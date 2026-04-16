    India
    Posted On
    date_range 16 April 2026 7:30 AM IST
    Updated On
    date_range 16 April 2026 7:31 AM IST

    പ​​ശ്ചി​​മേ​​ഷ്യ​​ൻ സം​​ഘ​​ർ​​ഷം: ട്രം​പി​നെ ത​ള്ളി മാ​ർ​പാ​പ്പ​ക്ക് ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​വു​മാ​യി ക​ത്തോ​ലി​ക്കാ ബി​ഷ​പ്പു​മാ​രും അ​ൽ​മാ​യ​രും

    ന്യൂ​​ഡ​​ൽ​​ഹി: യു​​ദ്ധം അ​​വ​​സാ​​നി​​പ്പി​​ക്കാ​​നും സ​​മാ​​ധാ​​നം വീ​​ണ്ടെ​​ടു​​ക്കാ​​നു​​മു​​ള്ള ലി​​യോ പ​​തി​​നാ​​ലാ​​മ​​ൻ മാ​​ർ​​പാ​​പ്പ​​യു​​ടെ ആ​​ഹ്വാ​​ന​​ത്തി​​ന് പൂ​​ർ​​ണ പി​​ന്തു​​ണ​​യു​​മാ​​യി ക​​ത്തോ​​ലി​​ക്കാ മെ​​ത്രാ​​ൻ സ​​മി​​തി (സി.​​ബി.​​സി.​​ഐ)​​യും അ​​ഖി​​ലേ​​ന്ത്യ ക​​ത്തോ​​ലി​​ക്കാ യൂ​​നി​​യ​​നും (എ.​​ഐ.​​സി.​​യു) രം​​ഗ​​ത്ത്. പ​​ശ്ചി​​മേ​​ഷ്യ​​ൻ സം​​ഘ​​ർ​​ഷം രൂ​​ക്ഷ​​മാ​​യി തു​​ട​​രു​​ന്ന സാ​​ഹ​​ച​​ര്യ​​ത്തി​​ൽ മാ​​ർ​​പാ​​പ്പ​​യു​​ടെ ആ​​ഹ്വാ​​നം പ്ര​​തീ​​ക്ഷ​​യു​​ടെ കി​​ര​​ണ​​മാ​​ണെ​​ന്ന് വ്യ​​ക്ത​​മാ​​ക്കി​​യ സി.​​ബി.​​സി.​​ഐ, അ​​മേ​​രി​​ക്ക​​ൻ പ്ര​​സി​​ഡ​​ന്‍റ് ഡോ​​ണ​​ൾ​​ഡ് ട്രം​​പ് മാ​​ർ​​പാ​​പ്പ​​ക്കെ​​തി​​രെ ന​​ട​​ത്തി​​യ നി​​രു​​ത്ത​​ര​​വാ​​ദ​​പ​​ര​​മാ​​യ പ്ര​​സ്താ​​വ​​ന​​ക​​ളെ ശ​​ക്ത​​മാ​​യി അ​​പ​​ല​​പി​​ച്ചു. അ​​ദ്ദേ​​ഹം ന​​ട​​ത്തി​​യ പ​​രാ​​മ​​ർ​​ശ​​ങ്ങ​​ൾ തി​​ക​​ച്ചും അ​​നാ​​വ​​ശ്യ​​വും ലോ​​ക​​മെ​​മ്പാ​​ടു​​മു​​ള്ള ക്രൈ​​സ്ത​​വ​​രെ അ​​പ​​മാ​​നി​​ക്കു​​ന്ന​​തു​​മാ​​ണെ​​ന്ന് സി.​​ബി.​​സി.​​ഐ പി.​​ആ​​ർ.​​ഒ പു​​റ​​പ്പെ​​ടു​​വി​​ച്ച വാ​​ർ​​ത്താ​​ക്കു​​റി​​പ്പ് വി​​ശ​​ദീ​​ക​​രി​​ച്ചു. നി​​ർ​​മി​​ത​​ബു​​ദ്ധി​​യു​​ടെ സ​​ഹാ​​യ​​ത്തോ​​ടെ സ്വ​​യം യേ​​ശു​​വാ​​യി ചി​​ത്രീ​​ക​​രി​​ച്ച് പ്ര​​ച​​രി​​പ്പി​​ച്ച ട്രം​​പി​​ന്‍റെ ന​​ട​​പ​​ടി​​യെ​​യും സി.​​ബി.​​സി.​​ഐ അ​​പ​​ല​​പി​​ച്ചു.

    യു​​ദ്ധ​​വി​​രാ​​മ​​ത്തി​​ന് ആ​​ഹ്വാ​​നം ചെ​​യ്യാ​​നു​​ള്ള മാ​​ർ​​പാ​​പ്പ​​യു​​ടെ ധാ​​ർ​​മി​​ക ക​​ട​​മ​​യോ​​ടൊ​​പ്പ​​മാ​​ണ് നി​​ല​​കൊ​​ള്ളു​​ന്ന​​തെ​​ന്ന് സി.​​ബി.​​സി.​​ഐ പ്ര​​സി​​ഡ​​ന്‍റ് ക​​ർ​​ദി​​നാ​​ൾ പൂ​​ല ആ​​ന്‍റ​​ണി പ്ര​​സ്താ​​വി​​ച്ചു. ഡോ​​ണ​​ൾ​​ഡ് ട്രം​​പ് ന​​ട​​ത്തി​​യ അ​​മാ​​ന്യ​​മാ​​യ പ​​രാ​​മ​​ർ​​ശ​​ങ്ങ​​ളും, എ.​​ഐ നി​​ർ​​മി​​ത ചി​​ത്ര​​വും എ​​ല്ലാ​​യി​​ട​​ത്തു​​മു​​ള്ള വി​​ശ്വാ​​സി സ​​മൂ​​ഹ​​ത്തെ വ്ര​​ണ​​പ്പെ​​ടു​​ത്തു​​ന്ന​​താ​​ണെ​​ന്നും അം​​ഗീ​​ക​​രി​​ക്കാ​​നാ​​കി​​ല്ലെ​​ന്നും അ​​ദ്ദേ​​ഹം വ്യ​​ക്ത​​മാ​​ക്കി. യ​​ഥാ​​ർ​​ഥ നേ​​തൃ​​ഗു​​ണ​​ത്തി​​ന് വി​​ന​​യ​​വും മ​​റ്റു​​ള്ള​​വ​​രോ​​ടു​​ള്ള ആ​​ദ​​ര​​വു​​മാ​​ണ് വേ​​ണ്ട​​ത്, ആ​​ത്മീ​​യ നേ​​താ​​ക്ക​​ളെ അ​​പ​​കീ​​ർ​​ത്തി​​പ്പെ​​ടു​​ത്ത​​ല​​ല്ല. വി​​വേ​​ക​​വും സൗ​​ഹാ​​ർ​​ദ​​വും നി​​ല​​കൊ​​ള്ള​​ട്ടെ​​യെ​​ന്ന് പ്രാ​​ർ​​ഥി​​ക്കു​​ന്ന​​താ​​യും അ​​ദ്ദേ​​ഹം പ​​റ​​ഞ്ഞു.

    യു​​ദ്ധം അ​​വ​​സാ​​നി​​പ്പി​​ക്കാ​​നു​​ള്ള ലി​​യോ പ​​തി​​നാ​​ലാ​​മ​​ൻ മാ​​ർ​​പാ​​പ്പ​​യു​​ടെ ആ​​ഹ്വാ​​ന​​ത്തി​​ന് അ​​ഖി​​ലേ​​ന്ത്യ ക​​ത്തോ​​ലി​​ക്കാ യൂ​​നി​​യ​​ൻ (എ.​​ഐ.​​സി.​​യു) ഐ​​ക്യ​​ദാ​​ർ​​ഢ്യം പ്ര​​ഖ്യാ​​പി​​ച്ചു. അ​​മേ​​രി​​ക്ക​​യും ഇ​​സ്രാ​​യേ​​ലും ഇ​​റാ​​നും ഉ​​ൾ​​പ്പെ​​ട്ട യു​​ദ്ധ​​ത്തി​​ന് വി​​രാ​​മ​​മി​​ടാ​​ൻ സം​​ഭാ​​ഷ​​ണ​​ത്തി​​ന്‍റെ മാ​​ർ​​ഗം പി​​ന്തു​​ട​​ര​​ണ​​മെ​​ന്നും സ​​മാ​​ധാ​​നം വീ​​ണ്ടെ​​ടു​​ക്ക​​ണ​​മെ​​ന്നു​​മാ​​ണ് മാ​​ർ​​പാ​​പ്പ ആ​​ഹ്വാ​​നം ചെ​​യ്ത​​ത്. സം​​ഘ​​ർ​​ഷ​​ഭ​​രി​​ത​​മാ​​യ കാ​​ല​​യ​​ള​​വി​​ൽ മാ​​ന​​വ​​രാ​​ശി​​ക്ക് മു​​ഴു​​വ​​നാ​​യി സ​​മാ​​ധാ​​ന​​ത്തി​​ലും സ​​ഹാ​​നു​​ഭൂ​​തി​​യി​​ലും ഊ​​ന്നി​​യ സു​​വി​​ശേ​​ഷ​​ത്തി​​ന്‍റെ ശ​​ബ്‍ദ​​മാ​​ണ് മാ​​ർ​​പാ​​പ്പ​​യു​​ടെ ആ​​ഹ്വാ​​ന​​ത്തി​​ലു​​ള്ള​​തെ​​ന്ന് ഏ​​ഷ്യ​​യി​​ലെ ത​​ന്നെ ഏ​​റ്റ​​വും വ​​ലി​​യ ക​​ത്തോ​​ലി​​ക്കാ അ​​ൽ​​മാ​​യ സം​​ഘ​​ട​​ന​​യാ​​യ എ.​​ഐ.​​സി.​​യു ദേ​​ശീ​​യ അ​​ധ്യ​​ക്ഷ​​ൻ ഏ​​ലി​​യാ​​സ് വാ​​സ് വ്യ​​ക്ത​​മാ​​ക്കി.

    എ​​ഫ്.​​സി.​​ആ​​ർ.​​എ ഭേ​​ദ​​ഗ​​തി നീ​​ക്ക​​ത്തെ​​യും ക​​ത്തോ​​ലി​​ക്കാ യൂ​​നി​​യ​​ൻ വി​​മ​​ർ​​ശി​​ച്ചു. ലോ​​ക​​ശ്ര​​ദ്ധ പ​​ശ്ചി​​മേ​​ഷ്യ​​ൻ യു​​ദ്ധ​​ത്തി​​ലേ​​ക്ക് തി​​രി​​ഞ്ഞ സാ​​ഹ​​ച​​ര്യ​​ത്തി​​ലാ​​ണ് ഇ​​ന്ത്യ​​യി​​ൽ സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ മ​​ത​​പ​​ര​​മാ​​യ സ്വാ​​ത​​ന്ത്ര്യ​​ത്തി​​ന് വി​​ല​​ങ്ങി​​ടു​​ന്ന​​തും, മ​​തേ​​ത​​ര ജ​​നാ​​ധി​​പ​​ത്യ സം​​വി​​ധാ​​ന​​ത്തി​​ന് തു​​ര​​ങ്കം​​വെ​​ക്കു​​ന്ന​​തു​​മാ​​യ നീ​​ക്ക​​വു​​മാ​​യി വ​​ന്ന​​തെ​​ന്നും സം​​ഘ​​ട​​ന ആ​​രോ​​പി​​ച്ചു.

    Similar News
