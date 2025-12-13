Begin typing your search above and press return to search.
    India
    Posted On
    date_range 13 Dec 2025 6:45 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Dec 2025 6:45 AM IST

    വിമാന യാത്ര നിരക്ക് എന്നും നിയന്ത്രിക്കാനാവില്ലെന്ന് മന്ത്രി

    ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ലി​ന്റെ സ്വ​കാ​ര്യ പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ലാ​ണ് മ​ന്ത്രി​യു​ടെ മ​റു​പ​ടി
    വിമാന യാത്ര നിരക്ക് എന്നും നിയന്ത്രിക്കാനാവില്ലെന്ന് മന്ത്രി
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: വ്യോ​മ​യാ​ന മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഡി​മാ​ൻ​ഡി​ലെ ഏ​റ്റ​ക്കു​റ​ച്ചി​ലു​ക​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി വ​ർ​ഷം മു​ഴു​വ​ൻ നി​ര​ക്ക് നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്ന് കേ​ന്ദ്ര വ്യോ​മ​യാ​ന മ​ന്ത്രി റാം ​മോ​ഹ​ൻ നാ​യി​ഡു പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ൽ. ഉ​യ​ർ​ന്ന വി​മാ​ന ടി​ക്ക​റ്റ് നി​ര​ക്കി​നെ​തി​രെ ലോ​ക്സ​ഭ​യി​ൽ ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ലി​ന്റെ സ്വ​കാ​ര്യ പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ന്മേ​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ർ​ച്ച​യി​ലെ മ​റു​പ​ടി പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് മ​ന്ത്രി ഇ​ക്കാ​ര്യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്.

    ഉ​ത്സ​വ സീ​സ​ണി​ൽ ഡി​മാ​ൻ​ഡ് വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​ന​നു​സ​രി​ച്ച് ടി​ക്ക​റ്റ് നി​ര​ക്ക് വ​ർ​ധി​ക്കാ​റു​ണ്ട്. വ​ർ​ഷം മു​ഴു​വ​ൻ നി​ര​ക്ക് പ​രി​ധി നി​ശ്ച​യി​ക്കാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് ക​ഴി​യി​ല്ല. തി​ര​ക്കേ​റി​യ സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ർ​വീ​സ് ന​ട​ത്താ​ൻ വി​മാ​ന​ക്ക​മ്പ​നി​ക​ളോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. മൂ​ന്നു വി​മാ​ന ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്ക് സ​ർ​വീ​സി​ന് എ​ൻ.​ഒ.​സി ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ര​ണ്ടു ക​മ്പ​നി​ക​ൾ കൂ​ടി അ​പേ​ക്ഷി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മാ​യി വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​മി​ക്കാ​ൻ ഇ​ന്ത്യ ത​യാ​റെ​ടു​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ച വ്യോ​മ​യാ​ന മ​ന്ത്രി ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ലി​നോ​ട് പ്ര​മേ​യം പി​ൻ​വ​ലി​ക്കാ​ൻ അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

    സ​ഭാ ന​ട​പ​ടി​പ്ര​കാ​രം മ​ന്ത്രി​യു​ടെ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണാ​ർ​ഥം ഹ​ര​ജി പി​ൻ​വ​ലി​ച്ച ഷാഫി പ​റ​മ്പി​ൽ, നി​ല​വി​ലു​ണ്ടാ​യ​ത് ഇ​ൻ​ഡി​ഗോ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ല്ല സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യാ​ണെ​ന്ന് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ബോ​ധ​പൂ​ർ​വം പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യു​ണ്ടാ​ക്കു​മെ​ന്ന് പൈ​ല​റ്റ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ നേ​ര​ത്തെ ത​ന്നെ അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​ന്നി​ട്ടും എ​ന്തു​കൊ​ണ്ട് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​യു​ണ്ടാ​യി​ല്ല.

    പ​ഹ​ൽ​ഗാം ഭീ​ക​രാ​ക്ര​മ​ണം ഉ​ണ്ടാ​യ​പ്പോ​ൾ ശ്രീ​ന​ഗ​റി​ൽ​നി​ന്ന് ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലേ​ക്ക് വി​മാ​ന​ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്ക് 65,000 രൂ​പ എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് ഈ​ടാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ക. യു​ദ്ധ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ നി​ൽ​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് ഇ​ത്ര​യും തു​ക. വി​മാ​ന യാ​ത്ര ല​ക്ഷ്വ​റി​യ​ല്ല, ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്.​ഒ​ന്നോ ​ര​​ണ്ടോ വ​ർ​ഷ​ത്തെ ക​ഠി​ന പ്ര​യ​ത്ന​ത്തി​ന് ശേ​ഷം വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന കു​ടി​യേ​റ്റ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക്ക് എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് ടി​ക്ക​റ്റി​ന്റെ അ​ഞ്ച് മ​ട​ങ്ങ് ന​ൽ​കാ​നാ​വു​ക​യെ​ന്നും ഷാ​ഫി ചോ​ദി​ച്ചു.

    News Summary - Minister says air travel fares cannot be controlled forever
