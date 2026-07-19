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    India
    Posted On
    date_range 19 July 2026 6:53 PM IST
    Updated On
    date_range 19 July 2026 6:53 PM IST

    'വെറും അസഭ്യം പറച്ചിൽ അശ്ലീല കുറ്റകൃത്യമല്ല'; മാനദണ്ഡം വേറെയെന്ന് സുപ്രീംകോടതി

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    വെറും അസഭ്യം പറച്ചിൽ അശ്ലീല കുറ്റകൃത്യമല്ല; മാനദണ്ഡം വേറെയെന്ന് സുപ്രീംകോടതി
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    സുപ്രീംകോടതി

    ന്യൂഡൽഹി: വെറും ചീത്തവിളികളോ അസഭ്യമായ വാക്കുകളോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മാത്രം ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാനിയമപ്രകാരം അശ്ലീലമായി കണക്കാക്കാനാവില്ലെന്ന് സുപ്രീംകോടതി. ഇത്തരം വാക്കുകൾ എത്രത്തോളം മോശമായാലും, അവ മാത്രം കൊണ്ട് ഐപിസി 294-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള കുറ്റകൃത്യമായി കാണാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ജസ്റ്റിസുമാരായ സഞ്ജയ് കരോൾ, വിപുൽ എം. പാഞ്ചോലി എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി. തമിഴ്‌നാട്ടിലെ ഭൂമി തർക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ വിചാരണക്കോടതിയും മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയും നൽകിയ ശിക്ഷ റദ്ദാക്കിക്കൊണ്ടാണ് കോടതിയുടെ നിർണ്ണായക വിധി.

    എന്താണ് അശ്ലീലതയുടെ മാനദണ്ഡം?

    ഒരു പരാമർശം അശ്ലീലമായി കണക്കാക്കണമെങ്കിൽ അത് ചില പ്രത്യേക മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്നും കോടതി വിശദീകരിച്ചു. അത് കേൾക്കുന്നവരുടെ കാമവികാരങ്ങളെ ഉണർത്തുന്നതോ, ലൈംഗിക താത്പര്യങ്ങളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിനെ മലിനമാക്കാൻ പ്രവണതയുള്ളതോ ആയിരിക്കണം. വെറും അസഭ്യവർഷം അശ്ലീലതയുടെ പരിധിയിൽ വരില്ലെന്ന് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കൂടാതെ, ഐപിസി 294(ബി) പ്രകാരം കുറ്റം നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ പൊതുസ്ഥലത്ത് വെച്ച് നടത്തിയ പ്രവൃത്തി മറ്റുള്ളവർക്ക് ശല്യമോ ബുദ്ധിമുട്ടോ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കണം എന്നത് നിർബന്ധമാണ്. എന്നാൽ ഈ കേസിൽ അത്തരമൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.

    കേസിന്റെ പശ്ചാത്തലം

    2017 ഓഗസ്റ്റിൽ തമിഴ്‌നാട്ടിലെ ഭൂമി തർക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കേസ് നടന്നത്. പ്രതി തന്റെ ഭാര്യാസഹോദരന്റെ മകനെ അസഭ്യം പറയുകയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തുവെന്നായിരുന്നു പ്രോസിക്യൂഷൻ ആരോപണം. വിചാരണക്കോടതി പ്രതിയെ ഐപിസി 294(ബി), 326, 506(ii) വകുപ്പുകൾക്ക് പുറമെ എസ്‌സി/എസ്ടി നിയമപ്രകാരവും ശിക്ഷിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി എസ്‌സി/എസ്ടി നിയമപ്രകാരമുള്ള കുറ്റങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇയാളെ ഒഴിവാക്കിയെങ്കിലും മറ്റ് വകുപ്പുകൾ നിലനിർത്തി. ഇതിനെതിരെയാണ് പ്രതി സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചത്.

    സുപ്രീംകോടതിയുടെ വിധി അസഭ്യം പറയുന്ന കേസുകളിൽ നിയമപരമായ സമീപനത്തിന് പുതിയ മാനങ്ങൾ നൽകും. വെറും വാക്കാലുള്ള തർക്കങ്ങളെ അശ്ലീല കുറ്റകൃത്യങ്ങളായി തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ ഈ വിധി സഹായകമാകും. കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം നിയമരംഗത്ത് വലിയ പ്രാധാന്യത്തോടെയാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത്. പ്രതിയെ ഈ കേസിൽ നിന്ന് കുറ്റവിമുക്തനാക്കിക്കൊണ്ടാണ് സുപ്രീംകോടതി വിധി പ്രസ്താവിച്ചത്. കേസിലെ മറ്റ് വകുപ്പുകളിൽ പ്രതിക്ക് നേരത്തെ തന്നെ ഇളവുകൾ ലഭിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും, അശ്ലീലതയുടെ നിർവചനത്തിൽ കോടതി കൊണ്ടുവന്ന വ്യക്തത ഭാവിയിൽ ഇത്തരം കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് മാർഗ്ഗരേഖയാകും.

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    TAGS:TamilnaduObscenityobscenity controversyindianewsSupreme Court
    News Summary - 'Mere obscenity is not a crime of obscenity'; Supreme Court says criteria are different
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