അന്വേഷണം നടത്തും. ഗൗതം അദാനിയെ ഇതുവരെ ചോദ്യം ചെയ്യാത്തത് എന്തുകൊണ്ട്? അദാനിയുടെ മുന്ദ്ര തുറമുഖത്ത് നിന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് കോടി രൂപയുടെ മയക്കുമരുന്ന് പിടിച്ചെടുത്തു. അദ്ദേഹം നിയമവാഴ്ചക്ക് അതീതനാണോ?

    പാകിസ്താനിൽ നിന്നാണ് ധാരാളം മയക്കുമരുന്ന് വരുന്നതെന്ന് ഹർഷ് സംഘവി പ്രസ്താവന നടത്തി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപിച്ചത്? വ്യവസ്ഥകൾ വെക്കണമായിരുന്നു. മയക്കുമരുന്ന് നിർമാണ ഫാക്ടറികളിലും റെയ്ഡ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് വളരെ ഗുരുതരമായ ഒരു വിഷയമാണ്. മദ്യവും മയക്കുമരുന്നും സംബന്ധിച്ച പരാതികളിൽ കാര്യമായൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. മുഖ്യമന്ത്രി ഒരു വാക്കുപോലും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്ന മട്ടിൽ പറയുന്നില്ല. മയക്കുമരുന്ന് ഭീഷണി അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു രൂപരേഖ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരിക്കണം.

    ചോദ്യം: വരാനിരിക്കുന്ന തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ നിങ്ങളും കോൺഗ്രസും ഉന്നയിക്കുന്ന പ്രധാന വിഷയങ്ങളിൽ ഒന്നായി മദ്യവും മയക്കുമരുന്നും ഉണ്ടാകുമോ? (മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനുകളിലേക്കും താലൂക്കിലേക്കും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലേക്കും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2026 ന്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്).

    മേവാനി: തിരഞ്ഞെടുപ്പാണോ അല്ലയോ എന്നൊന്നും നോക്കാതെ കോൺഗ്രസ് ഈ വിഷയം തുടർന്നും ഉന്നയിക്കും.അടുത്തിടെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു. ഗുജറാത്തിലെ രാജ്യദ്രോഹികളെ രക്ഷിക്കുന്നത് ആരാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.

    ചോദ്യം: ഗുജറാത്തിൽ വർഷങ്ങളായി മദ്യം സുലഭമാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പെട്ടെന്നുള്ള പൊട്ടിത്തെറി?

    മേവാനി: മദ്യത്തിന്റെ പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു സ്ത്രീ എന്നോട് പറഞ്ഞു. തരാടിലെ എസ്.പിയുടെ ഓഫിസിലേക്ക് പോകാൻ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായി ഈ വിഷയം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ത്രീയോടുള്ള പൊലീസിന്റെ നിസ്സംഗത കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ദേഷ്യം വന്നു. ഞാനവിടെ അലറി, അങ്ങേയറ്റം അക്രമാസക്തനായി. അത് ആളുകളെ പിടിച്ചുലച്ചു. ഒരുപക്ഷേ, ഗുജറാത്തിലെ ആളുകൾ എന്നെപ്പോലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ പ്രശ്നം അതിന്റെ യുക്തിസഹമായ അന്ത്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹിച്ചതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. ഇപ്പോൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ റീലുകളിൽ അഭിപ്രായവും പിന്തുണയും അറിയിക്കുന്നു.

    ചോദ്യം: സംഘവി രാജിവച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും?

    മേവാനി: ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ രാജിവെക്കാൻ നിർബന്ധിക്കും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജോലി നഷ്ടപ്പെടുന്നതുവരെ ഞാൻ ഈ വിഷയം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും.

    ചോദ്യം: നിങ്ങൾ മദ്യത്തിനാണോ അതോ വരണ്ട സംസ്ഥാനമായ ഗുജറാത്തിൽ സ്വതന്ത്രമായ ലഹരി പ്രവാഹത്തിനാണോ എതിര്?

    മേവാനി: എനിക്ക് മയക്കുമരുന്ന് രഹിത ഗുജറാത്ത് വേണം.

    ചോദ്യം: നിരോധനം കർശനമായി നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ?

    മേവാനി: എന്റെ പ്രധാന മുൻഗണന മയക്കുമരുന്ന് രഹിത ഗുജറാത്ത് ആണ്. കാരണം മദ്യപാനികൾക്ക് അവരുടെ ആസക്തിയിൽ നിന്ന് പുറത്തുവരാനും പുനഃരധിവാസം നേടാനും കഴിയും. എന്നാൽ, മയക്കുമരുന്ന് ആസക്തിയിൽ നിന്ന് പുറത്തുവരുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. മദ്യം ലഭിക്കാത്തപ്പോൾ ആളുകൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷേ, മയക്കുമരുന്ന് ലഭിക്കാത്തപ്പോൾ അവർ അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ കൊള്ളയടിക്കുകയും സ്വയം ജീവനൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

    ഒരു റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ഗുജറാത്തിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നു. നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്? മയക്കുമരുന്നിന് അടിമകളായ ആളുകളെ പുനഃരധിവസിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയും ധാരണയില്ലാത്തവരാണ്.

    ഗുജറാത്തിൽ മദ്യനിരോധനം കർശനമായി നടപ്പിലാക്കണമെന്നും അതിൽ നിന്ന് പണം സമ്പാദിച്ച രാഷ്ട്രീയക്കാരെ ജയിലിലടയ്ക്കണമെന്നും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഗുജറാത്ത് മദ്യ-മയക്കുമരുന്ന് വിമുക്തമാകുന്നതുവരെ എന്റെ പോരാട്ടം തുടരും.

    TAGS:jignesh mevaniGujarat Govtdrug racketHarsh Sanghavigujarath IPS officers
    News Summary - Ministers and over 100 IPS officers have close links with a major drug racket; Jignesh Mevani starts a new political storm in Gujarat
