Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightഅജിത് ഡോവലിന്റേത്...
    India
    Posted On
    date_range 11 Jan 2026 10:54 PM IST
    Updated On
    date_range 11 Jan 2026 10:54 PM IST

    അജിത് ഡോവലിന്റേത് സാമുദായിക വിദ്വേഷത്തിന്റെ ‘ഡോഗ് വിസിൽ’ -മെഹബൂബ​ മുഫ്തി

    text_fields
    bookmark_border
    ‘​ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ സ​മു​ദാ​യ​ത്തെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​തി​ന് ദ​രി​ദ്ര​രും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​മി​ല്ലാ​ത്ത​വ​രു​മാ​യ യു​വാ​ക്ക​ളെ​ പ്രേ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്നു’
    അജിത് ഡോവലിന്റേത് സാമുദായിക വിദ്വേഷത്തിന്റെ ‘ഡോഗ് വിസിൽ’ -മെഹബൂബ​ മുഫ്തി
    cancel
    camera_alt

    അജിത് ഡോവൽ, മെഹബൂബ മുഫ്തി

    Listen to this Article

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: രാ​ജ്യ​ത്തെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കേ​ണ്ട ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള ദേ​ശീ​യ സു​ര​ക്ഷ ഉ​പ​ദേ​ഷ്ടാ​വ് (എ​ൻ.​എ​സ്.​എ) അ​ജി​ത് ഡോ​വ​ൽ സാ​മു​ദാ​യി​ക വി​ദ്വേ​ഷ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ത്യ​യ​ശാ​സ്ത്ര​ത്തി​ൽ ചേ​രാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച് ‘ഡോ​ഗ് വി​സി​ൽ’ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത് നി​ർ​ഭാ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​ണെ​ന്ന് പി.​ഡി.​പി പ്ര​സി​ഡ​ന്റും മു​ൻ ജ​മ്മു -ക​ശ്മീ​ർ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ മെ​ഹ​ബൂ​ബ മു​ഫ്തി. നൂ​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ൾ പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്ര​തി​കാ​രം ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന് കേ​ര​ള കേ​ഡ​റി​ലെ റി​ട്ട. ഐ.​പി.​എ​സ് ഓ​ഫി​സ​റാ​യ അ​ജി​ത് ഡോ​വ​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത് ‘ഡോ​ഗ് വി​സി​ൽ’ ആ​ണെ​ന്ന് മെ​ഹ​ബൂ​ബ മു​ഫ്തി വി​മ​ർ​ശി​ച്ചു.

    ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും കീ​ഴ​ട​ങ്ങ​ലി​ന്റെ​യും വേ​ദ​നാ​ജ​ന​ക​മാ​യ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ന് പ്ര​തി​കാ​രം ചെ​യ്യാ​ൻ ഇ​ന്ത്യ അ​തി​ർ​ത്തി​ക​ളി​ൽ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, സാ​മ്പ​ത്തി​ക​മാ​യി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ മ​റ്റെ​ല്ലാ രീ​തി​യി​ലും സ്വ​യം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ന്ന ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ‘വി​ക്സി​ത് ഭാ​ര​ത് യ​ങ് ലീ​ഡേ​ഴ്സ് ഡ​യ​ലോ​ഗി’​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ലെ ഡോ​വ​ലി​ന്റെ പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക്കെ​തി​രെ​യാ​ണ് മെ​ഹ​ബൂ​ബ സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​മാ​യ ‘എ​ക്സി’​ലൂ​ടെ രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്ന​ത്.

    നൂ​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ൾ പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളി​ൽ 21-ാം നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ൽ പ്ര​തി​കാ​ര​ത്തി​നാ​യി ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് ഒ​രു ‘ഡോ​ഗ് വി​സി​ൽ’ മാ​ത്ര​മാ​ണ്. ഒ​രു ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ സ​മു​ദാ​യ​ത്തെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​തി​ന് ദ​രി​ദ്ര​രും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​മി​ല്ലാ​ത്ത​വ​രു​മാ​യ യു​വാ​ക്ക​ളെ​യാ​ണ് ഇ​തി​ലൂ​ടെ പ്രേ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​വും ബാ​ഹ്യ​വു​മാ​യ നി​കൃ​ഷ്ട​മാ​യ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് രാ​ജ്യ​ത്തെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കേ​ണ്ട ഡോ​വ​ലി​നെ​പ്പോ​ലു​ള്ള ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ സാ​മു​ദാ​യി​ക വി​ദ്വേ​ഷ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ത്യ​യ​ശാ​സ്ത്രം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത് അ​ങ്ങേ​യ​റ്റം നി​ർ​ഭാ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​ണെ​ന്നും മെ​ഹ​ബൂ​ബ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:PDPJammu and Kashmirmehbooba muftiAjit DovalNational Security Advisor
    News Summary - Mehbooba Mufti Statement on NSA Ajit Doval
    Similar News
    Next Story
    X