Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightമ​രു​ന്നി​ന്...
    India
    Posted On
    date_range 26 Sept 2025 11:30 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Sept 2025 11:30 PM IST

    മ​രു​ന്നി​ന് ഇ​റ​ക്കു​മ​തി തീരുവ: ഇ​ന്ത്യ​യെ കാ​ര്യ​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് ഫാ​ർ​മ​സ്യൂ​ട്ടി​ക്ക​ൽ എ​ക്സ്​​പോ​ർ​ട്ട് പ്ര​മോ​ഷ​ൻ കൗ​ൺ​സി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    Donald Trump
    cancel
    camera_alt

    ഡോണാൾഡ് ട്രംപ്

    Listen to this Article

    ന്യൂഡൽഹി: മ​രു​ന്നി​ന് ഇ​റ​ക്കു​മ​തി തീ​രു​വ 100 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ക്കാ​നു​ള്ള ട്രം​പി​ന്റെ തീ​രു​മാ​നം ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ജ​ന​റി​ക് മ​രു​ന്നു​ക​ളു​ടെ ക​യ​റ്റു​മ​തി​യെ കാ​ര്യ​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് ‘ഫാ​ർ​മ​സ്യൂ​ട്ടി​ക്ക​ൽ എ​ക്സ്​​പോ​ർ​ട്ട് പ്ര​മോ​ഷ​ൻ കൗ​ൺ​സി​ൽ ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ’ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ന​മി​ത് ജോ​ഷി പ​റ​ഞ്ഞു. ബ്രാ​ന്റ​ഡ് അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ പാ​റ്റ​ന്റു​ള്ള മ​രു​ന്നു​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് നി​കു​തി. ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള കാ​ര്യ​മാ​യ മ​രു​ന്നു​ക​യ​റ്റു​മ​തി ജ​ന​റി​ക് ഇ​ന​ത്തി​ലു​ള്ള​താ​ണെന്നും ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

    ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ഒ​ന്നു​ മു​ത​ൽ ഇ​റ​ക്കു​മ​തി​യി​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന പു​തി​യ നി​കു​തി പ്ര​ഖ്യാ​പ​നമാണ് യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ് നടത്തിയത്. മ​രു​ന്നു​ക​ൾ​ക്ക് 100 ശ​ത​മാ​ന​വും അ​ടു​ക്ക​ള കാ​ബി​ന​റ്റു​ക​ൾ​ക്കും ബാ​ത്ത്റൂം അ​ല​ങ്കാ​ര വ​സ്തു​ക്ക​ൾ​ക്കും 50 ശ​ത​മാ​ന​വും അ​പ്ഹോ​ൾ​സ്റ്റ​റി ചെ​യ്ത ഫ​ർ​ണി​ച്ച​റി​ന് 30 ശ​ത​മാ​നും ഹെ​വി ട്ര​ക്കു​ക​ൾ​ക്ക് 25 ശ​ത​മാ​ന​വു​മാ​യി​രി​ക്കും നി​കു​തി.

    നി​കു​തി ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ൽ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന ട്രം​പി​ന്റെ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം കൂ​ടി​യാ​ണി​ത്. ബ​ജ​റ്റ് ക​മ്മി കു​റ​ക്കാ​നും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും ഈ ​ന​യം ഉ​പ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് ട്രം​പ് ക​രു​തു​ന്നു. ദേ​ശീ​യ സു​ര​ക്ഷ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി​യാ​ണ് അ​ടു​ക്ക​ള കാ​ബി​ന​റ്റി​നും സോ​ഫ​ക്കു​മെ​ല്ലാം ഇ​റ​ക്കു​മ​തി​യി​ൽ നി​കു​തി ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്ന് ട്രം​പ് സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    നി​കു​തി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന ഭീ​ഷ​ണി നേ​ര​ത്തെ മ​രു​ന്നു​ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്കു​നേ​രെ ട്രം​പ് ഉ​യ​ർ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. അ​തി​നാ​ൽ പ്ര​മു​ഖ ക​മ്പ​നി​ക​ളാ​യ ജോ​ൺ​സ​ൺ ആ​ൻ​ഡ് ജോ​ൺ​സ​ൺ, ആ​സ്ട്ര സെ​നേ​ക, റോ​ഷെ, എ​ലി ലി​ല്ലി പോ​ലു​ള്ള​വ യു.​എ​സി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ നി​ക്ഷേ​പം ന​ട​ത്തു​മെ​ന്ന് അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:TariffIndian pharmaDonald TrumpLatest News
    News Summary - Medicines Import Duty: Will not affect India significantly says Pharmaceutical Export Promotion Council
    Similar News
    Next Story
    X